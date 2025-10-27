Dễ hiểu vì sao Arsenal đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch

Hãy xem xét kết quả của Arsenal trước Newcastle, West Ham, Fulham và Crystal Palace so với mùa giải trước. Mùa này, "Pháo thủ" đã đánh bại tất cả các đối thủ này, nhưng ở mùa giải trước, đã đánh rơi 10 điểm trong chính những trận đấu này, khiến họ hụt hơi trong cuộc đua danh hiệu.

Cụ thể, họ hòa Fulham, hòa Palace trên sân nhà, thua Newcastle sân khách và bị West Ham đánh bại tại Emirates. Điều này khiến họ cán đích ở vị trí thứ hai với khoảng cách 10 điểm so với nhà vô địch Liverpool, cho thấy tầm quan trọng của những kết quả đó đối với cục diện cuối cùng.

Điều ấn tượng hơn nữa về khởi đầu của Arsenal mùa này là họ đã phải làm khách trên sân của Manchester United, Liverpool và Newcastle United, cùng với việc tiếp đón Man City tại sân nhà – nhưng vẫn đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau là Bournemouth.

Trong khi họ tiếp tục giành chiến thắng, các đối thủ truyền thống lại đang gặp khó khăn. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 mà không có đội nào trong nhóm Man City, Man United, Liverpool hay Chelsea nằm trong top bốn Premier League ở giai đoạn này của mùa giải.

"Rất thú vị, bởi vì có một số quan niệm sai lầm về Arsenal. Mọi người gọi họ là 'CLB tình huống cố định” và đủ thứ", cựu hậu vệ Man City, Nedum Onouha, chia sẻ. "Nhưng họ là một trong những đội có số cú sút nhiều nhất Premier League và có số bàn thua, số cơ hội và số cú sút phải đối mặt ít nhất. Họ thật tuyệt vời. Họ xứng đáng đứng đầu bảng."

Sức mạnh toàn diện

Áp lực đã đè nặng lên HLV Mikel Arteta khi ông đã chi khoảng 250 triệu bảng Anh cho tám bản hợp đồng trong mùa hè để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2004. Nhưng khoản đầu tư này cho đến nay đã phát huy hiệu quả một cách rực rỡ. Đội bóng của ông hiện là đội ghi bàn nhiều thứ hai tại giải đấu và có hàng phòng ngự vững chắc nhất, bất chấp một số ca chấn thương.

"Arsenal hiện tại có thể làm được mọi thứ. Toàn đội đang mang lại yếu tố sợ hãi cho các đối thủ", cựu tiền đạo Theo Walcott, nhận định. "Mọi người đang sợ họ và thật tuyệt khi thấy điều đó. Việc họ không thủng lưới đang trở nên bình thường. Họ sẽ có một giai đoạn sa sút, và năm ngoái là quá nhiều trận hòa, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra năm nay. Niềm tin đã lan tỏa khắp câu lạc bộ."

Sự chắc chắn trong phòng ngự là lý do then chốt giúp Arsenal đứng ở vị trí tốt để cuối cùng hoàn thành mục tiêu vô địch. Về mặt phòng ngự, đội bóng của Arteta đang đứng đầu giải đấu về:

Giữ sạch lưới (6 trận).

Bàn thua (3 bàn).

Số cú sút phải đối mặt (72 cú).

Số cú sút trúng đích phải đối mặt (19 cú).

Bàn thua dự kiến xGA) (5.3).

Trong trận đấu gần nhất, họ chỉ cho phép Crystal Palace có đúng một cú sút trúng đích, và ngay cả cơ hội đó cũng không gây nguy hiểm. Cặp trung vệ Gabriel và William Saliba được cho là cặp trung vệ tốt nhất giải đấu. Arsenal đã giữ sạch lưới 6/9 trận đầu tiên của họ, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Thậm chí, khi tân binh Mosquera (21 tuổi) vào sân, anh cũng thể hiện phong độ của một trung vệ đẳng cấp. Arsenal đã giữ sạch lưới trong ba trận liên tiếp tại Premier League, kéo dài chuỗi 385 phút không thủng lưới, và chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 12 trận trên mọi đấu trường mùa này.

'Ông vua' của các tình huống cố định

Mối đe dọa từ các tình huống cố định của Arsenal đã quá nổi tiếng, nhưng các đội đối thủ vẫn không tìm ra cách hóa giải. Họ đã ghi những bàn thắng quan trọng từ các pha đá phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp trong các trận đấu với Manchester United, Newcastle, Fulham và Atletico Madrid, mang về những chiến thắng quan trọng.

Các HLV đối thủ đã nhấn mạnh chất lượng từ các tình huống phạt góc và phạt trực tiếp của Arsenal, và trong tay họ có hai trong số những người thực hiện tốt nhất giải đấu là Bukayo Saka và Declan Rice.

Họ đã ghi được 11 bàn thắng từ các tình huống cố định tại Premier League, nhiều hơn 2 bàn so với bất kỳ đội nào khác (Chelsea, 9 bàn). Đáng chú ý, 69% (11/16) số bàn thắng của họ trong mùa giải 2025-26 đến từ những tình huống này. Mặc dù Arsenal sẽ muốn ghi nhiều bàn hơn từ bóng sống, nhưng việc sở hữu tỷ lệ bàn thắng từ tình huống cố định cao nhất trong khi đang đứng đầu bảng không phải là một điều tồi.

Sự cân bằng giữa phòng ngự kiên cố và khả năng tận dụng triệt để các tình huống cố định đang biến Arsenal thành một đối thủ đáng sợ.

HỒ VIỆT