Canh bạc chuyển nhượng và mùa giải lịch sử của Arsenal

Sau trận thắng Hà Nội FC ở vòng đấu trước, Công an Hà Nội bứt lên ngôi số 1 để chiếm ưu thế trong mục tiêu vô địch mùa này. Nhưng tham vọng vô địch của thầy trò HLV Flavio sẽ gặp thử thách thực sự đến từ Viettel trong cuộc so tài vào chiều 12-8. Trận đấu mà theo đánh giá chung là cân sức, thậm chí Hoàng Đức và các đồng đội còn đang là đối thủ mà chính Công an Hà Nội “ngán” nhất trong hành trình chinh phục của họ ở mùa này.