Chung kết ASEAN Cup 2026: Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch nhân kỷ niệm giải đấu 30 tuổi

Gỡ hòa 2-2 vào những phút cuối nhờ bàn phản lưới nhà của Wanchai, Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận đi về của chung kết ASEAN Cup 2026. Chúng ta là Nhà vô địch!

Hoàng Hên ăn mừng bàn thắng (Ảnh: MINH HOÀNG)

Hết giờ. Trận chung kết lượt về đã kết thúc. Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Việt Nam gỡ hòa 2-2 sau khi Wanchai đá phản lưới nhà từ nỗ lực cản phá đường chuyền của Quang Hải cho Xuân Son.

Các cầu thủ ăn mừng (Clip: Hữu Thành)

Chúng ta đang nỗ lực phòng ngự chắc chắn thời gian cuối.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ!

Phút thứ 89, Đình Bắc nỗ lực đột phá vào vòng cấm và tìm được quả phạt góc cho tuyển Việt Nam.

Đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan. Người ghi bàn là Wanchai! Đó là tình huống không tập trung của tuyển Việt Nam.

Xuân Son vừa chuyền bóng hơi mạnh, nên Hai Long hơi với không tận dụng được pha bóng đối mặt với thủ môn đối phương phút thứ 81.

Ảnh: Dũng Phương

Phút thứ 79, HLV Kim Sang-sik tung Tài Lộc vào sân thay cho nhạc trưởng Hoàng Đức. Như vậy, tuyến giữa của tuyển Việt Nam sẽ do Quang Hải và Tài Lộc trấn giữ!

Khán giả Việt Nam cổ động cực kỳ sôi động chờ đời khoảnh khắc vô địch...

Clip: Hữu Thành

Số lượng khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình...

Ảnh: Hữu Thành

Một phút sau, Quang Hải với Hai Long phối hợp nhịp nhàng bên cánh phải, Hai Long sửa bóng về góc xa đưa bóng đi chệch cột dọc. Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu hưng phấn trên sân Mỹ Đình.

Các cầu thủ dự bị Việt Nam tiếc nuối khi cơ hội liên tục bị bỏ lỡ

Vừa tung vào sân chưa được một phút, Hai Long đã có cơ hội xâm nhập vòng cấm Thái Lan nhưng lại dứt điểm dội trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Sau đó bóng tìm đến ngay Quang Hải, thủ quân Việt Nam dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch khung thành gang tấc.

Việt Nam có sự thay đổi người: Hai Long vào thay Hoàng Hên, Quang Hải vào thay Thành Long.

Có lợi thế về mặt tỷ số, các tuyển thủ Việt Nam tự tin đập nhả, build-up bên phần sân nhà và khu trung lộ, chờ cơ hội tiếp tục đánh chiếm khu cấm địa đối phương!

Phút thứ 63, Hoàng Hên chuyền bóng cho Trương Tiến Anh đột nhập vòng cấm, rất tiếc anh dứt điể chệch cột dọc!

Đang rất hứng khởi, Hoàng Hên vừa có pha dứt điểm vọt xà ngang!

Cầu trường tại sân Mỹ Đình đang không ngừng hô vang hai tiếng “Việt Nam - Việt Nam” sau khi Hoàng Hên gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.

May mắn đang đứng về phía chúng ta, từ tình huống đá penalty lên trời của Kakana đến pha phản lưới nhà của Chatchai sau tình huống dứt điểm quá hiểm hóc của Hoàng Hên. Tỷ số 2 lượt trận đã là 3-1, nghiêng về phía chúng ta!

Sân Mỹ Đình vỡ oà cảm xúc với bàn thắng gỡ hoà 1-1 của Đỗ Hoàng Hên. Từ pha tạt bóng của Tuấn Tài, Hoàng Hên băng vào dứt điểm sệt, bóng chạm vào cột dọc rồi trúng chân thủ môn Chatchat và đi luôn vào lưới. Tuyển Việt Nam gỡ hòa.

Ảnh: MINH HOÀNG

Tuấn Tài vừa tìm được một quả phạt góc cho Việt Nam! Tiến Anh tạt bóng ngay cột gần, Thành Chung băng vào đánh đầu, bóng đi không chính xác!

Phút 48, Kakana tự tin bước lên chấm 11 mét để rồi sút bóng quá mạnh, bóng bay thẳng lên trời. Tỷ số vẫn chỉ là 1-0, dù Lê Giang chưa kịp làm gì.

Phạt đền cho Thái Lan sau khiu Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Trong giờ nghỉ giữa trận, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang đang giao lưu và nhận quà tặng nón lá từ CĐV Việt Nam trên khán đài.

