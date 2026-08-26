Cơ hội nào cho Thái Lan lật ngược thế cờ tại sân Mỹ Đình?

Thất bại 0-2 ở lượt đi đã đẩy Thái Lan vào chân tường. Trong lịch sử, chưa từng có đội bóng nào ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước hai bàn ở lượt đi chung kết. Nhưng trong bóng đá, mọi kịch bản điên rồ nhất đều có thể. Trước trận tái đấu tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Anthony Hudson vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội từ chính bản lĩnh của một thế lực lớn.

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Điểm tựa từ tiếng nói lịch sử

Niềm tin của người Thái không phải là không có cơ sở khi nhìn vào quá khứ. Thái Lan chính là đội tuyển duy nhất trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á từng lội ngược dòng thành công ở một trận chung kết. Năm 2016, họ để thua Indonesia 1-2 ở lượt đi nhưng đã thắng lại 2-0 ở lượt về để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Bên cạnh đó, sân Mỹ Đình chưa bao giờ là điểm tựa hoàn toàn dễ chịu của đội tuyển Việt Nam mỗi khi tiếp đón người Thái. Suốt hơn một thập kỷ qua, Việt Nam chỉ có 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước đối thủ này ngay tại Hà Nội. Gần đây nhất, trong trận giao hữu vào tháng 9-2024, chính "Voi chiến" đã ngược dòng đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1 ngay trên thảm cỏ Mỹ Đình.

Xa hơn nữa, dưới thời kỳ dẫn dắt của huyền thoại Kiatisuk Senamuang, Thái Lan từng thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018. Bản thân "Zico Thái" mới đây cũng lên tiếng khích lệ hậu bối: "Thắng Việt Nam cách biệt ba bàn tại Hà Nội không dễ, nhưng không phải bất khả thi".

Điệp vụ ghi bàn sớm

Để hiện thực hóa màn ngược dòng vĩ đại, ban huấn luyện Thái Lan đã xác định rõ hai yếu tố cốt lõi: tìm kiếm bàn thắng sớm và gia cố khâu phòng ngự chuyển đổi trạng thái.

Nhìn vào các con số của trận lượt đi, Thái Lan không hề lép vế về mặt cơ hội. Họ kiểm soát bóng 66%, dứt điểm 16 lần. Yotsakorn Burapha có hai tình huống đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi bàn, còn cú sút xa của Seksan Ratree dội xà ngang trong gang tấc.

"Nếu tận dụng được những cơ hội ấy, chúng tôi đã nắm lợi thế", Yotsakorn thừa nhận. Vấn đề của Thái Lan ở Bangkok không phải là thiếu cơ hội, mà là thiếu sự lạnh lùng cần thiết ở khoảnh khắc quyết định. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có phản xạ xuất thần của thủ môn Lê Giang Patrik

Về lý thuyết, Thái Lan chỉ có 1 bàn thắng dẫn trước thì sẽ tạo ra sức ép vô song. Cả đội trưởng Sarach Yooyen lẫn tiền đạo trẻ sinh năm 2005 Jehan Afi Mama đều khẳng định, nếu Thái Lan có thể mở tỷ số sớm tại Mỹ Đình, toàn bộ áp lực tâm lý cực lớn sẽ lập tức đổ dồn sang phía Việt Nam, mở ra cơ hội ngược dòng.

Song song với việc tìm đường vào khung thành đối phương, Thái Lan bắt buộc phải bịt kín khoảng trống ở hàng thủ. Đội trưởng Sarach Yooyen thừa nhận các bàn thua ở lượt đi đều đến rất dễ dàng từ những pha phản công của Việt Nam.

Việc hậu vệ cánh phải Waris Choolthong quá tích cực dâng cao tấn công đã để lộ ra nách phải hàng thủ – nơi chỉ có một mình Yooyen (34 tuổi) đứng lót nhưng tuổi tác không cho phép anh bao quát tốt khi đội hình chuyển trạng thái.

HLV Anthony Hudson bắt buộc phải điều chỉnh lại hệ thống pressing tầm cao và cự ly đội hình để không cho những mũi công tốc độ của Việt Nam khai thác khoảng trống nguy hiểm này.

Tâm lý không còn gì để mất

Sức mạnh lớn nhất của Thái Lan lúc này chính là tâm thế của kẻ ở thế chân tường. HLV Anthony Hudson gửi đi thông điệp: "Chúng tôi đến Mỹ Đình để hoàn thành công việc của mình".

Trong tay nhà cầm quân người Anh là một tập thể trẻ trung đầy khát khao lật đổ với khoảng một nửa danh sách là các cầu thủ U23. Những nhân tố trẻ như Yotsakorn Burapha hay Oussama Thiangkham đều thể hiện tâm lý vô cùng thoải mái và khẳng định toàn đội chưa hề bỏ cuộc. Khi chơi bóng với tinh thần "chẳng còn gì để mất", những đôi chân kỹ thuật của người Thái có thể rũ bỏ hoàn toàn áp lực để tạo nên sự bùng nổ ghê gớm.

Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn, nhưng nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất hiện dù chỉ một chút chủ quan trước một "Voi chiến" mang vết thương đang khát khao phục hận, cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Trận chiến lượt về tại Mỹ Đình vì thế vẫn sẽ là một trận cầu vô cùng khó lường cho cả hai đội.

HỒ VIỆT