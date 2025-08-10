Cha, con và bóng đá

Bóng đá không chỉ là môn thể thao của đam mê và kỹ năng, mà còn là nơi những câu chuyện gia đình được viết nên, nơi các thế hệ kế thừa di sản của nhau. Câu thành ngữ “Cha nào, con nấy” đã được minh chứng rõ ràng qua trường hợp mới nhất của Timothy Weah, tuyển thủ quốc gia Mỹ.

Ronaldo Jr đã chính thức khởi đầu hành trình tiếp bước người cha vĩ đại Cristiano Ronaldo

Họ Weah mang trong mình một lịch sử đáng kể trong thế giới bóng đá. Cha của anh, George Weah, là huyền thoại bóng đá Liberia, không chỉ là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới mà còn là cầu thủ châu Phi duy nhất giành được Quả bóng vàng đến nay (năm 1995). Sự nghiệp của ông trải dài qua nhiều câu lạc bộ lớn như AC Milan, PSG. Một trong những bước đi cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của George Weah là vào năm 2000, khi ông ký hợp đồng với CLB Olympique Marseille. George Weah đã được vinh danh trên bìa tạp chí Onze Mondial, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

25 năm sau, con trai ông, Timothy Weah, đã khép lại vòng tròn di sản gia đình bằng cách ký hợp đồng với chính Marseille. Để kỷ niệm khoảnh khắc này, Timothy đã tái hiện bìa tạp chí của cha mình, tạo nên một hình ảnh biểu tượng về sự kế thừa. Ở tuổi 25, Timothy đã chứng tỏ tài năng của mình qua 18 trận ra sân tại Serie A cho Juventus sau khi thi đấu tại Paris Saint-Germain và Lille. Việc anh chọn Marseille không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp mà còn là cách để tôn vinh cha mình, người đã truyền cảm hứng cho anh theo đuổi bóng đá.

Câu chuyện của gia đình Weah chỉ là một trong số nhiều cặp cha con để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá. Nổi bật nhất là cặp Cesare và Paolo Maldini. Cesare Maldini là một huyền thoại của AC Milan và đội tuyển Italy, từng dẫn dắt câu lạc bộ đến chức vô địch châu Âu năm 1963. Con trai ông, Paolo Maldini, đã vượt xa di sản của cha khi trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại, giành 5 danh hiệu Champions League và chơi hơn 900 trận cho AC Milan. Gia đình Maldini là biểu tượng của lòng trung thành và sự xuất sắc. Sau Cesare và Paolo, Daniel Maldini - con trai út của Paolo - là người tiếp tục nối dài truyền thống khi gia nhập lò đào tạo và ra mắt đội một vào năm 2020, trong trận gặp Hellas Verona tại Serie A, trở thành thế hệ thứ 3 nhà Maldini khoác áo AC Milan trong các giải đấu chính thức.

Một trường hợp khác là Johan và Jordi Cruyff. Johan Cruyff, huyền thoại bóng đá Hà Lan, đã định nghĩa lại cách chơi bóng với triết lý “Tiki-taka”. Con trai ông, Jordi Cruyff, dù không đạt được tầm vóc như cha, vẫn có một sự nghiệp đáng nể tại Barcelona, Manchester United và đội tuyển Hà Lan. Jordi hiện tiếp tục di sản của cha với vai trò huấn luyện viên và quản lý.

Với cha con Peter và Kasper Schmeichel, đấy là sự thú vị của 2 huyền thoại trên cùng một vị trí thủ môn. Peter Schmeichel, thủ môn huyền thoại của Man United, là một phần không thể thiếu trong kỷ nguyên thống trị của “Quỷ đỏ” dưới thời Sir Alex Ferguson. Con trai ông, Kasper Schmeichel, đã tiếp bước cha với những màn trình diễn ấn tượng tại Leicester City, đặc biệt là trong mùa giải vô địch Premier League 2015-2016.

Trong khi đó, sự nổi tiếng của “quái vật Na Uy” Erling Haaland đã giúp giới mộ điệu biết đến nhiều hơn về người cha, Alf-Inge Haaland (sinh năm 1972), hậu vệ và tiền vệ phòng ngự nổi tiếng của bóng đá Na Uy trong thập niên 1990. Ông từng chơi hơn 180 trận tại Ngoại hạng Anh cho Nottingham Forest, Leeds United và Man.City. Sự nghiệp của ông bị gián đoạn nghiêm trọng sau pha va chạm gây tranh cãi với Roy Keane của Man.United năm 2001, dẫn đến chấn thương đầu gối và phải giải nghệ không lâu sau đó. Đây là lý do khiến Erling, người sinh năm 2000 tại Leeds (Anh) chọn Man.City, đội bóng cũ của cha anh, để có cơ hội “trừng phạt” Man United.

Câu chuyện cha, con và bóng đá có thể kể thêm các trường hợp như Lilian và Marcus Thuram, Patrick và Justin Kluivert, Diego Simeone và hai con trai Giovanni Simeone, Giuliano Simeone, danh thủ Zidane và 4 người con Enzo, Luca, Theo và Elyaz…

YẾN PHƯƠNG