Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh kỳ vọng sẽ cởi mở nhất trong nhiều năm

Ngoại hạng Anh đã trở lại sau một trong những mùa giải khó lường nhất trong ký ức gần đây khi Liverpool giành chức vô địch thứ 20, san bằng kỷ lục với Man.United - một quyền lực cũ tiếp tục có chạm đáy mới trong hơn một thập niên sa sút. Mùa giải mới sẽ khởi tranh vào thứ Sáu nhưng sự háo hức từ giới mộ điệu đã bắt đầu từ trước đó sau khi chứng kiến các đội bóng lớn chi đậm cho thị trường chuyển nhượng.

Liverpool đối mặt cuộc chiến... với lịch sử

Liverpool hiểu rõ việc giành chức vô địch Anh liên tiếp khó khăn đến thế nào. Kể từ năm 1984, đội chủ sân Anfield chưa bao giờ bảo vệ thành công chức vô địch, và họ không phải là đội bóng duy nhất đang chật vật giữ vững danh hiệu. Chỉ có sức mạnh thống trị của Man.City dưới quyền Guardiola - vô địch 6 trong 7 mùa giải từ năm 2018 đến năm 2024 - mới có thể bảo vệ thành công chức vô địch kể từ sau Man.United hùng mạnh của Sir Alex Ferguson làm được vào năm 2009.

Nhưng HLV Arne Slot của Liverpool đã vượt qua mọi khó khăn khi gia nhập nhóm nhà cầm quân ưu tú giành chức vô địch ngay trong năm đầu tiên tại Ngoại hạng Anh - sau Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini và Antonio Conte. Vị chiến lược gia người Hà Lan đã hận được sự ủng hộ tuyệt vời từ các ông chủ, đã mang về những sự bổ sung chất lượng cao - với Florian Wirtz và Hugo Ekitike tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Man.City và Guardiola có lý do để chứng minh

Man.City đã trải qua một mùa giải sa sút đột ngột và thảm hại khi hành trình bảo vệ danh hiệu của họ tan vỡ thậm chí trước Giáng sinh. Thất bại trong trận chung kết FA Cup trước Crystal Palace đã đẩy Man City vào mùa giải đầu tiên trắng tay sau 8 năm.

Có những yếu tố khách quan - chủ yếu là chấn thương của Rodri, người đoạt Quả bóng Vàng 2024. Nhưng việc tái thiết đội hình mạnh mẽ của Pep Guardiola, bao gồm việc ký hợp đồng với gần 10 cầu thủ mới kể từ tháng 1, cho thấy quyền lực này không chấp nhận bị gạt sang một bên cuộc đua trong mùa giải mới. Lần gần nhất Guardiola để vuột mất một danh hiệu Ngoại hạng Anh, ông đã tiếp tục giành chiến thắng trong 4 mùa giải tiếp theo. Vì vậy, các đối thủ của Man.City tại Ngoại hạng Anh xem như đã được cảnh báo.

Arsenal dường như đã tìm được mảnh ghép còn thiếu

Không đội bóng nào ổn định hơn Arsenal trong 3 mùa giải qua - nhưng họ vẫn chưa thể mang về danh hiệu Anh đầu tiên kể từ năm 2004, với 3 lần về nhì sau Man.City (2 lần) và Liverpool. Việc chiêu mộ Viktor Gyokeres có thể là mảnh ghép cuối cùng của câu đố. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi bàn vượt qua Kylian Mbappe, Erling Haaland và Mohamed Salah mùa trước. Thành tích chung cuộc của anh cho Sporting Lisbon là 97 bàn sau 102 trận. Arsenal hy vọng anh có thể tái hiện phong độ đó tại bóng đá Anh.

Thử thách lớn với HLV Mikel Aterta là phải đưa được Arsenal vượt qua khởi đầu mùa giải rất khó khăn. Pháo thủ sẽ phải làm khách tại Man.United ở vòng đấu khai màn, sau đó đối đầu Liverpool, Man.City và Newcastle trong 6 trận đầu tiên của mùa giải, với 3 trong số đó là trên sân khách.

Chelsea đã đưa ra tuyên bố về ý định của mình

Sau khởi đầu đầy sóng gió, các ông chủ người Mỹ của Chelsea - Todd Boehly và Clearlake Capital - đang mang lại những kết quả khả quan. Sự luân chuyển của các HLV đã chậm lại. Nhưng những khoản chi tiêu khổng lồ thì không. HLV Enzo Maresca mùa hè này đã được tăng cường không dưới 8 tân binh chất lượng hàng đầu. Và sau một mùa giải mà Chelsea vô địch UEFA Conference League, giành quyền tham dự Champions League và vô địch FIFA Club World Cup mới mở rộng, có vẻ như nhà vô địch châu Âu 2 lần đã trở lại với thế giới bóng đá đỉnh cao.

Chặng đường trở lại của Man.United còn rất dài

Mùa trước, Man.United đã có vị trí thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (thứ 15), thua nhiều nhất (18) và tổng điểm thấp nhất (42). Thêm vào đó là việc không thể tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào, đó thực sự là một năm đáng quên.

HLV Ruben Amorim đã thề sẽ mang những khoảnh khắc tươi đẹp trở lại. Ông đã ký hợp đồng với những tiền đạo đã được chứng minh năng lực tại Ngoại hạng Anh là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, cùng với tiền đạo người Slovenia được đánh giá cao Benjamin Sesko. Ông cũng đã có một mùa giải nghỉ ngơi trọn vẹn để làm việc với đội hình của mình - điều mà ông đã bị từ chối khi được bổ nhiệm vào giữa mùa giải trước. Sau khi giành 2 chức vô địch Bồ Đào Nha cùng Sporting Lisbon, Man.United tin rằng Amorim chính là người sẽ chấm dứt hơn một thập niên sa sút kể từ khi huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào mùa hè năm 2013…

