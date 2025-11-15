De la Fuente hạ thấp ảnh hưởng vì sự vắng mặt của Yamal

HLV Luis de la Fuente đã giảm nhẹ những tranh cãi quanh việc Lamine Yamal rút lui.

Ngôi sao 18 tuổi của Barcelona đã bị loại khỏi đội hình Tây Ban Nha ở các trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi phải CLB của anh tiến hành thủ thuật y tế điều trị chấn thương háng. Điều này khiến Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra chỉ trích nhằm vào nhà vô địch Tây Ban Nha. Yamal, người đã 23 lần khoác áo La Roja, ghi 6 bàn thắng và đóng góp 6 pha kiến ​​tạo trong 11 trận đấu cho Barcelona ở mùa giải này, nhưng con số đó lẽ ra đã cao hơn nếu anh không nghỉ 5 trận sau chấn thương khi trở về từ đội tuyển.

HLV De la Fuente từng mô tả cách Barcelona xử lý tình huống là điều ông chưa từng gặp trước đây. Tuy nhiên, đã có giọng điệu trấn an hơn khi thảo luận về vấn đề này trước trận đấu tại thủ đô Tbilisi của Georgia. “Tin tốt nhất là Yamal còn 15 năm nữa để gắn bó với chúng tôi”, De la Fuente nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. “Chúng tôi phải nghĩ về hiện tại và tương lai. Hiện tại nghĩa là dựa vào những cầu thủ chúng tôi có, giành chiến thắng và gần như chắc chắn giành vé, và đó là mối quan tâm chính. Chúng tôi đang chơi tốt nhưng mọi thứ đều có thể được cải thiện, và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện ở mọi khía cạnh, trước mắt là màn trình diễn của ngày mai”.

Yamal là trung tâm của tranh cãi giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona.

Tây Ban Nha dẫn đầu Bảng E với 12 điểm sau 4 trận, ghi 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Họ sẽ giành quyền vào vòng chung kết năm sau nếu đánh bại Georgia, còn đội nhì bảng Thổ Nhĩ Kỳ không thắng được đội cuối bảng Bulgaria; hoặc nếu họ hòa và Thổ Nhĩ Kỳ thua. “Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền tham dự World Cup”, De la Fuente nói. “Bất kể kết quả ở giai đoạn này ra sao, chúng tôi muốn giành chiến thắng để đảm bảo một suất vào vòng loại, và điều đó có nghĩa là phải chiến đấu, làm việc chăm chỉ và làm đúng mọi việc để có cơ hội chiến thắng cao nhất”.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với Georgia với sự tự tin tràn đầy khi họ đang có chuỗi 29 trận bất bại trong các trận đấu chính thức trên các đấu trường, sau chiến thắng 4-0 trước Bulgaria vào tháng trước. “Rất khó để giành chiến thắng nhưng chúng tôi muốn tiếp tục con đường của mình”, De la Fuente nhấn mạnh.

THANH TUẤN