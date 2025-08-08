Chelsea tổn thất lớn khi mất Levi Colwill nhiều tháng

Trung vệ chủ chốt của Chelsea, Levi Colwill sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài sau khi trải qua ca phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước. Ngôi sao 22 tuổi này trở lại trung tâm huấn luyện Cobham vào thứ Hai trước khi gặp chấn thương trong quá trình tập luyện.

Levi Colwill phải nghỉ một thời gian dài sau khi phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước.

Chấn thương của Colwill xảy ra ngay sau khi Chelsea chính thức hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới - kết thúc kỳ nghỉ muộn sau chiến thắng trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết FIFA Club World Cup trước đó 3 tuần. Một thông báo từ CLB cho biết: “Các đánh giá y tế xác nhận phẫu thuật là phương án cần thiết. Levi đã phẫu thuật thành công, hiện sẽ bắt đầu quá trình hồi phục và được bộ phận y tế của CLB tại Cobham hỗ trợ trong giai đoạn quan trọng này”.

Colwill là cầu thủ chủ chốt của The Blues mùa giải trước, anh ra sân 43 lần trên mọi đấu trường và giúp đội bóng thành London kết thúc ở vị trí thứ 4 tại Ngoại hạng Anh, vô địch UEFA Conference League và đặc biệt là FIFA Club World Cup - giải đấu Colwill chơi 5 trận, bao gồm trận đấu kéo dài 118 phút với Benfica. HLV Enzo Maresca đã bày tỏ lo ngại về chấn thương của cầu thủ mà ông khẳng định ‘rất quan trọng’ của mình: “Đó là trong buổi tập đầu tiên hôm thứ Hai, ngay trong những phút cuối cùng của buổi tập. Cậu ấy cảm thấy có gì đó không ổn… Chúng tôi không biết cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong bao lâu”.

Levi Colwill là cầu thủ chủ chốt giúp The Blues thắng FIFA Club World Cup.

Chelsea sẽ khởi động chiến dịch Ngoại hạng Anh trên sân nhà trước Crystal Palace vào ngày 17-8. Bản hợp đồng mới nhất của Chelsea là hậu vệ đa năng Jorrel Hato từ Ajax, cùng với Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Josh Acheampong và Benoit Badiashile có thể thay thế vị trí này. Tất nhiên, vẫn còn nhiều thời gian để The Blues cân nhắc một phương án khác trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại vào ngày 1-9. HLV Maresca cũng từ chối loại trừ khả năng ký hợp đồng với người thay thế: “Tùy thuộc vào từng trường hợp. Chúng ta cần chờ đợi rồi sẽ biết”.

Chấn thương của Colwill có thể mở ra cơ hội cho Jorrel Hato. Hợp đồng trị giá 35,5 triệu bảng ban đầu được chiêu mộ để dự bị và cạnh tranh với Marc Cucurella ở vị trí hậu vệ trái, nhưng giờ đây anh có thể chơi ở vị trí trung tâm hơn để khởi đầu sự nghiệp tại Chelsea. Tài năng 29 tuổi người Hà Lan thuận chân trái, kiểm soát bóng tốt, nhanh nhẹn và thoải mái trong việc dẫn dắt đội bóng. Mùa giải trước, anh chơi phần lớn thời gian ở vị trí hậu vệ cánh, nhưng trước đó đã từng chơi ở vị trí trung vệ.

Đây không phải là hoàn cảnh lý tưởng cho Hato và Chelsea, nhưng quan trọng hơn, họ có một lựa chọn khác. Bất chấp tuổi tác, Hato đã có hơn 100 lần ra sân cho Ajax và đã có 6 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan.

VIỆT TÙNG