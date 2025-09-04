Các võ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tạo dấu ấn ở Giải Vô địch quyền Anh nghiệp dư thế giới

Đội tuyển quyền Anh ưu tú của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là tâm điểm chú ý tại Giải quyền Anh nghiệp dư Vô địch thế giới diễn ra lần đầu tiên năm 2025 (World Boxing Championships do WB tổ thức), khai mạc vào chiều nay, thứ Năm 4-9-2025 tại Nhà thi đấu M&S Bank Arena ở Liverpool.

Đội tuyển quyền Anh của Thổ Nhĩ Kỳ

Giải đấu của World Boxing, được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tạm thời công nhận, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử môn thể thao này.

WB, cơ quan quản lý mới, đã vào cuộc chơi sau khi IOC hủy bỏ công nhận IBA vào năm 2023, họ tự định vị mình là người bảo vệ quyền Anh theo phong cách Olympic trước thềm Thế vận hội Los Angeles 2028.

Trong 11 ngày tới, hơn 550 võ sĩ đến từ hơn 65 quốc gia sẽ tranh tài giành các tấm huy chương, đặc biệt là HCV với 20 hạng cân, đánh dấu giải đấu toàn cầu cấp độ ưu tú đầu tiên, nơi nam và nữ cùng cạnh tranh dưới mái nhà WB.

Nhà thi đấu 11.000 chỗ ngồi, một địa điểm rất nổi tiếng với việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, sẽ chứng kiến ​​cả các trận đấu sơ loại và các trận đấu chính thức, với các lượt đấu dự kiến ​​sẽ tiếp cận khán giả toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ đến Liverpool với một đoàn võ sĩ hùng hậu gồm 20 võ sĩ, chia đều cả nam và nữ, làm nổi bật vị thế đang lên của quốc gia này trong môn quyền Anh nghiệp dư.

Nữ võ sĩ chiếm ưu thế

Đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ tự hào có Nhà vô địch Olympic Busenaz Surmeneli (hạng 65 kg), HCV ở Olympic Tokyo 2020 và cả VĐTG hồi 2022. Sức ép không ngừng nghỉ và thể lực bền bỉ giúp cô trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Buse Naz Cakiroglu (hạng 51 kg), HCB Olympic Tokyo và là một bậc thầy kỹ thuật, cùng Ayşe Cagırır (hạng 48 kg), một tài năng đang lên với tấm HCĐ tại Giải Vô địch châu Âu 2023, góp phần tăng thêm chiều sâu và kinh nghiệm.

Những đối thủ đáng chú ý khác bao gồm Hatice Akbas (54 kg), rồi Esra Yıldız Kahraman (57 kg) và Sema Calıskan (70 kg), mỗi người đều sẽ mang đến cho đội tuyển sự kết hợp độc đáo giữa kỹ năng, chiến thuật thông minh và cả kinh nghiệm vô địch.

Sức mạnh của các tay đấm nam

Đội tuyển nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng không kém, dẫn đầu là nhà vô địch Strandja 2024 - Samet Ersoy (85 kg) và HCB Giải Vô địch thế giới 2022 - Emrah Yasar (90 kg).

Những ứng cử viên Olympic như là Busra Isildar (75 kg), Mucahit Ilyas (+90 kg, hạng siêu nặng) và Sultan Osmanlı (75 kg) sẽ bổ sung hỏa lực và kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo người Thổ sẽ là ứng viên sáng giá ở mọi hạng cân.

Nhìn chung, đội tuyển quyền Anh nghiệp dư Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Anh vốn là kết hợp giữa đội hình kỳ cựu với những ngôi sao mới nổi, và hướng đến việc giành thật nhiều huy chương để khẳng định vị thế mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế.

Thành tích tại Liverpool sẽ ảnh hưởng đến Bảng xếp hạng thế giới, góp phần rất lớn vào lộ trình tranh suất tham dự Thế vận hội Los Angeles 2028, nơi mà quyền Anh có thể có tới 13 hạng cân - tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của IOC.

Với sự quan tâm đặc biệt của WB nhấn mạnh vào quản trị, chống doping và tinh thần thi đấu thượng võ, World Boxing Championships 2025 đại diện cho cả thời khắc cạnh tranh và lịch sử đối với các quyền thủ nghiệp dư trên toàn thế giới!

Đ.Hg.