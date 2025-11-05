Chân dung cầu thủ trẻ nhất lịch sử giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu

Max Dowman của Arsenal trở thành cầu thủ đầu tiên ở tuổi 15 thi đấu tại Champions League.

Arsenal đang dẫn trước 3-0 khi Dowman vào sân thay Leandro Trossard ở phút 72. “Thần đồng” người Anh là cầu thủ đầu tiên ở tuổi 15 thi đấu tại giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu. Cầu thủ trẻ nhất trước đó là Youssoufa Moukoko, một tiền đạo từng chơi cho Borussia Dortmund chỉ 18 ngày sau sinh nhật lần thứ 16 của anh vào năm 2020. Kể từ khi Moukoko ra mắt, Lamine Yamal đã ra sân cho Barcelona ở tuổi 16 tuổi 68 ngày trong trận đấu với Antwerp vào tháng 9-2023, đưa anh lên vị trí số 2 trong danh sách vào thời điểm đó.

Thành tích mới nhất của Dowman diễn ra vài tuần sau khi anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 - sau đồng đội Ethan Nwaneri tại Arsenal - ra sân tại Ngoại hạng Anh. Vẫn còn là một cậu bé đang tuổi đến trường - gần đây phải trở lại trường học ở Essex sau kỳ nghỉ hè - Dowman cũng đã vào sân thay người trước nhà đương kim vô địch Liverpool ở giải đấu mùa này, và góp mặt trong 2 trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh.

Dowman là một tiền vệ tấn công thuận chân trái, sinh ra tại Chelmsford - một thành phố thuộc hạt Essex, nằm ở phía đông bắc London - và gia nhập Arsenal khi mới 5 tuổi vào tháng 5-2015. Anh ra mắt đội U18 Arsenal năm 13 tuổi, và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại UEFA Youth League ở tuổi 14 - khi chơi cho đội U19. Khi mới 14 tuổi, Dowman đã được HLV Mikel Arteta yêu cầu tập luyện cùng đội một Arsenal vào tháng 12 năm ngoái, sau đó tỏa sáng trong chuyến du đấu châu Á trước mùa giải này của Pháo thủ, trong các trận đấu với AC Milan và Newcastle. Tuy nhiên để tuân thủ các quy định của Giải Ngoại hạng Anh dành cho cầu thủ dưới 18 tuổi, Dowman phải thay đồng phục Arsenal trong các buổi tập và trận đấu trong phòng thay đồ riêng so với các đồng đội chính thức.

HLV Mikel Arteta hoàn toàn tận hưởng chiến thắng mà Arsenal thiết lập hàng loạt kỷ lục.

HLV Arteta một lần nữa dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho ngôi sao trẻ của mình: “Ngay khi nhận bóng, cậu ấy đã muốn vượt qua mọi người. Cậu ấy bắt đầu rê bóng và bị phạm lỗi. Đó là cá tính, đó là lòng dũng cảm. Bạn không thể dạy điều đó - cầu thủ hoặc có nó hoặc không. Bất kể hộ chiếu của cậu ấy ghi gì, bạn đặt cậu ấy vào bối cảnh này và cậu ấy có thể thích nghi và có một màn trình diễn tốt”.

Thứ Ba cũng là một đêm đáng nhớ cho hàng phòng ngự Arsenal. Pháo thủ đã thắng 8 trận liên tiếp mà không để thủng lưới trên mọi đấu trường - chia sẻ chuỗi trận dài nhất từ ​​trước đến nay của một đội bóng hàng đầu Anh (Preston vào năm 1889, và Liverpool vào năm 1920). Tám trận giữ sạch lưới liên tiếp bằng với kỷ lục của CLB về số trận giữ sạch lưới liên tiếp nhiều nhất - một kỷ lục có từ mùa giải 1903-1904. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng Anh toàn thắng 4 trận đầu tiên tại giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu mà không để thủng lưới bàn nào - kể từ sau Leeds United tại Cúp C1 1969-1970.

HLV Arteta nói về kỷ lục được hình thành trong chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường: “Còn rất nhiều việc phải làm để đạt được. Điều đáng mừng nhất có lẽ không phải là thành tích 8 trận giữ sạch lưới liên tiếp, mà là tinh thần của các cầu thủ. Họ vẫn đang nói về việc chúng tôi có thể làm tốt hơn như thế nào. Có một hoặc hai tình huống mà chúng tôi có thể giải quyết tốt hơn. Nếu chúng tôi làm được điều đó, kỷ lục sẽ càng được củng cố và ý nghĩa sẽ càng lớn hơn”.

LINH SƠN