Hiệp 1 khép lại, tỷ số đang có lợi thế 1-0 cho phía Thái Lan, nhưng tổng tỷ số trận đấu vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía chúng ta. Đội khách giữ tỷ lệ kiểm soát bóng 71% trong khi Việt Nam là 29%. Thái Lan tung ra 4 pha dứt điểm trúng mục tiêu còn con số của Việt Nam là 2.

Có 1 phút bù giờ cho hiệp 1 trận chung kết lượt về.

Phút thứ 43, từ pha tạt bóng của Tuấn Tài, bóng vòng ra cột xa và Xuân Son bật cao đánh đầu, bóng ghim thẳng vào... xà ngang khung thành Thái Lan. Xà ngang đã rung lên bần bật, theo miêu tả của BLV VTV trên sóng trực tiếp!

Đa phần các đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam đều hướng đến mũi nhọn Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, Xuân Son dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi sự đeo bám từ trung vệ Manuel Bihr.

Phút thứ 40 của trận đấu. Tỷ số trận chung kết lượt về vẫn là 1-0 nghiêng về tuyển Thái Lan nhưng chúng ta vẫn đang dẫn chung cuộc 2-1 sau 2 lượt đi và về.

Lê Giang vừa có pha che bóng khéo léo hóa giải đợt lên bóng nhanh của đối thủ Thái Lan!

Chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino được chào đón trên khán đài.

Clip: Hữu Thành

Ảnh: Dũng Phương

Ảnh: Dũng Phương

Sau 30 phút thi đấu, Thái Lan đang nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng lên đến 71% theo thống kê BTC. Tuy nhiên, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều chỉ mới tung ra 1 pha dứt điểm trúng đích về phía khung thành của nhau.

Ảnh: MINH HOÀNG

ẢNH: MINH HOÀNG

Ảnh: MINH HOÀNG

Lê Giang tiếp tục cản phá chính xác!

Các cầu thủ Thái Lan tràn hết sang phần sân của Việt Nam để tìm kiếm bàn thắng thứ 2.

HLV Kim Sang-sik đứng sát sân đấu để kịp thời chỉ đạo cho các học trò.

Ảnh: Minh Hoàng

Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao. Cả 2 bên luôn tìm cách nhanh chóng đưa bóng sang khu vực cấm địa của đối thủ. Yotsakorn vừa bị đau sau pha va chạm với Thành Chung.

Phút thứ 22, từ một hình huống đá phạt góc, Chaiyaphon đưa bóng vào khu vực giữa khung thành nhưng thủ môn Lê Giang đã xuất sắc phá ra!

Đình Bắc vừa có pha khuấy đảo khá ấn tượng bên biên trái nhưng cú dứt điểm của anh không làm khó được thủ môn Chatchai.

Hoàng Đức treo bóng vào vòng cấm địa từ một quả đá phạt, một chiếc bóng áo đỏ đã nhảy lên nhưng không có gì nguy hiểm với thủ môn Thái Lan.

Thái Lan vừa có bàn mở tỷ số ở phút thứ 12, sau pha dứt điểm của Yotsakorn. Lê Giang đã rất nỗ lực nhưng không thể cản phá. Những phút sắp tới sẽ là rất khó khăn cho tuyển Việt Nam. Tỷ số đang tạm là 2-1 vẫn nghiêng về tuyển Việt Nam!

Mới chỉ 8 phút thi đấu, nhưng Văn Vĩ đã xin thay người. Phan Tuấn Tài sẽ vào sân thay thế. Một sự thay người đầy tiếc nuối, nhưng cơ hội cũng sẽ mở ra cho Tuấn Tài!

Đã 5 phút trôi qua, Thái Lan chủ động pressing dồn dập nhưng tuyển Việt Nam vẫn có những pha lên bóng sang phần sân đối thủ!

Trận đấu lượt về ASEAN Cup 2026 chính thức diễn ra!



Còn bây giờ là Quốc ca của Việt Nam! Tiếng hát hào hùng đang vang vọng khắp khán đài SVĐ Mỹ Đình. Thủ môn Lê Giang - Người hùng ở trận lượt đi hát Quốc ca rất hào hùng!

Đội tuyển Việt Nam - Nhà Đương kim vô địch ASEAN Cup vừa bước vào sân đấu cùng tuyển Thái Lan. Quốc ca Thái Lan vang lên.

Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân khi chuẩn bị xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, gợi nhớ chiến công của anh - Công Vinh - Việt Thắng và các đồng đội ở chung kết lượt về AFF Cup 2008 cũng trước người Thái...

