Với Diogo Jota và Andre Silva vẫn còn in đậm trong tâm trí, Chelsea muốn giúp đỡ gia đình của những người đã khuất bằng cách quyên góp một phần tiền thưởng họ nhận được khi vô địch Club World Cup.

Cầu thủ Chelsea quyên góp một phần tiền thưởng Club World Cup cho gia đình Jota

Theo tờ The Athletic, các cầu thủ Chelsea sẽ quyên góp một phần tiền thưởng họ nhận được khi vô địch FIFA Club World Cup cho gia đình của 2 cầu thủ quá cố Diogo Jota và Andre Silva. Đội hình Chelsea đã nhận được khoảng 14 triệu euro cho chiến thắng của họ tại giải đấu thế giới, tương đương khoảng 430.000 euro mỗi người, và họ đã quyết định chi trả khoản tiền tương tự cho gia đình của các cầu thủ Bồ Đào Nha đã qua đời vào ngày 3-7 trong một vụ tai nạn giao thông ở Zamora (Tây Ban Nha).

Giải Ngoại hạng Anh sẽ dành một phút mặc niệm Diogo Jota và Andre Silva vào cuối tuần này, trong khi Liverpool sẽ trưng bày một bức tranh ráp ảnh trên khán đài để tưởng nhớ họ trong trận đấu với Bournemouth vào thứ Sáu. Ngoài ra, Liverpool cũng đã loại bỏ số áo 20 của Jota khỏi đội một, đội trẻ và đội nữ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ thực hiện hành động như vậy.

Xavi Simons tập trung chuyển đến Chelsea bất chấp tin đồn từ Man City

Cũng theo thông tin từ Stamford Bridge, các cuộc thảo luận giữa RB Leipzig sang Chelsea vẫn đang tiếp tục và Xavi Simons vẫn hoàn toàn tập trung vào khả năng chuyển nhượng sang CLB Lomdon.

Các nguồn tin xác nhận rằng The Blues đang kiên nhẫn theo đuổi thương vụ này, đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận mà không cần vội vàng đàm phán. Bất chấp những đồn đoán gần đây, Manchester City hiện không phải là một nhân tố quan trọng và Chelsea vẫn là điểm đến hàng đầu của tiền vệ trẻ này, người ưu tiên chuyển đến Stamford Bridge.

Xavi Simons đang nhận được một gói lương hậu hĩnh tại Leipzig, lên tới 14 triệu euro nếu tất cả các khoản thưởng liên quan đến hiệu suất được kích hoạt. Điều này phản ánh vị thế của một trong những tiền vệ tài năng được đánh giá cao nhất châu Âu.

Thỏa thuận giữa Chelsea và RB Leipzig vẫn đang được tiến hành, với việc cả hai bên cam kết tìm kiếm tiếng nói chung. Trọng tâm của cầu thủ này vẫn là việc chuyển nhượng, và dự kiến sẽ có một thỏa thuận được giải quyết khi hai CLB đạt được thỏa thuận chung.

HOÀNG HÀ