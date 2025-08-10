Crystal Palace luôn là đối thủ khó chơi của Liverpool

HLV Arne Slot của Liverpool đang tận hưởng cơ hội hiếm hoi để nâng cao danh hiệu trong trận đấu đầu tiên của mùa giải khi nhà vô địch Premier League đối đầu với Crystal Palace trong trận Community Shield vào Chủ nhật.

Crystal Palace cầm hòa Liverpool 1-1 hồi tháng 5

Liverpool trong phiên bản mới của HLV Arne Slot

Mặc dù đã giành chức vô địch Premier League lần thứ 20 sớm 4 vòng đấu, The Reds vẫn vung tiền mạnh tay trong mùa hè khi chi gần 300 triệu bảng (402 triệu đô la) trên thị trường chuyển nhượng. Các tiền đạo mới Florian Wirtz và Hugo Ekitike, cùng với các hậu vệ cánh Milos Kerkez và Jeremie Frimpong, sẽ có cơ hội đầu tiên gây ấn tượng với người hâm mộ Liverpool tại Wembley.

Trận đấu mở màn truyền thống của mùa giải bóng đá Anh là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch Premier League và FA Cup mùa trước. Slot phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu: "Thông thường, bạn phải chơi nhiều trận trước khi có thể giành được chiến thắng. Giờ đây, chúng tôi có cơ hội để làm điều đó ngay từ đầu mùa giải. Thật không may, chúng tôi phải đối mặt với một Crystal Palace rất mạnh, một đối thủ mà đối với chúng tôi là rất khó đánh bại. "Họ đã cho thấy trong trận chung kết (Cúp FA) gần nhất và thậm chí cả trận bán kết, rằng việc giành chiến thắng một trận đấu duy nhất trước họ khó khăn đến mức nào".

Crystal Palace lần đầu tiên góp mặt trong trận đấu khai mùa này sau khi nâng cao chiếc cúp lớn đầu tiên bằng chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Manchester City hồi tháng 5 để giành chức vô địch Cúp FA. Niềm vui của Đại bàng đã phần nào vơi đi kể từ khi họ đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Europa League và xuống hạng Conference League – giải đấu thứ ba của các cúp châu Âu - do vi phạm quy định về sở hữu đa CLB.

Doanh nhân người Mỹ John Textor sở hữu cổ phần tại Crystal Palace và là chủ sở hữu phần lớn của CLB Pháp Lyon, đội cũng đã giành quyền tham dự Europa League. Mặc dù Textor đã bán cổ phần của mình cho chủ sở hữu New York Jets, Woody Johnson, nhưng UEFA cho rằng Palace đã không đáp ứng được thời hạn để tránh bị phạt vi phạm.

Theo luật sở hữu đa CLB của UEFA, Lyon được phép giữ nguyên suất dự Europa League khi họ kết thúc mùa giải trước ở Ligue 1 (thứ 6) cao hơn Crystal Palace (thứ 12) tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Palace đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao có trụ sở tại Lausanne.

Guehi, Eze sẽ đá chính

Trái ngược với cơn sốt chuyển nhượng của Liverpool, Palace chỉ chi 2 triệu bảng cho hậu vệ trái người Croatia Borna Sosa và thủ môn dự bị mới Walter Benitez. Nhưng cho đến nay, CLB phía nam London đã giữ được tất cả các tài sản quý giá của mình bất chấp sự quan tâm từ các đại gia Anh quốc và châu Âu.

Bản thân Liverpool rất muốn có đội trưởng Marc Guehi của Palace, trong khi Eberechi Eze được đồn đoán sẽ chuyển đến Arsenal. HLV Oliver Glasner của Palace xác nhận cả hai cầu thủ này sẽ đá chính tại Wembley và tin rằng đội bóng của ông có thể đặt mục tiêu cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng mùa này sau khởi đầu chậm chạp năm ngoái khiến họ phải kết thúc ở nửa trên bảng xếp hạng.

"Chúng tôi đã khởi đầu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, với một tư duy khác và một tiêu chuẩn khác Chúng tôi đã đặt mục tiêu như năm ngoái, và đây là lý do tại sao chúng tôi có thể hướng đến mùa giải theo hướng tích cực", Glasner nói.

Các hoạt động tưởng niệm sẽ được tổ chức trước trận đấu dành cho Diogo Jota, tiền đạo của Liverpool, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng trước ở tuổi 28. Biểu tượng "Forever 20", ám chỉ số áo hiện đã giải nghệ của Jota, sẽ được in trên áo đấu của Liverpool trong mùa giải này.

HOÀNG HÀ