Chelsea chia điểm thất vọng tại Brentford

Chelsea bị cầm hòa 0-0 trên sân đội bóng hàng xóm phía tây London là Brentford.

HLV Enzo Maresca của Chelsea đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình đã đánh bại Tottenham 1-0 vào thứ Năm, với các tiền đạo Nicolas Jackson, Cole Palmer và Pedro Neto chỉ vào sân thay người trong hiệp 2. Sự có mặt của họ chỉ giúp Chelsea có thêm một chút sức tấn công sau 45 phút đầu tiên không mấy ấn tượng, nhưng đã không thực sự thử thách được Mark Flekken trong khung thành Brentford. Trận hòa này có nghĩa là Chelsea chưa giành chiến thắng nào trên sân khách kể từ khi đánh bại Tottenham với tỷ số 4-3 vào đầu tháng 12.

Chelsea hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, hơn 1 điểm so với vị trí thứ 5 của Man.City và hơn 2 điểm so với vị trí thứ 6 của Aston Villa. Newcastle hiện đang đứng thứ 7, kém 3 điểm so với The Blues nhưng đang chơi ít hơn 2 trận. Newcastle có thể cân bằng điểm số 53 với Chelsea nếu họ giành chiến thắng trên sân Leicester đang bị đe dọa xuống hạng vào thứ Hai. Theo quy định của UEFA, 5 CLB dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh có khả năng sẽ tham dự Champions League mùa giải tới.

HLV Maresca chỉ trích lịch thi đấu “không công bằng” của Chelsea, là lý do buộc ông phải loại ngôi sao Cole Palmer khỏi đội hình trong trận hòa 0-0 với Brentford. Đội của Maresca có ít hơn Brentford 24 giờ để chuẩn bị cho trận derby phía tây London, sau khi họ đánh bại Tottenham 1-0 vào thứ Năm. Ngôi sao người Anh cuối cùng đã được Maresca tung vào sân sau một giờ, nhưng anh không thể phá vỡ thế bế tắc - Palmer không ghi bàn trong 12 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

HLV Enzo Maresca chỉ trích lịch thi đấu của Chelsea khiến ông phải thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu theo cách như vậy. Chúng tôi đã chơi một trận đấu khó khăn vào đêm thứ Năm”, Maresca cho biết. “Một trận đấu khó khăn, một ngày nắng, sân khô, họ đã cố gắng kìm hãm nhịp độ, nhưng chúng tôi đã làm đủ để giành chiến thắng. Điều duy nhất chúng tôi bỏ lỡ là bàn thắng. Chúng tôi đã chơi vào đêm thứ Năm nên không phải tất cả đều đạt 100%. Ý tưởng là bắt đầu theo một cách và kết thúc theo một cách khác. Kế hoạch gần như đã thành công. Nhìn chung, sự thay đổi giữa hiệp một và hiệp hai là không đủ để giành chiến thắng trong trận đấu”.

“Liệu lịch thi đấu có bất công không? Tôi nghĩ là có, ở giai đoạn này của mùa giải. Chúng tôi đã cố gắng thích nghi. Đêm thứ Năm là một trận đấu đòi hỏi nhiều nỗ lực”, nhà cầm quân người Italy nói thêm. “Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng khi đây là trận đấu chuyển tiếp, nó đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn so với hôm nay. Đúng vậy, 24 giờ tạo nên sự khác biệt”.

Tiếp theo cho Chelsea là chuyến đi đến Legia Warsaw ở vòng tứ kết UEFA Conference League vào thứ Năm, nhưng ưu tiên của Maresca vẫn là giúp The Blues đủ điều kiện tham dự Champions League: “Chắc chắn rồi, điều đó rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là đưa CLB này đến nơi cần đến, tại Champions League. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã ở đó, hy vọng chúng tôi có thể kết thúc ở đó”.

PHI SƠN