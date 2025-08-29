Chelsea “đẩy” Nkunku đến AC Milan để đón Garnacho

Nhà vô địch thế giới Chelsea đang tiến gần đến bước cuối cùng hoàn thiện đội hình sau khi tìm lời giải cho tương lai của tiền đạo Christopher Nkunku, từ đó có thể hoàn thành mục tiêu theo đuổi lâu dài là Alejandro Garnacho.

Alejandro Garnacho dự kiến sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế tại Chelsea vào thứ Sáu.

Các nguồn tin xác nhận với ESPN, Chelsea đã đồng ý bán tiền đạo Christopher Nkunku sang AC Milan với giá 36,3 triệu bảng (42 triệu EUR), Theo thỏa thuận, Chelsea cũng sẽ nhận được một phần trăm từ bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào trong tương lai. Cầu thủ 27 tuổi, người không đáp ứng được yêu cầu tại Stamford Bridge, vẫn cần phải vượt qua buổi kiểm tra y tế và thống nhất các điều khoản cá nhân.

Việc chuyển đến Serie A đã chấm dứt hai năm thi đấu đáng thất vọng của Nkunku sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 52 triệu bảng từ RB Leipzig vào năm 2023. Ngôi sao người Pháp thấy chấn thương đã làm gián đoạn nghiêm trọng mùa giải đầu tiên của anh, trước khi chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình mùa trước dưới thời Enzo Maresca. Nkunku đã không có tên trong đội hình xuất phát của The Blues trong cả hai trận đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026, sau khi Maresca tuyên bố rõ ràng rằng anh không nằm trong kế hoạch của ông.

Một khi thương vụ của Nkunku hoàn tất, Chelsea sẽ nhanh chóng hoàn thành thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Alejandro Garnacho từ Man.United. ESPN đưa tin The Blues đang đẩy mạnh đàm phán về vụ chuyển nhượng này, với với mức phí cố định 40 triệu bảng. Trong đó Man.United cũng sẽ nhận được 10% hoa hồng từ bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào trong tương lai cho ngôi sao người Argentina. Garnacho sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế tại London vào thứ Sáu, trước khi ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2032.

Chelsea được cho cũng đang theo đuổi tiền vệ người Hà Lan, Xavi Simons nhưng cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng mức định giá 60,5 triệu bảng (70 triệu EUR) của RB Leipzig. Hiện Simons đã được phép đến London để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng, nhưng có vẻ điểm đến của anh sẽ là… Tottenham.

LINH SƠN