Đã đến lúc dành sự tôn trọng cho Chelsea

Để hiểu những gì đang diễn ra tại Stamford Bridge, bạn cần gạt bỏ mọi hiểu biết bản năng về bóng đá. Không một CLB hàng đầu nào từng thử tái cấu trúc theo cách mà Chelsea đang thực hiện kể từ khi Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản vào tháng 5 -2022. Những hợp đồng dài hạn chưa từng có lên đến 10 năm, gần 900 triệu bảng chi cho các cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống, tổng cộng 1,6 tỷ bảng được chi trả cho các khoản chuyển nhượng trong ba năm.

Cách tiếp cận của Chelsea khiến một số người hâm mộ bóng đá bối rối và xa lánh, nhưng việc giành vé dự Champions League, vô địch Conference League và sau đó đăng quang Club World Cup đã thay đổi cuộc tranh luận. Enzo Maresca sẽ là HLV đầu tiên được tin tưởng dẫn dắt qua 2 mùa giải liên tiếp trong mùa thứ tư dưới quyền sở hữu này, với huy hiệu nhà vô địch thế giới được gắn trên áo Chelsea trong bốn năm tới. Nội bộ Chelsea coi những chiến thắng mới nhất là minh chứng cho cách tiếp cận “phá bĩnh” do các ông chủ dẫn dắt, được các giám đốc thể thao thực hiện và được Maresca biến thành thành công trên sân.

Tuyển dụng dần mang lại kết quả

Cole Palmer là biểu tượng của Chelsea, nhưng các ngôi sao khác như Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Marc Cucurella giờ đây cũng đang đáp ứng được những mức giá chuyển nhượng cao. Pedro Neto ghi ba bàn trong ba trận liên tiếp tại Club World Cup, lần đầu tiên trong sự nghiệp cấp cao của anh. Những bản hợp đồng mới như Joao Pedro và Liam Delap cũng đã tỏa sáng trong các trận đấu đầu tiên cho CLB. Tuy nhiên, những cái tên như Benoit Badiashile, Christopher Nkunku và ở mức độ thấp hơn là KierEither Dewsbury-Hall cho thấy không phải mọi vụ chuyển nhượng đều thành công rực rỡ.

Chelsea cũng rất giỏi trong việc bán cầu thủ, như việc bán Joao Felix – bản hợp đồng 45 triệu bảng không thành công – cho Al-Nassr với giá 43,7 triệu bảng mùa hè này. Noni Madueke mang về 52 triệu bảng, Djordje Petrovic được bán với giá 25 triệu bảng, và Ishe Samuels-Smith rời đi với giá 6,5 triệu bảng. Những thương vụ như vậy giúp cân bằng các khoản mua sắm kỷ lục trị giá 1,6 tỷ bảng của ban lãnh đạo này. Khoảng 600 triệu bảng, chưa kể doanh thu từ điều khoản bán lại, đã được thu về, và báo cáo tài chính gần đây của câu lạc bộ cho thấy kỷ lục Anh với 152 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong mùa giải 2023-24.

Mức chi ròng vẫn cao, khoảng 1 tỷ bảng trong ba năm, nhưng các ông chủ Chelsea khẳng định những khoản này nằm trên bảng cân đối kế toán và là một “khoản đầu tư”. Cách tiếp cận bị chỉ trích nhiều khi đưa ra các hợp đồng lên đến 10 năm đã giúp Chelsea tăng sức mạnh đàm phán khi bán cầu thủ, gia hạn hợp đồng hoặc giữ mức lương thấp hơn trong dài hạn. Có tin đồn rằng Caicedo, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, đang tìm cách cải thiện điều khoản hợp đồng ký năm 2023, nhưng hợp đồng đó vẫn còn sáu năm và các cuộc đàm phán chính thức chưa bắt đầu. Tiền đạo Manchester City, Erling Haaland, đã ký hợp đồng 9,5 năm – như câu nói cũ, bắt chước là hình thức tâng bốc chân thành nhất.

HLV Maresca chinh phục người hâm mộ

Người hâm mộ Chelsea nổi tiếng là thiếu kiên nhẫn, có lẽ do thành công rực rỡ trong kỷ nguyên Roman Abramovich dù liên tục sa thải HLV. Kết hợp với giọng điệu cộc lốc của Maresca khi đối mặt với chỉ trích từ người hâm mộ, cùng việc bỏ lỡ cơ hội kết nối với cổ động viên mùa trước, ông từng đối mặt với những lời kêu gọi rời CLB hồi tháng Tư. Tuy nhiên, chiến thắng ngược dòng trước Fulham có lẽ là bước ngoặt dẫn đến cú ăn ba: giành vé dự Champions League, vô địch Conference League và Club World Cup.

Maresca chưa bao giờ chịu áp lực nội bộ tại Chelsea, nơi quyết định đánh giá ông sau mùa giải thứ hai, nhưng việc giành vé dự Champions League được xem là thành công quan trọng nhất của ông cho đến nay. Lặp lại thành tích này là mục tiêu chính cho mùa giải tới, cùng với việc chứng minh ông đang tiến bộ. Với người hâm mộ, Maresca đã nhanh chóng cải thiện vị thế, đặc biệt sau chiến thắng tại Club World Cup.