Nhà báo Công Tuấn nhận định: Thái Lan với đội hình trẻ sẽ không mạnh như thời họ vô địch AFF Cup 2022 hay hơn 10 năm trước đó. Ngược lại, HLv Kim Sang-sik có đội hình mạnh nhất và đặc biệt là chiều sâu của rất nhiều cá nhân “siêu dự bị” như cái cách mà Hai Long, Quang Hải chọc thủng lưới người Thái ngay trên sân Thái trận chung kết lượt đi.

Điều quan trọng hơn là tâm lý “sợ” bóng đá Thái đã được tuyển VN cởi bỏ từ lâu rồi, gần nhất là qua mặt họ tại Aff cup 2024. Thầy trò Hudson bây giờ mới “sợ” chủ sân Mỹ Đình, dù ai cũng nói sẽ gồng mình lội dòng nước ngược. Đó chỉ là một liệu pháp tinh thần hơn là năng lực mà lứa trẻ Thái có thể làm đc.

Dĩ nhiên trong thế không còn gì để mất, tuyển Thái sẽ đẩy cao đội hình tấn công sớm để tìm bàn thắng. Và theo tôi, Patrik Le Giang và đồng đội chỉ cần phòng ngự chặt chẽ để không thua trong nửa hiệp thì người Thái sẽ bộc lộ sự nóng khiến bị “hở sườn” và thậm chí trả giá!

Đội hình xuất phát của Thái Lan: Chatchai Budprom - Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton - Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok - Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai.

Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam ráo riết khởi động trên sân đấu, sẵn sàng cho 90 phút sắp tới của trận chung kết lượt về

Xuân Son khởi động (Ảnh: MINH HOÀNG)

Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Mano Polking, cựu HLV của tuyển Thái Lan và hiện đang dẫn dắt CLB Công an Hà Nội cũng vừa đến SVĐ Mỹ Đình.

Clip: Hữu Thành

Các cầu thủ Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã đến sân cổ vũ cho các đồng nghiệp nam giành chiến thắng. HLV Hoàng Văn Phúc và cầu thủ Thanh Nhã cũng có nhận xét về trận đấu...

Clip: Hữu Thành

Trần Thị Dung, vợ Phạm Xuân Mạnh, cũng có chia sẻ với SGGP khi vừa đến sân chuẩn bị ủng hộ cho Đội tuyển Việt Nam!

Clip: Hữu Thành

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đưa gia đình đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Anh nhận định với SGGP: "Mong rằng Việt Nam chiến thắng!".

Cip: Hữu Thành

HLV Kim Sang Sik giữ nguyên đội hình xuất phát. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không có sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát khi ông không muốn tạo sự xáo trộn khi các cầu thủ đang có phong độ tốt và sự ẵn sàng rất cao.

Trên hàng công vẫn là bộ ba Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên với mũi nhọn cao nhất là chân sút thuộc biên chế của CLB Nam Định. Văn Vĩ và Tiến Anh thi đấu ở hai hành lang và cặp tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Thành Long.

Bộ ba hàng phòng ngự là Văn Hậu, Thành Chung và Xuân Mạnh thi đấu phía trước khung thành thủ môn Lê Giang.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam

Đèn SVĐ Mỹ Đình đã sáng lên, sẵn sàng cho trận chung kết ASEAN Cup 2026 lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Ảnh: Dũng Phương

Ảnh: Dũng Phương

Ảnh: Dũng Phương

Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải cùng con trai Nguyễn Quang Minh (Lido) đến sân Mỹ Đình sẵn sàng ủng hộ cho chồng - cha của mình

Clip: Hữu Thành

Không khí trong và ngoài SVĐ Mỹ Đình đang rất nóng. Đông đảo CĐV có mặt từ rất sớm sẵn sàng cho giờ G.

Ảnh: Dũng Phương

Những nữ CĐV xinh đẹp (Ảnh: Dũng Phương)

Một CĐV của Hai Long (Ảnh: Dũng Phương)

Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala của Thái Lan, danh thủ Kiatisak được Ban tổ chức mời thực hiện nghi thức mang Cúp vô địch đến sân và đặt tại vị trí trang trọng trước giờ thi đấu. Đến trận lượt về tại Mỹ Đình, vinh dự này được trao cho cựu tuyển thủ Lê Công Vinh.

Sự xuất hiện của Lê Công Vinh mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, khi Mỹ Đình cũng là nơi gắn với khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Tại trận chung kết AFF Cup 2008, Công Vinh ghi bàn ở những phút cuối trận lượt về với Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu giành chức vô địch Đông Nam Á.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình. Ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận quyết định ngôi vô địch.

ĐỖ HOÀNG - QUỐC CƯỜNG - HỮU THÀNH