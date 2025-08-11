Community Shield: hy vọng, lo sợ và kết thúc mùa hè bình yên

Sau khi chiêm ngưỡng chiến công của đội tuyển nữ Anh tại Euro 2025, sự chú ý trở lại với bóng đá Anh và sự hoài nghi của nó

Community Shield là nơi đánh dấu sự khởi đầu và kết thúc. Chín tháng của những hy vọng và nỗi sợ hãi ở Premier League sắp bắt đầu. Ngay cả khi số phận cuối cùng của một đội bóng có thể trở nên rõ ràng ngay từ vòng đấu mở màn, không ai được phép ngoảnh đầu nhìn lại. Như một câu nói sáo rỗng hiện đại, điều này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Và nhiều người sẵn sàng sống theo những lời đó.

Đáng tiếc, sự trở lại của bóng đá câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc khép lại một mùa hè thể thao rực rỡ, khi cánh cửa bình yên dần thu hẹp. Chỉ những người thực sự cuồng nhiệt mới không vui mừng với khoảng thời gian tạm nghỉ này. Mùa giải khép lại, như cách gọi trước đây, giúp giảm cortisol, điều hòa serotonin cho đến khi thời điểm bắt đầu lại. FIFA Club World Cup không phải là một sự kiện quá gây xao lãng, bất chấp nỗ lực của chủ tịch Gianni Infantino và sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump, mang đến một tháng giải trí gây tranh cãi, tìm kiếm tính xác thực qua sự phô trương của những người nổi tiếng và nguồn tiền từ Saudi Arabia.

Chuỗi trận đấu critket kéo dài 25 ngày giữa Anh và Ấn Độ, chuyến lưu diễn của các nhóm nhạc British & Irish Lions khôi phục niềm tin vào truyền thống, cảm xúc từ lần trở về quê nhà Royal Portrush của huyền thoại làng golf, Rory McIlroy tại giải Open, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tranh tài trong hai trận chung kết Grand Slam đầy kịch tính, cả hai phiên bản nam và nữ của Tour de France, và trên hết là hành trình đầy cảm xúc của Lionesses – đội tuyển bóng đá nữ Anh khi bảo vệ vương miện Euro. Tất cả đã mang đến sự giải thoát đáng quý khỏi sức hút tự cao nhưng không thể cưỡng lại của Premier League.

Vậy là chúng ta trở lại với bóng đá, nơi “Tôn trọng - Respect” chỉ còn là một chiến dịch truyền thông đã bị lãng quên của Liên đoàn bóng đá Anh, nơi trọng tài video khiến quyết định của trọng tài trên sân không còn là cuối cùng, nơi người hâm mộ giờ đây săm soi tài khoản công khai của đối thủ để tìm kiếm vi phạm về lợi nhuận và tính bền vững. Đó là những điều tạo ra sự khốc liệt của Premier League.

Trận đấu giữa Liverpool và Crystal Palace vào Chủ nhật là màn khởi động truyền thống, đồng thời kéo tấm màn xuống mọi thứ khác. Dù một số HLV như Pep Guardiola, coi đây là danh hiệu lớn, nó vẫn chỉ là một trận giao hữu được thổi phồng, dù thường phản ánh sự hoài nghi của mùa giải phía trước.

Trận đấu nổi tiếng nhất, khi nó còn được gọi là Charity Shield, là lần tổ chức đầu tiên tại Wembley năm 1974, khi Kevin Keegan của Liverpool và Billy Bremner của Leeds bị đuổi khỏi sân vì tung cú đấm. Johnny Giles của Leeds thừa nhận vai trò khiêu khích Keegan, nói vào năm 2020: “Cậu ấy đang mất bình tĩnh… Tôi thực sự đã đánh cậu ấy.” Hai người vi phạm, trừ Giles, bị cấm thi đấu 11 trận, một trong những lỗi chính là hành động thiếu lịch sự khi cởi áo khi rời sân – điều giờ đây đã trở thành thông lệ.

Gần đây hơn, trong lần tổ chức cuối cùng tại Wembley cũ vào năm 2000, Roy Keane của Manchester United bị đuổi vì một pha vào bóng thô bạo với Gustavo Poyet, khơi lại mâu thuẫn cá nhân từ ba năm trước trong cùng giải đấu. Một lần khác vào tháng 8 năm 2012 tại Villa Park, khi Wembley được sử dụng cho Thế vận hội London. 16 ngày London là trung tâm của vũ trụ thể thao, với “Super Saturday” và cả nước say mê với triển vọng đoàn thể thao Vương quốc Anh giành huy chương ở mọi môn thể thao. Thế rồi Chelsea và Manchester City bước vào, dường như bỏ qua tinh thần của London 2012, thể thao gắn kết mọi người, để rồi đá nhau tơi bời, trọng tài Kevin Friend gần như mất kiểm soát. Branislav Ivanovic của Chelsea bị đuổi vì pha vào bóng nguy hiểm vào ống chân của Aleksandar Kolarov. Tám thẻ vàng được rút ra. Ba năm sau, tại Wembley, Arsène Wenger và José Mourinho phớt lờ nhau một cách kịch tính thay vì bắt tay.

Những cảnh tượng bạn không muốn thấy… nhưng thực ra lại rất muốn xem? Việc bóng đá Premier League được chơi ở ranh giới của sự tỉnh táo và chấp nhận được chính là lý do chính khiến nó giữ được sự chú ý qua mùa đông u ám sắp tới.

LONG KHANG