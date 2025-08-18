Chelsea bị Crystal Palace cầm hòa, Forest thắng đậm Brentford

Nhà vô địch Club World Cup Chelsea đã gây thất vọng trong trận hòa 0-0 đầu mùa trên sân nhà, nhưng The Blues thực sự may mắn khi VAR cứu nguy sau cú sút phạt sấm sét của tiền đạo Crystal Palace, Eberechi Eze.

HLV Enzo Maresca thất vọng với kết quả hòa 0-0 trên sân nhà

Crystal Palace tưởng đã mở tỷ số sớm nhưng cú đá phạt tung lưới của Eberechi Eze bị VAR từ chối vì Marc Guehi đã cản trở hàng rào Chelsea. Tân binh Estevao của Chelsea đã tiến rất gần đến việc ghi bàn thắng quyết định, nhưng nhà vô địch thế giới mới lên ngôi đã tấn công khá chậm chạp trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Palace.

Bộ đôi chủ chốt của Đại bàng, Guehi và Eze, đã ra sân ngay từ đầu bất chấp những đồn đoán là các tuyển thủ Anh sẽ lần lượt gia nhập Liverpool và Tottenham. Eze nghĩ rằng anh đã mở tỷ số bằng một cú đá phạt trực tiếp sấm sét, bóng đi xuyên hàng rào vào giữa khung thành khiến thủ thành Robert Sanchez bó tay.

Bàn thắng bị từ chối vì Guehi đã tạo khoảng trống bằng cách dùng tay xô Moises Caicedo vào hàng rào Chelsea. Việc Chelsea hủy diệt nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain để giành chức vô địch Club World Cup tháng trước đã nuôi dưỡng hy vọng của The Blues về việc họ có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2017.

Cole Palmer và Joao Pedro đã tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 trước PSG tại New York 35 ngày trước, nhưng họ không thể hiện được gì trong suốt 75 phút và Enzo Maresca phải nhờ đến sự hỗ trợ của Estevao từ băng ghế dự bị.

Estevao đã ghi bàn vào lưới Chelsea tại Club World Cup trong trận đấu cuối cùng của anh cho Palmeiras. Cầu thủ người Brazil được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới và anh thực sự làm biến đối thế trận, gây áp lực thường xuyên lên khung thành Palace trong 15 phút cuối. Nhưng anh lại bỏ lỡ cơ hội tốt khi sút vọt xà một tình huống trống trải từ khoảng cách chỉ 10m.

Sau trận đấu, HLV Emzo Maresca nói: "Trận đấu khó khăn, chúng tôi đã lường trước một trận đấu khó khăn như thế nào. Ngoài cú đá phạt trong hiệp một, chúng tôi không để thủng lưới bất kỳ cơ hội nào, nhưng họ là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi có thể phản công tốt hơn, phòng ngự tốt hơn, nhưng đây mới chỉ là trận đầu tiên của mùa giải".

HLV Chelsea không chắc chắn khi nào hậu vệ Tosin có thể ra sân trở lại. "Cậu ấy gặp vấn đề về thể lực, chúng tôi không biết sẽ mất bao lâu. Wes [Fofana] đã ngồi dự bị, nhưng cậu ấy chỉ ngồi dự bị để thi đấu cùng chúng tôi. Kế hoạch ban đầu là không cho cậu ấy ra sân. Và giờ, hy vọng là trong trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thể bắt đầu sử dụng Wes nhiều hơn".

Nottingham Forest – Brentford 3-1

Chris Wood ghi cú đúp cho Nottingham Forest

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Nottingham Forest đã dập tắt nỗi lo lắng trước mùa giải của HLV Nuno Espirito Santo bằng chiến thắng áp đảo 3-1 trước Brentford, đội bóng chịu đựng quá nhiều biến động trong mùa hè.

Chris Wood đã ghi hai bàn thắng trong lúc Dan Ndyoe cũng có bàn ra mắt cho Forest trong một buổi chiều ác mộng đối với tân HLV Brentford, Keith Andrews. Đàn ong đã mất HLV, đội trưởng và cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ trong mùa hè. Thomas Frank rời đi để dẫn dắt Tottenham, Mbeumo có được thương vụ chuyển nhượng trong mơ đến Man United và Arsenal đã chiêu mộ được Christian Norgaard.

Yoane Wissa cũng vắng mặt trong đội hình Brentford trước khi chuyển đến Newcastle. Bàn thắng đầu tiên của Igor Thiago cho CLB từ chấm phạt đền ở cuối trận là niềm an ủi duy nhất cho đội khách.

HOÀNG HÀ