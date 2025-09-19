Dấu ấn của “tân binh” Kairat Almaty

Thủ môn tuổi teen Sherkhan Kalmurza đã cản phá thành công một quả phạt đền trong trận ra mắt Champions League của đội bóng Kazakhstan, Kairat Almaty hôm thứ Năm, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này.

Thủ môn tuổi teen Sherkhan Kalmurza và CLB Kairat Almaty dù nỗ lực vẫn thua 1-4 tại Sporting Lisbon.

Kairat Almaty trước khi có màn ra mắt lịch sử đã phải thực hiện chuyến hành trình được cho là dài nhất từ ​​trước đến nay cho một trận đấu tại Champions League - qua ba múi giờ và hơn 7.000 km để đến Bồ Đào Nha. Sau đó, đội bóng khiêm tốn này dù rất nỗ lực vẫn để thua 1-4 trước Sporting Lisbon, trong đó chủ nhà đã ghi ba bàn thắng cuối chỉ trong vòng … 4 phút giữa hiệp hai (từ phút 65 đến 68).

Bên cạnh điểm sáng khi đội khách chứng kiến Edmilson ghi được bàn thắng đầu tiên trong lịch sử CLB tại Champions League, với pha lập công an ủi ở phút 86, còn có màn thể hiện xuất sắc của thủ môn trẻ Kalmurza. Khi tỷ số vẫn là 0-0 và chủ nhà được hưởng phạt đền ở phút 21, đội trưởng Morten Hjulmand của Sporting dù đã đánh lừa được Kalmurza nhưng thủ môn này vẫn cản phá thành công bằng chân phải.

Theo UEFA, ở tuổi 18 và 96 ngày, Kalmurza là thủ môn trẻ nhất cản phá thành công một quả phạt đền trong trận ra mắt Champions League; là thủ môn trẻ thứ 2 cản phá thành công quả phạt đền sau Mile Svilar của Benfica - người đã cản phá Anthony Martial của Man.United vào năm 2017 khi mới 18 tuổi 65 ngày; và là thủ môn trẻ thứ 3 từng thi đấu tại Champions League.

Kalmurza đã có thêm một số pha cứu thua xuất sắc khác nhưng không thể ngăn cản thất bại nặng nề. Một trong những bàn thua mà anh phải nhận đã được ghi bởi một cầu thủ tuổi teen khác ở phía bên kia, tiền đạo Geovany Quenda - người đã rê bóng qua nhiều hậu vệ trước khi hoàn tất chiến thắng ở tuổi 18 và 141 ngày, qua đó trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha trẻ nhất ghi bàn tại Champions League.

Eintracht Frankfurt (áo đen) tạo nên chiến thắng lớn nhất lượt trận 1 khi đánh bại Galatasaray 5-1.

Kairat Almaty cũng không nên quá buồn vì kết quả, bởi còn có nhiều đội khách khách dù tiếng tăm hơn cũng không chịu nổi “nhiệt” trước các chủ nhà. Eintracht Frankfurt dù chịu cú sốc vì bị thủng lưới trước khi từ phút thứ 8, nhưng đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng nhất đêm khi đánh bại đội khách Galatasaray với tỷ số 5-1.

Tại Bỉ, Club Brugge tỏ ra quá “nóng” so với khả năng chịu đựng của Monaco. Đội khách đã bị đánh bại 1-4 chỉ một ngày sau khi chuyến bay đến Bỉ của họ bị hủy bỏ vì điều hòa trên máy bay gặp sự cố. Monaco, đội cuối cùng đã phải rời sân vào sáng thứ Năm, đã bị thổi bay bởi cú bứt phá với 3 bàn thắng chỉ trong 10 phút cuối hiệp một của Nicolo Tresoldi, Raphael Onyedika và Hans Vanaken.

Kasper Hjulmand trở lại quê nhà Đan Mạch cho trận đấu đầu tiên tại Champions League với tư cách HLV Bayer Leverkusen - cũng là lần đầu tiên sau hơn một thập niên - và chứng kiến ​​đội bóng mới của ông thoát hiểm với tỷ số hòa 2-2 trước FC Copenhagen nhờ bàn phản lưới nhà ở phút bù giờ. Pantelis Hatzidiakos đã phản lưới nhà sau đường chuyền của cầu thủ vào sân thay người Claudio Echeverri, mang về bàn gỡ hòa thứ hai cho Leverkusen - bàn đầu tiên đến từ cú đá phạt tuyệt đẹp của Alex Grimaldo ở phút 82.

PHI SƠN