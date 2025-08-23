Chelsea giáng thêm một đòn đau ông thầy cũ Graham Potter

Chelsea đã tiếp thêm nỗi đau đầu mùa giải cho chủ nhà West Ham và cựu HLV của họ là Graham Potter bằng trận thua tan nát 1-5 tại Ngoại hạng Anh hôm thứ Sáu, dù đây là ngày mà đội khách không có ngôi sao truyền cảm hứng Cole Palmer do chấn thương.

Chelsea tiếp thêm nỗi đau đầu mùa giải cho chủ nhà West Ham bằng trận thua tan nát 1-5.

Palmer đã rút lui khỏi đội hình sau khi bị chấn thương trong lúc khởi động, trước khi Chelsea bị tụt lại ngay ở phút thứ năm tại sân vận động Olympic sau cú sút xa tuyệt đẹp của Lucas Paqueta. Tuy nhiên, kể từ đó West Ham - đội thua sốc 0-3 trên sân tân binh ở vòng mở màn - nhanh chóng sa sút, và đã bị đánh bại một cách thảm hại.

Chelsea có năm cầu thủ ghi bàn khác nhau - Joao Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernandez, Moises Caicedo và Trevoh Chalobah. Ba trong số các bàn thắng đến từ các quả phạt góc, nơi West Ham gần như không có sự kèm người. Sau khi Caicedo ghi bàn thắng thứ tư ở phút 54, một số cổ động viên đội nhà đã rời sân. Dòng người rời đi ồ ạt hơn từ phút 58 khi Chalaboh tung cú sút cận thành, ấn định chiến thắng 5-1 từ một quả phạt góc khác.

HLV Potter, người đã huấn luyện Chelsea chỉ bảy tháng trong mùa giải 2022-2023 trước khi bị sa thải, trông có vẻ chán nản bên ngoài đường biên. Vị trí của ông ngày càng bấp bênh sau kết quả tệ hại của West Ham ở mùa giải trước khi đội bóng này kết thúc ở vị trí thứ 14. “Tôi phải làm tốt hơn, chúng tôi phải tốt hơn. Tôi phải chịu trách nhiệm!”, Potter, người đã bị người hâm mộ la ó khi ông bước xuống đường hầm, đã chia sẻ sau đó.

HLV Graham Potter một lần nữa đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm.

Phía ngược lại, HLV trưởng của Chelsea, Enzo Maresca dành lời khen ngợi tài năng trẻ người Brazil, Estevao sau khi anh vượt qua một sai lầm ban đầu để có màn ra mắt ấn tượng. Estevao được thay ra vào phút chót trong đội hình xuất phát sau khi Palmer không thể thi đấu vì cảm thấy khó chịu ở háng trong lúc khởi động. Đây là lần đầu tiên tân binh người Brazil ra sân tại Ngoại hạng Anh, sau khi vào sân thay người trong trận hòa 0-0 với Crystal Palace vào cuối tuần trước.

Cầu thủ chạy cánh này đã kiến ​​tạo bàn thắng thứ ba cho đội khách. Nhận đường chuyền tinh tế từ Liam Delap, anh bứt tốc bên cánh phải và chuyền bóng cho Enzo Fernandez, người đã đệm bóng vào lưới. Ở tuổi 18 và 120 ngày, Estevao đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea kiến ​​tạo bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Màn trình diễn này đặc biệt ấn tượng khi nó diễn ra sau khi anh vô tình để mất bóng, tạo cơ hội cho Paqueta của West Ham ghi bàn chỉ sau năm phút.

HLV Enzo Maresca dành lời khen ngợi tài năng trẻ Estevao.

“Chúng tôi để thủng lưới là do lỗi của cậu ấy”, Maresca nói. “Cậu ấy để mất bóng trong tình huống tấn công. Cậu ấy cần phải mắc lỗi để rút kinh nghiệm. Nhưng nhìn chung, màn trình diễn của cậu ấy rất tốt. Phản ứng của Estevao cho thấy cậu ấy giỏi đến mức nào. Đó là lý do tại sao anh ấy ở đây cùng chúng tôi”.

Estevao không phải là tân binh Brazil duy nhất gây ấn tượng cho The Blues. Tiền đạo Joao Pedro, người chuyển đến từ Brighton, đã đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB tại giải đấu để gỡ hòa. Pedro Neto sau đó đã vô lê đưa Chelsea vượt lên dẫn trước, và sau khi Fernandez nâng tỷ số lên 3-0 trước giờ nghỉ, Moises Caicedo và Trevoh Chalobah mỗi người ghi một bàn trong hiệp hai. “Rất vui, rất ấn tượng, đặc biệt là vì chúng tôi đã không khởi đầu tốt”, Maresca nói. “Chấn thương của Cole, phải nhận bàn thua chỉ sau năm phút… nhưng phản ứng của mọi người rất tốt”.

VIỆT TÙNG