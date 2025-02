Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ thi đấu tại Giải vô địch quốc gia cùng VTV Bình Điền Long An

Trần Thị Thanh Thúy được ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An tin tưởng giao nhiệm vụ thi đấu chuyên môn mùa giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở lại tập luyện với VTV Bình Điền Long An

“Chúng tôi đã làm việc cụ thể và trao đổi nắm bắt nguyện vọng, sức khỏe của Trần Thị Thanh Thúy trong buổi làm việc vừa qua. Hiện tại, tinh thần của Thanh Thúy rất thoải mái. Đội bóng và Thanh Thúy cùng có mục tiêu cao nhất là đạt kết quả tốt trong mùa giải 2025. Tới đây, Thanh Thúy sẽ dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025. Sau đó, em được ban huấn luyện đăng ký dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025. Đồng thời, Thanh Thúy cũng sẽ chuẩn bị chuyên môn để tham dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 cùng VTV Bình Điền Long An. Trên hết, chúng tôi tạo điều kiện để Thanh Thúy thi đấu ở giai đoạn đầu của mùa giải năm nay tại Việt Nam và đây là lúc giải đấu ở các quốc gia khác sẽ bước vào thời điểm kết thúc. Sau đó, việc Thanh Thúy ra nước ngoài tiếp tục thi đấu hay không sẽ được tính toán thêm dựa trên thực tế từng thời điểm chuyên môn”, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An – ông Phan Hùng Cường cho SGGP biết ngày 6-2.

Trần Thị Thanh Thúy đã kết thúc thi đấu tại giải bóng chuyền nữ ở Indonesia. Tay đập này chính thức hội quân cùng đồng đội tại VTV Bình Điền Long An vào ngày 3-2 và ra sân tập luyện lúc này. Trong chia sẻ của mình với SGGP, HLV trưởng Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) cho biết ban huấn luyện đội ghi nhận Thanh Thúy hòa nhập tốt cùng đồng đội và tập luyện chuyên nghiệp, giữ được sự chuẩn bị đúng yêu cầu đề ra.

Như vậy sau gần 3 năm, Trần Thị Thanh Thúy chính thức trở lại góp mặt ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Năm 2022 là thời điểm gần nhất chủ công này thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia (tổ chức ở Vĩnh Phúc). Năm đó, đội VTV Bình Điền Long An giành vị trí hạng 3.

Cũng theo ông Phan Hùng Cường, sự bổ sung trở lại của Trần Thị Thanh Thúy có ý nghĩa quan trọng về chuyên môn cho đội hình VTV Bình Điền Long An. Trên hết, các đồng đội thêm sự hứng khởi khi tay đập nữ số 1 Việt Nam tham gia thi đấu. “Chúng tôi sẽ di chuyển ra miền Bắc vào ngày 25-2 để chuẩn bị dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền tại Ninh Bình. Sau giải đấu này, toàn đội sẽ ở lại miền Bắc tiếp tục rèn luyện chuyên môn hướng tới thi đấu giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội)”, HLV Thái Quang Lai trao đổi thêm.

Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam. Mùa giải 2024, Trần Thị Thanh Thúy không thi đấu trong đội hình VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc nội tuy nhiên cô luôn là người được đồng đội chào đón mỗi khi trở về Việt Nam sau mỗi kỳ thi đấu. Năm 2024, Trần Thị Thanh Thúy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như đã thi đấu với VTV Bình Điền Long An tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 ở Đắk Lắk.

MINH CHIẾN