CLB nữ TPHCM được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

Các cô gái TPHCM đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ mạnh là Melbourne City, đội đang là đương kim Á quân của giải đấu. Nhưng những thể hiện từ đoàn quân của HLV Nguyễn Hồng Phẩm là rất đáng khen.

Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng CLB nữ TPHCM không thể gây bất ngờ trước các nhà vô đỊch Australia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đúng như phát biểu trước trận đấu, đội chủ nhà đã tạo cơ hội cho một số cầu thủ trẻ ra sân để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế khi đã sớm giành vé vào tứ kết. Đó cũng là dịp để các trụ cột nghỉ ngơi bởi phía trước họ còn có SEA Games 33.

Ở đội hình xuất phát đã không có Huỳnh Như, Hồng Nhung, K’Thua, Chương Thị Kiều, Bảo Châu… Nhưng đội hình chính thức vẫn đảm bảo sức mạnh khi bên cạnh những nhân tố trẻ Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như là cả 6 ngoại binh cùng được đá chính.

Huỳnh Như và Bảo Châu ngồi trên ghế dự bị

Trong khi đó, Melbourne City đã tung ra sân đội hình quen thuộc và không khó để sớm giành quyền kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên từ pha ghi bàn của Mc Namara. Đội chủ nhà vẫn giữ thế trận đôi công, họ thi đấu thoải mái chứ không co cụm phòng ngự trước đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt.

Phút thứ 4, các cô gái đến từ Australia tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Dẫn tỷ số 2-0, Melbourne tiếp tục giữ thế trận lấn lướt, như là một cử tập cho hàng phòng ngự đội chủ nhà và không khó để có bàn thắng thứ 3 trước khi hiệp đầu khép lại.

Melbourne City giành chiến thắng cách biệt 3-0.

Dù có nhiều cố gắng ở hiệp 2 nhưng CLB nữ TPHCM vẫn không thể tìm được bàn gỡ danh dự và thua chung cuộc 0-3. Với kết quả trên, Melbourne City dẫn đầu bảng A với 9 điểm, CLB nữ TPHCM đứng nhì với 6 điểm và năm thứ hai liên tiếp vào tứ kết.

Với thành tích vào tứ kết, CLB nữ TPHCM nhận được 80.000 USD (khoảng 2,1 tỉ đồng) từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trước đó, đội nhận 140.000 USD, gồm: 100.000 USD khi dự vòng bảng, và 40.000 USD cho 2 trận thắng (mỗi trận 20.000 USD) ở vòng bảng (trước Stallion Laguna và Lion City Sailors). Cùng với đó là số tiền thưởng “nóng” 300 triệu đồng từ VFF.

