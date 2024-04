Đến lượt Chelsea choáng váng khi mất điểm phút bù giờ

Chelsea để đội xếp cuối bảng Sheffield United lội ngược dòng cầm hòa 2-2.

Chelsea đã ghi hai bàn trong thời gian bù giờ, ở các phút 90+10 và 90+11, để đánh bại Man.United 4-3 tại Stamford Bridge vào thứ Năm. Nhưng đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã phải choáng váng tại Bramall Lane vào Chủ nhật sau 2 lần phung phí vị trí chiến thắng, khi để thủng lưới ở phút bù giờ thứ 3 và đành chia điểm với kết quả hòa 2-2.

Thiago Silva, người có trận ra sân thứ 100 tại Premier League, đã mở tỷ số ở phút thứ 11 sau quả phạt góc của Conor Gallagher. Nhưng Jayden Bogle cân bằng tỷ số ở phút 32 khi sút từ góc hẹp sau đường chuyền của Gustavo Hamer. Noni Madueke đã khôi phục lại vị trí dẫn đầu cho Chelsea ở phút 66 sau đường kiến tạo của Cole Palmer, người sau đó đã thấy cú sút của mình bị thủ thành Ivo Grbic đẩy vọt xà ngang.

Hậu vệ chủ nhà Anel Ahmedhodzic cũng thực hiện pha tắc bóng cuối cùng để ngăn Nicolas Jackson ghi bàn quyết định cho Chelsea, trước khi McBurnie cứu lại một điểm cho Sheffield bằng cú sút từ cự ly gần. Chelsea đã hòa 3 trận sân khách liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 9-2000. Trong khi đó, The Blues cũng đã để thủng lưới 27 bàn sân khách ở mùa này, nhiều nhất sau 15 trận sân khách trong một mùa giải kể từ 1990-91 (32 bàn thua).

Chelsea kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên 7 trận ở Premier League, nhưng HLV Pochettino rõ ràng không thể hài lòng vì cách đội bỏ lỡ cơ hội tấn công vào nhóm dự cúp châu Âu - hiện kém 5 điểm so với vị trí thứ 6 của Man.United, dù The Blues đang chơi ít hơn 1 trận. Nhà cầm quân người Argentina đặt dấu hỏi về sự trưởng thành của đội: “Đó là vấn đề về khả năng cạnh tranh. Vì những lý do khác nhau, chúng tôi đang gặp khó khăn khi cạnh tranh trong những trận đấu kiểu này, trước những đội kém hơn”.

HLV Mauricio Pochettino đặt dấu hỏi về sự trưởng thành của đội hình trẻ Chelsea.

HLV Pochettino từ chối chấp nhận sự mệt mỏi như một cái cớ cho việc Chelsea không thể giành được chiến thắng liên tiếp đầu tiên trong năm 2024: “Xem bóng đá ở tuổi 52, bạn sẽ nhận ra rất nhanh khi nào đội đã sẵn sàng thi đấu. Có lẽ bởi vì nhóm này chưa đủ trưởng thành để thi đấu trong các trò chơi 3 ngày một lần”.

Chelsea đã chi hơn 1 tỷ bảng trong 4 kỳ chuyển nhượng kể từ khi được chuyển giao quyền sở hữu, nhưng ưu tiên tuyển dụng tài năng còn khá trẻ khiến HLV Pochettino đang nắm một tay trong những đội trẻ nhất ở châu Âu. Ông nói: “Đó là một đội hình mới và có những đặc điểm mà chúng tôi đang học hỏi. Đó là lý do vì sao quá trình xây dựng đội nhóm luôn cần có thời gian. Khi nói về các dự án, chúng ta nói về 3 hoặc 5 năm. Đó là một quá trình bình thường nhưng chúng tôi tất nhiên đang nỗ lực khắc phục loại vấn đề này nhanh nhất có thể. Khi mùa giải kết thúc, chúng tôi cần phân tích để xem đang thiếu những gì, và cố gắng bổ sung những người có khả năng cung cấp thêm giải pháp cho những gì chúng ta đang thấy hôm nay”.

PHI SƠN