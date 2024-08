Derby nước Anh sẽ diễn ra vào khung giờ khác thường cuối tuần này

Erik Ten Hag và Arne Slot sẽ có lần đầu tiên đối đầu nhau trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này

Tại giải Ngoại hạng Anh, các cuộc đối đầu tâm điểm diễn ra vào chủ nhật sẽ được gọi với cái tên là “Super Sunday”. Thông thường, những trận đấu này được diễn ra lúc 16g30 chiều giờ địa phương (22g30 theo giờ Việt Nam). Nhưng trận Super Sunday ngày 1-9 tới giữa Man.United gặp Liverpool lại diễn ra sớm hơn 30 phút so với lịch trình như thường lệ đã nêu.

Cụ thể, bóng sẽ bắt đầu lăn trên sân Old Trafford vào 16g chiều giờ địa phương (22g theo giờ Việt Nam). Cả 2 đội bóng đều không đưa ra bất kỳ lý do nào trên các kênh truyền thông chính thức của CLB. Tuy nhiên, theo suy đoán từ trang TalkSport, việc đẩy trận đấu lên sớm hơn là yêu cầu đến từ chính quyền địa phương, đặc biệt là phía cảnh sát. Họ cho rằng, trận đấu diễn ra và kết thúc sớm hơn 30 phút so với thông thường sẽ giúp công tác an ninh đỡ vất vả hơn. Bởi ai cũng biết, Man.United và Liverpool là 2 đối thủ rất duyên nợ, và để đảm bảo trật tự giữa 2 nhóm cổ động viên hung hãn sẽ không phải câu chuyện đơn giản.

Cổ động viên Man.United biểu tình phản đối nhà Glazers năm 2021 khiến trận đấu gặp Liverpool bị hoãn lại

Chẳng nói đâu xa, ở mùa giải trước, trận đấu trong khuôn khổ FA Cup giữa Man.United và Liverpool cũng được đẩy lên thi đấu sớm vì lý do an ninh. Sự cảnh giác này được chính quyền bắt đầu chú trọng kể từ sau sự cố giữa 2 đội ở mùa 2020-21. Khi đó, trận đấu thậm chí đã bị dời qua ngày khác do các cổ động viên Man.United tụ tập gây ách tắc giao thông và mất trật tự công cộng nhằm phản đối nhà Glazers.

Việc thay đổi lịch thi đấu giữa Man.United và Liverpool còn gây ảnh hưởng đến các trận đấu diễn ra sớm hơn vào ngày Chủ nhật. Theo đó, 2 cặp đấu giữa Chelsea gặp Crystal Palace và Newcastle tiếp đón Tottenham cũng sẽ bắt đầu sớm hơn 30 phút (19g30 thay vì 20g - theo giờ Việt Nam). Điều này được cho là để đảm bảo quyền lợi của các đơn vị truyền hình phát sóng giải Ngoại hạng Anh.

HOÀNG ĐIỆP