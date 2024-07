Chelsea tung “bài tẩy” cho nỗ lực chiêu mộ Osimhen

Chelsea sẽ dùng Romelu Lukaku làm “đòn bẩy” cho nỗ lực chiêu mộ Victor Osimhen.

Chelsea được đồn đoán muốn có Osimhen trong những mùa giải gần đây, khi chân sút người Nigeria này tỏa sáng ở Italy. Tuy nhiên, cơ hội trong mùa hè này là rõ ràng nhất, khi vua phá lưới Serie A mùa 2022-23 mong muốn được ra đi. PSG là cái tên được nhắc đến đầu tiên về triển vọng ký với chân sút 25 tuổi này, nhưng gã khổng lồ của Pháp chỉ sẵn sàng chi khoảng 84 triệu bảng, còn Napoli thì muốn đối tác phải trả toàn bộ điều khoản giải phóng hợp đồng - được cho lên đến 113 triệu bảng (130 triệu EUR) vốn có hiệu lực khi Osimhen gia hạn hợp đồng đến năm 2026.

Theo The Athletic, Chelsea đã nhập cuộc và đang đàm phán với Napoli về một thỏa thuận, bao gồm “sẽ tạo điều kiện” Romelu Lukaku đi theo hướng ngược lại gia nhập đội bóng Serie A. The Blues từng trả 97,5 triệu bảng để ký lại hợp đồng với Lukaku vào mùa hè năm 2021 từ Inter Milan, nhưng nhiều vấn đề nảy sinh sau đó khiến ngôi sao người Bỉ không thể trụ lại ở sân Stamford Bridge, liên tục được cho mượn đến Inter và AS Roma trong 2 năm qua.

Chelsea lúc này chỉ muốn bán đứt Lukaku, còn Napoli thì muốn có tuyển thủ Bỉ theo đề xuất của tân HLV Antonio Conte - cựu HLV Inter và từng có 2 năm hợp tác rất thành công với Lukaku, vốn chứng kiến cầu thủ 31 tuổi này đã ghi 34 bàn thắng trong mùa giải 2019-20, và ghi 30 bàn thắng vào mùa giải tiếp theo. Vì vậy, các cuộc thảo luận đang diễn ra theo hướng Napoli chuyển nhượng vĩnh viễn Lukaku, còn ​​Osimhen sẽ chuyển đến Stamford Bridge theo dạng cho mượn, kèm theo tùy chọn mua đứt sau một năm.

Napoli hoàn toàn có khả năng đồng ý khi HLV Antonio Conte rất muốn tái hợp với Lukaku.

Osimhen đã tạo ra tác động lớn tại Napoli kể từ khi gia nhập với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng từ Lille vào năm 2020. Tiền đạo này đã ghi được 76 bàn thắng sau 133 lần ra sân, bao gồm 26 bàn thắng đóng vai trò quan trọng trong danh hiệu Scudetto đầu tiên của Napoli kể từ năm 1990 ở mùa giải 2022-23. Tuy nhiên, Osimhen đã sa sút ở mùa qua (ghi 17 bàn trong 32 trận đấu trên mọi đấu trường) và Napoli cũng có hành trình bảo vệ danh hiệu Serie A thảm hại - kết thúc ở vị trí thứ 10 và bỏ lỡ cúp bóng đá châu Âu.

Ngôi sao người Nigeria từng từ chối chuyển đến Saudi Pro League ở mùa giải trước, và đã tiết lộ vào tháng Giêng rằng anh đã “đã đưa ra” quyết định về nơi có thể chơi vào mùa giải tới. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS Sports, anh cũng từng nói về viễn cảnh chuyển đến Premier League, tuyên bố rằng đây là một trong những giải đấu lớn nhất và tốt nhất trên thế giới.

VIỆT TÙNG