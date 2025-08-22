Chelsea “bật đèn xanh” cho Jackson và Nkunku ra đi

Bộ đôi tiền đạo Nicolas Jackson và Christopher Nkunku của Chelsea sẽ không tham gia trận đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh tại West Ham vào thứ Sáu, khi CLB đang tìm cách thanh lý các tiền đạo trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Chelsea gạt tên Nicolas Jackson và Christopher Nkunku khỏi trận đấu tại West Ham.

Chelsea đã ký hợp đồng với hai tiền đạo mũi nhọn mới là Joao Pedro và Liam Delap, vì vậy Jackson và Nkunku dường như không được HLV Enzo Maresca trọng dụng. Jackson đã có thể ra sân sau án treo giò trong trận hòa 0-0 với Crystal Palace vào Chủ nhật ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, nhưng Maresca xác nhận: “Cậu ấy sẽ không có mặt trong đội hình. Vì như chúng tôi đã nói, chúng tôi có hai tiền đạo ở vị trí đó và chúng tôi cũng biết điều gì đó có thể xảy ra trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa”.

Maresca cho biết tình huống tương tự cũng xảy ra với tiền đạo người Pháp, Nkunku - người đã gia nhập đội bóng theo hợp đồng sáu năm vào năm 2023, nhưng có rất ít thời gian thi đấu. Trong khi đó, hậu vệ trái Ben Chilwell và cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling đang tập luyện xa đội hình chính, Maresca cho biết, và tiết lộ thêm họ cũng đang “chờ đợi một giải pháp” trên thị trường chuyển nhượng.

Trong khi đó, Maresca khẳng định ông chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trung vệ Wesley Fofana muốn rời Stamford Bridge, sau khi cầu thủ này xóa ảnh mình đang thi đấu cho The Blues khỏi tài khoản Instagram. Tuyển thủ 24 tuổi người Pháp, người không được sử dụng trong trận hòa không bàn thắng hôm Chủ nhật trên sân nhà trước Crystal Palace, trước đó đã làm điều tương tự vào năm 2022, ngay trước khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng từ Leicester sang Chelsea.

Fofana được kỳ vọng sẽ góp mặt trong trận đấu giữa Chelsea và West Ham tại sân vận động London vào thứ Sáu. “Tôi đã nói chuyện với Wesley mỗi ngày. Cậu ấy rất vui, trước hết là vì cậu ấy đã trở lại sau chấn thương. Cậu ấy tham gia tất cả các buổi tập cùng chúng tôi”, Maresca phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu hôm thứ Năm. “Cậu ấy chỉ ngồi dự bị để được ra sân cùng chúng tôi, nhưng từ thứ Sáu cậu ấy có thể ra sân một vài phút. Chúng tôi rất vui, cậu ấy cũng vậy”.

Trung vệ Tosin Adarabioyo, người đã vắng mặt trong trận đấu với Palace, nhưng cũng có thể ra sân trong trận đấu với West Ham. Đây là những sự thay đổi quan trọng sau khi trung vệ 19 tuổi, Josh Acheampong được ưu tiên đá cặp ở trận khai mạc cùng Trevoh Chalobah, trong bối cảnh chấn thương dài hạn của Levi Colwill.

LINH SƠN