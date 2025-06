Cole Palmer: “Tôi muốn áo số 10 để noi gương Messi, Rooney”

Ngôi sao tấn công của Chelsea, Cole Palmer tiết lộ việc anh khoác chiếc áo số 10 của The Blues bắt đầu từ mùa giải này là vì mong muốn noi gương những thần tượng của mình như Lionel Messi và Wayne Rooney.

Cole Palmer muốn xây dựng hình ảnh biểu tượng như Lionel Messi và Wayne Rooney.

Palmer, 23 tuổi, trước đây đã chơi với áo số 20 trên lưng, nhưng anh đã đổi nó trước FIFA Club World Cup và mặc áo có số mới lần đầu tiên trong chiến thắng 2-0 trước Los Angeles FC vào thứ Hai. Khi được hỏi liệu có bất kỳ cầu thủ số 10 nào mà anh đặc biệt coi là hình mẫu không, Palmer trả lời: “Messi, cầu thủ lớn, Rooney và những cầu thủ như vậy. Đó chắc chắn là một số áo mang tính biểu tượng. Tôi đã mặc áo số 10 trong suốt cuộc đời mình từ khi lớn lên và tôi rất thích số áo đó”.

Những cựu cầu thủ nổi tiếng của Chelsea là Eden Hazard, Joe Cole và Willian đã mặc áo số 10, nhưng gần đây nhất là Mykhailo Mudryk - người đang phải đối mặt với lệnh cấm lên đến 4 năm sau khi bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội vi phạm luật chống doping. “Tôi vẫn chưa nói chuyện với Misha nhưng tôi sẽ nói chuyện khi đến thời điểm thích hợp”, Palmer chia sẻ. “Tôi không thực sự muốn can thiệp vào anh ấy vào lúc này. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy”.

Cole Palmer muốn xây dựng hình ảnh biểu tượng như Lionel Messi và Wayne Rooney.

Palmer cũng hạ thấp mọi gợi ý có bất đồng quan điểm với HLV trưởng Enzo Maresca về lối chơi của Chelsea. Sau khi tạo ra 2 pha kiến ​​tạo giúp Chelsea đánh bại Real Betis để giành chiến thắng trong trận chung kết UEFA Conference League vào tháng trước, Palmer tuyên bố anh “phát ngán vì phải lùi về phía sau và đi ngang”. Sau đó, HLV Maresca đã tuyên bố đã nói chuyện với Palmer để thúc giục anh thể hiện nhiều hơn.

“Chúng tôi đã nói đùa về điều đó”, Palmer tiết lộ. “Bình luận của tôi không phải dành cho HLV hay bất cứ điều gì. Đó chỉ là vấn đề cá nhân. Tôi cảm thấy rằng trong trận đấu, có lẽ tôi đang hơi an toàn. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra bình luận đó. Tôi muốn có bóng và thử điều gì đó khác biệt so với trước đây. Rõ ràng là bạn không thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng tôi cảm thấy HLV vẫn cho bạn một chút không gian để thử và xem tôi có thể làm gì”.

Chelsea hiện đóng quân tại Philadelphia, nơi họ sẽ chơi các trận còn lại trong bảng với Flamengo và Esperance Sportive de Tunis.

PHI SƠN