Những chỉ trích chính đáng

Liệu vị trí thứ 12, thứ sáu và thứ tư có đủ để bù đắp cho khoản đầu tư ròng 1 tỷ bảng vào cầu thủ? Chelsea đã chi 2 tỷ bảng cho cầu thủ trong sáu năm, gần gấp đôi các đội như Manchester United, Arsenal và Manchester City, dù được cân bằng bởi kỷ lục bán cầu thủ tốt nhất trong khoảng thời gian này. Con số 2 tỷ bảng bị thổi phồng bởi ban lãnh đạo mới, và theo báo cáo tài chính của Chelsea, đội hình hiện tại của họ trị giá 1,4 tỷ bảng – con số cao nhất trong lịch sử Premier League.

Số tiền thưởng 87,5 triệu bảng từ Club World Cup, cùng 80-100 triệu bảng từ Champions League, giúp ích phần nào. Nhưng liệu đó có phải là lợi tức tốt hay không vẫn gây chia rẽ trong giới bóng đá. Chelsea đang cố gắng đạt được điều chưa từng có, mô phỏng mô hình giao dịch cầu thủ thành công của Brighton, đồng thời giành các danh hiệu lớn. Họ có đội hình xuất phát trẻ nhất từng ghi nhận trong một mùa giải Premier League, với độ tuổi trung bình 24 năm và 36 ngày.

Trong khi đó, đội trẻ nhất vô địch Premier League là Chelsea của Jose Mourinho năm 2004-05 với độ tuổi trung bình 25 năm, 250 ngày, còn nhà vô địch mùa trước Liverpool có độ tuổi trung bình 27 năm, 233 ngày. Chelsea không sử dụng cầu thủ nào trên 27 tuổi mùa trước, và bản hợp đồng lớn tuổi nhất mùa hè này là tiền đạo 23 tuổi Joao Pedro.

Một chỉ trích khác là về “đội hình bị bom” của Chelsea, bao gồm Raheem Sterling, Ben Chilwell, Renato Veiga, Lesley Ugochukwu, Axel Disasi và Armando Broja, những người không nằm trong kế hoạch giao hữu của Maresca và phải tập riêng tại trung tâm huấn luyện Cobham. Ugochukwu và Broja đã chuyển đến Burnley với tổng giá trị 40 triệu bảng. Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến bên liên quan, như việc bán đội nữ (200 triệu bảng) và hai khách sạn (76,6 triệu bảng), đã giúp Chelsea tránh vi phạm quy tắc PSR của Premier League. Tuy nhiên, các quy định tài chính nghiêm ngặt hơn của UEFA đã khiến câu lạc bộ bị phạt.

Chelsea cũng chi kỷ lục 75 triệu bảng cho các đại lý chuyển nhượng trong mùa 2023-24, với tổng cộng 178,6 triệu bảng trong ba mùa qua. Họ là đội duy nhất không có nhà tài trợ áo đấu mùa trước nhưng tự tin sẽ tìm được đối tác lâu dài với hợp đồng 65 triệu bảng mỗi mùa, đặc biệt khi đã trở lại Champions League.

Đối mặt với gián đoạn

Chiến thắng tại Club World Cup vào ngày 13-6 không phải không có vấn đề. Maresca giữ lời hứa cho cầu thủ nghỉ ba tuần, nhưng điều đó có nghĩa họ chỉ trở lại trung tâm huấn luyện Cobham vào ngày 4- 8 – chỉ 13 ngày trước trận mở màn Premier League với Crystal Palace. Các trận giao hữu duy nhất của họ là với Bayer Leverkusen và AC Milan tại Stamford Bridge. Dù nhân viên CLB tự tin rằng các cầu thủ sẽ kịp đạt thể trạng, những người gần gũi với đội hình đánh giá cao việc được nghỉ ngơi đầy đủ.

Chelsea đã xử lý tốt thời tiết khó khăn, lịch trình di chuyển và mùa giải dài tại Club World Cup ở Mỹ, nhưng việc đối mặt với mùa giao hữu cực ngắn là một thách thức khác. Khi được BBC Sport hỏi về tác động của mùa giao hữu ngắn, Maresca nói: “Tôi không có câu trả lời, tôi khá tò mò vì đây là lần đầu tiên điều này xảy ra. Trọng tâm là nghỉ ngơi vì họ đã chơi 64 trận và không dừng lại suốt một năm, điều chưa từng có trước đây. Trọng tâm là phục hồi và nghỉ ngơi. Điều này lạ lùng, khác biệt. Palace bắt đầu khi chúng tôi ở Mỹ, chúng tôi nghỉ ba tuần, bắt đầu hai ngày trước với hai trận giao hữu trong 48 giờ, chúng ta sẽ xem từng trận, từng ngày.”

HỒ VIỆT