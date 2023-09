Các tiền đạo của Arsenal không thể dứt điểm có phải chuyện nghiêm trọng hay không?

Từ tháng 8 năm 2017, có một chỉ số thống kê được đưa vào để phân tích bóng đá đỉnh cao đó là “Tỷ lệ bàn thắng dự kiến” (xG) và từ đó, con số này ngày càng được sử dụng rộng rãi và được chấp nhận như một thước đo hợp lý về khả năng dứt điểm trong thời gian dài. Các đội hàng đầu được đánh giá là phải có những tiền đạo có thể chuyển hóa cơ hội ở đẳng cấp. Bàn thắng, nói cho cùng chỉ là điểm đến cuối cùng mà không nhất thiết phải do tiền đạo thực hiện.

Vậy thì tại sao HLV Mikel Arteta dường như không quan tâm đến thực tế là những con số xG này cho thấy các tiền đạo của ông không thể dứt điểm? HLV Arsenal rõ ràng muốn các cầu thủ của mình ghi bàn, chẳng ai lại không muốn những cầu thủ có thể dứt điểm, nhất là các tiền đạo. Hơn nữa, Arteta chắc chắn là có sử dụng hệ thống phân tích nhiều dữ liệu trong công việc của mình. Phải chăng Arteta không ưu tiên cho các thống kê về dứt điểm của cá nhân.

Ví dụ, kể từ khi Gabriel Jesus chuyển đến Premier League vào tháng 1 năm 2017, anh có thành tích ghi bàn trước khung thành tệ nhất so với tất cả các cầu thủ, với 70 bàn thắng đến từ 85 xG. Tức là hụt đến 15 bàn thắng ở các cơ hội chắc ăn. Chỉ có Neal Maupay (14,9) và Christian Benteke (12,5) là những người bỏ lỡ trên 10 bàn ở con số xG tương đương. Không cần phải tìm đâu xa về những người có tỷ lệ kém tương tự. Đó là Kai Havertz đứng ở vị trí thứ 10, với 19 bàn thắng ở Premier League được ghi từ 26,6 xG (lỡ 7,6 bàn), tốt hơn một chút so với Timo Werner (8,3) và kém hơn một chút so với Patrick Bamford (6,8). Đó đều là những tiền đạo bị chê cười về khả năng dứt điểm.

Công bằng mà nói HLV Arteta không ký hợp đồng với Havertz vì khả năng dứt điểm của anh ấy. Ngoài trận Community Shield đá vai tiền đạo, thì thực ra Havertz còn chơi ở vị trí số 8 cánh trái kể từ khi chuyển đến Arsenal. Nhưng cần xem xét lý do tại sao Arteta lại muốn mua Havertz với mức phí không hề nhỏ trong khi Havertz vừa trải qua mùa giải tệ nhất trước khung thành khi chơi ở vị trí tiền đạo cho Chelsea, với 6 bàn thắng không phải phạt đền đến từ 10,8 xG. Thành tích bỏ lỡ 4,8 bàn/xG của anh ấy là tệ nhất trong số các cầu thủ ở Premier League mùa trước và tệ thứ tư trong số các cầu thủ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có cùng chỉ số xG tương đương. Xếp thứ hai sau Havertz về mặt này tại Premier League mùa trước là tiền đạo Eddie Nketiah của … Arsenal (lỡ 4,2 bàn). Không xa lắm trong danh sách là Jesus (3,4).

Vào mùa hè, Arteta đã đưa ra quyết định xem nên giữ Nketiah làm tiền đạo thứ hai sau Jesus hay đưa Folarin Balogun trở lại sau thời gian cho mượn thành công ở Ligue 1 trong màu áo Reims. Balogun đã ghi 21 bàn cho một đội bóng đứng ở giữa bảng, trong khi Nketiah ghi 4 bàn sau 1.070 phút - gần bằng 12 trận đấu - cho đội bóng mạnh thứ hai giải ngoại hạng. Vấn đề là chỉ số xG của Balogun. Anh ta có 26,4 xG nên số bàn thắng ghi được vẫn không thực sự đạt hiệu quả tối ưu. Còn nếu bỏ qua xG, thì Balogun, 21 tuổi, là một trong 23 cầu thủ ghi ít nhất 15 bàn thắng không phạt đền ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Ở Arsenal mùa trước, những con số của Jesus và Nketiah được xem là một phần nguyên nhân khiến Arsenal dù dẫn đầu giải phần lớn thời gian, ghi tổng cộng 88 bàn thắng, nhưng lại tụt hạng trong vài tuần cuối cùng. Tiền vệ trung tâm Martin Odegaard (15 bàn) và các cầu thủ chạy cánh Gabriel Martinelli (15) và Bukayo Saka (14) đều lọt vào top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League. Tiền đạo Jesus vẫn ghi được 11 bàn thắng, nghĩa là Arsenal có 4 cầu thủ khác nhau đạt con số quá 10 bàn trong mùa giải.

Arsenal đã tạo ra 73,2 xG trong suốt mùa giải, tức là số bàn thắng mà họ ghi được còn cao hơn sự kỳ vọng đến 14,8 bàn, tốt thứ hai trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ sau Bayern Munich (15,7). Vì thế mà người ta cho rằng nguyên nhân khiến họ sa sút không phải là dứt điểm kém mà là chấn thương và đội hình thiếu chiều sâu. Phải chăng vì thế mà HLV Arteta không tập trung vào khâu dứt điểm.

Thay vào đó, Arteta muốn có thêm những cầu thủ tạo ra những xG. Kai Havertz chính là người như vậy. Cầu thủ người Đức được đưa trở lại hàng tiền vệ, giảm bớt gánh nặng ghi bàn đá với vị trí số 8 bức xúc, giống như Odegaard, một trong những tiền vệ chơi pressing xuất sắc nhất giải đấu. Cái mà HLV Arteta hướng đến là khả năng gây sức ép toàn bộ mặt sân phía bên trên. Ông ta tin rằng nếu ở trạng thái đó liên tục thì bàn thắng tự nó sẽ đến mà không cần tập trung cho các tình huống mang yếu tố kỳ vọng.

Mùa trước Arsenal thực hiện nhiều pha chuyển bóng trong không gian 40m tính từ khung thành đối phương hơn bất kỳ đội nào khác và ghi được nhiều bàn thắng nhất từ ​​những pha chuyền bóng này. Đó không phải là con đường duy nhất của họ đến bàn thắng, nhưng nó là một con đường quan trọng. 388 pha chuyền bóng tầm cao cho phép họ thiết lập lại quyền kiểm soát bóng, giảm bớt áp lực và cố gắng hạ gục đối thủ khi khoảng trống lộ ra. Và trong cách chơi này, một tiền đạo có thể giữ bóng và lùi sâu để liên kết lối chơi là rất quan trọng. Jesus đã làm điều đó một cách xuất sắc khi tham gia vào 5,4 pha dẫn đến các cú sút mỗi 90 phút ở mùa giải trước, và 2,4 trong số đó không do anh thực hiện.

Với sự bổ sung của Havertz và Rice, Arsenal có thể đạt hiệu quả hơn trong chiến thuật này. Mới chỉ qua 6 vòng đấu, tác dụng của nó có thể chưa được thấy rõ.