Chelsea “thách thức” sức chịu đựng của Brighton

Robert Sanchez dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong những ngày tới và hy vọng sẽ hoàn thành chuyển nhượng kịp bắt đầu mùa giải Premier League tại Stamford Bridge. Thủ thành 25 tuổi người Tây Ban Nha sẽ cạnh tranh với đồng hương Kepa Arrizabalaga cho chiếc áo số 1 của The Blues, sau khi Edouard Mendy rời đi vào tháng 6 để gia nhập Al Ahli. Anh đã chơi 25 trận cho Brighton mùa trước, và giữ sạch lưới 6 trận.

Chelsea đã trở lại Anh sau chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ vào thứ Năm. Đó là bước chạy đà tốt của tân HLV Mauricio Pochettino cùng The Blues khi họ bất bại cả 5 trận - bao gồm giành danh hiệu Premier League Summer Series. Tuy nhiên, vấn đề nhân sự thì chưa thể hài lòng. Tiền đạo Christopher Nkunku - một trong 2 tân binh quan trọng đã hoàn thành, bên cạnh tiền đạo Nicolas Jackson - đang bị nghi ngờ về khả năng góp mặt ở trận khai màn mùa giải mới Premier League đối đầu Liverpool. Cầu thủ trị giá 52 triệu bảng từ RB Leipzig vừa dính chấn thương đầu gối ở trận giao hữu cuối cùng hòa 1-1 với Dortmund.

Chelsea được cho đã đồng ý một thỏa thuận về nguyên tắc với Monaco để tuyển mộ hậu vệ Axel Disasi, với mức phí 38,6 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ trọng nhất mà nhà cầm quân người Argentina muốn - mua tiền vệ Moises Caicedo của Brighton - vẫn chưa thể hoàn thành. Cho đến nay, The Blues đã lần lượt ra giá 60, 70 và 80 triệu bảng và đều bị Brighton từ chối. Nhưng theo The Sun, đồng sở hữu của Chelsea, Todd Boehly có vẻ sẵn sàng đưa ra đề nghị tiếp theo trị giá 90 triệu, dù nó được biết vẫn thấp hơn 10 triệu so với mức mà đối tác yêu cầu.

Sau khi để N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Matteo Kovacic, Mason Mount và Denis Zakaria ra đi vào mùa hè này, Chelsea còn rất ít sự lựa chọn nơi hàng tiền vệ. Nhà vô địch World Cup người Argentina, Enzo Fernandez - bản hợp đồng kỷ lục 106 triệu bảng - bên cạnh Conor Gallagher, 23 tuổi, là 2 tiền vệ cao cấp còn lại The Blues. Carney Chukwuemeka và Andrey Santos đều ở dạng tiềm năng khi cả hai mới 19 tuổi.

Chelsea cũng nhắm đến ngôi sao 19 tuổi Romeo Lavia của Southampton - người cũng là mục tiêu của Liverpool - nhưng HLV Pochettino coi Caicedo là ưu tiên, ông tin tưởng đây mới là đối tác lý tưởng với Enzo Fernandez ở hàng tiền vệ.