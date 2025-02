Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở lại tập luyện với VTV Bình Điền Long An

Tay đập sinh năm 1997 vừa khép lại kỳ nghỉ Tết, lập tức ra sân tập luyện cùng đồng đội tại CLB VTV Bình Điền Long An để duy trì thể lực và chuyên môn.

Trần Thị Thanh Thúy đang tập luyện cùng đồng đội tại VTV Bình Điền Long An và cô sẽ làm việc với lãnh đạo đội bóng trong tuần này để cụ thể kế hoạch của mình. Ảnh: D.P

> Lãnh đạo đội bóng VTV Bình Điền Long An sẽ sớm gặp gỡ chủ công Trần Thị Thanh Thúy

HLV trưởng Thái Quang Lai của CLB VTV Bình Điền Long An đã cho SGGP biết vào sáng ngày 4-2: “Đội bóng chúng tôi đã trở lại tập luyện chuyên môn. Thanh Thúy vừa trở về từ Indonesia đã có mặt tại đội trong ngày đầu năm mới và cùng tập luyện với các đồng đội. Trên hết, đội bóng tạo điều kiện tối đa để Thanh Thúy tập luyện chuẩn bị chuyên môn cho bản thân. Đội bóng đang có lực lượng các VĐV đầy đủ nhất và chúng tôi sẽ sớm di chuyển ra phía Bắc dự Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025 vào đầu tháng 3 tới”.

Cũng theo ban huấn luyện đội bóng, các VĐV trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 đều giữ được tinh thần phấn khởi và không ai gặp chấn thương lúc này. Toàn đội tập chuyên môn tại Long An trong khoảng 3 tuần sau đó sẽ tới Ninh Bình dự giải đấu đầu tiên trong năm 2025. “Đội bóng cũng ưu tiên tạo điều kiện cho một số VĐV trẻ thi đấu tăng cường chuyên môn trong Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025”, ông Thái Quang Lai cho biết thêm.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy về nước sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng Gresik Petrokimia (Indonesia). Tuần này, cô sẽ làm việc cùng lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền - Long An (đơn vị quản lý đội VTV Bình Điền Long An) để trao đổi các kế hoạch chuyên môn của mình. Qua tìm hiểu, sau khi nắm bắt các kế hoạch chuyên môn của Thanh Thúy, ban huấn luyện đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ có những sự chuẩn bị về lực lượng hướng tới mục tiêu tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Lần gần nhất Trần Thị Thanh Thúy thi đấu cho CLB VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia của bóng chuyền Việt Nam là vào năm 2022. Kết thúc giải đấu năm đó, đội VTV Bình Điền Long An đạt hạng 3. Hiện tại, thầy trò HLV Thái Quang Lai đang là đương kim vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN