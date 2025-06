Các sáng kiến của Club World Cup: Tốt hay dở?

Cầu thủ bước ra sân riêng lẻ

Mỗi cầu thủ trong đội hình xuất phát tại Club World Cup đều có màn ra sân riêng trước mỗi trận đấu. Phóng viên của BBC, Shamoon Hafez, người đang có mặt tại giải đấu, cho biết đây là sáng kiến đáng chú ý nhất cho đến nay – chủ yếu vì khoảng thời gian nó kéo dài. Tiền vệ Romeo Lavia của Chelsea là một người ủng hộ sáng kiến này. Anh nói: “Tôi nghĩ đó là điều gì đó đặc biệt và mới mẻ đối với chúng tôi. Tôi rất thích thú. Tại sao không mang nó đến Premier League?

Nó mang một chút cảm giác hào nhoáng của showbiz, phải không? Tôi khá thích nó. Điểm khác biệt duy nhất là nếu áp dụng ở Premier League là tôi có thể sẽ hơi lạnh vì khi đã ra sân trước, bạn phải đợi các cầu thủ khác, có thể là toàn bộ đội hình”.

Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải chỉ trích từ người hâm mộ vì nó làm kéo dài các nghi thức trước trận đấu, và một số trận đấu tại Club World Cup đã bắt đầu muộn hơn vài phút so với lịch trình.

Ref cam – Camera trọng tài

Góc nhìn của trọng tài về pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Rico Lewis với Samuel Obeng

'Ref cam' hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera gắn trên người trọng tài trước trận đấu, tại đường hầm, trong lúc khởi động và khi thực hiện nghi thức tung đồng xu. Không giống như môn rugby, không có hình ảnh trực tiếp nào được hiển thị trong suốt trận đấu, và mặc dù các bàn thắng hoặc khoảnh khắc kỹ thuật sẽ được chiếu lại với độ trễ, bất kỳ tình huống gây tranh cãi hoặc không phù hợp – chẳng hạn như hình ảnh một cầu thủ bị chấn thương nặng – sẽ không được phát sóng.

Hình ảnh sẽ được cung cấp cho trợ lý trọng tài video (VAR), nhưng đó không phải là mục đích chính của sáng kiến này. Đoạn phim về pha phạm lỗi dẫn đến việc hậu vệ Manchester City Rico Lewis bị truất quyền thi đấu trong trận mở màn với Wydad Casablanca đã được phát sóng cho khán giả– nhưng chỉ sau khi thẻ đỏ đã được rút.

Cựu trọng tài quốc tế Pierluigi Collina cho biết công nghệ này chủ yếu là một khái niệm giải trí.

FIFA tin rằng công nghệ này sẽ mang đến một góc nhìn độc đáo về trận đấu và “tăng cường khả năng kể chuyện”.

Luật thủ môn giữ bóng 8 giây

Yassine Bounou bị phạt vì giữ bóng quá lâu

“Đây là một tình huống kịch tính lớn,” bình luận viên Michael Brown của đài DAZN nhận xét khi thủ môn Yassine Bounou của Al Hilal trở thành thủ môn thứ hai bị phạt một quả phạt góc vì không thả bóng trong vòng 8 giây.

Sự việc xảy ra ở phút 96 trong trận hòa 1-1 của câu lạc bộ đến từ Saudi Arabia với gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid – và có thể đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Club World Cup là một trong những giải đấu mùa hè áp dụng luật 8 giây mới đối với thủ môn lần đầu tiên. Theo quy định của Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB): “Một quả phạt góc sẽ được trao nếu thủ môn, trong khu vực phạt đền của mình, kiểm soát bóng bằng tay trong hơn 8 giây trước khi thả bóng. Trọng tài sẽ quyết định khi nào thủ môn kiểm soát bóng và 8 giây bắt đầu, đồng thời sẽ đếm ngược 5 giây cuối bằng cách giơ tay.”

Thủ môn Ronwen Williams của Mamelodi Sundowns là người đầu tiên vi phạm luật này khi bị phạt trong 10 phút cuối của chiến thắng 1-0 trước Ulsan Hyundai. Luật này cũng được áp dụng tại Giải vô địch U21 châu Âu – nhưng chưa có ai bị phạt tại giải đấu đó.

Phát lại VAR trong sân vận động

VAR được hiển thị trên màn hình trong trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Al Hilal

Như trong các giải đấu trước của FIFA, trọng tài trên sân sẽ thông báo các quyết định VAR – cùng với lý do – tới khán giả trong sân vận động. Lần đầu tiên, người hâm mộ tại trận đấu sẽ được xem các đoạn phát lại mà các trọng tài đang xem. Tuy nhiên, vẫn sẽ không có phát sóng các cuộc thảo luận trong phòng điều hành VAR.

Cựu trọng tài Collina kêu gọi sự kiên nhẫn đối với những người không hiểu tại sao bóng đá vẫn chưa áp dụng điều mà rugby, cricket và các môn thể thao lớn ở Mỹ đã phổ biến. “Tôi không thể nói liệu trong tương lai có thêm điều gì khác hay không,” ông nói. “Nhưng chúng ta cần thực hiện nó khi chúng ta chắc chắn rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.”

Quyết định việt vị nhanh hơn

Công nghệ việt vị bán tự động trong trận hòa 0-0 của Al Ahly với Inter Miami

Các trọng tài đang sử dụng công nghệ việt vị bán tự động cải tiến, sẽ ra tín hiệu dừng trận đấu ngay lập tức nếu một cầu thủ việt vị quá 10cm chạm vào bóng. Công nghệ này nhằm giảm thiểu các tình huống trì hoãn không cần thiết. Các trợ lý trọng tài sẽ nhận thông báo ngay lập tức thay vì phải chờ công nghệ kiểm tra vị trí và khoảng cách – như trường hợp của các hệ thống việt vị bán tự động (SAO) được sử dụng ở hầu hết các giải đấu lớn.

SAO đã được giới thiệu tại Premier League từ ngày 12 - 4. Việc áp dụng SAO cải tiến này diễn ra sau khi tiền đạo Taiwo Awoniyi của Nottingham Forest bị chấn thương bụng nghiêm trọng trong trận đấu với Leicester City. Cầu thủ người Nigeria đã va vào cột dọc sau khi trận đấu được tiếp tục dù có một cầu thủ ở vị trí việt vị.

Giải thưởng Superior Player of the Match

Phil Foden được vinh danh là Superior Player of the Match sau chiến thắng của Manchester City trước Al Wydad

Giải thưởng Superior Player được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu – và được quyết định thông qua bình chọn của khán giả. Cuộc bình chọn diễn ra từ phút 60 đến phút 88 thông qua FIFA+. Những người chiến thắng giải thưởng Superior Player tại Club World Cup cho đến nay bao gồm Michael Olise (Bayern Munich), Vitinha (Paris St-Germain), Pedro Neto (Chelsea) và Phil Foden (Manchester City).

Tên gọi của giải thưởng bắt nguồn từ nhà tài trợ của giải đấu, Michelob – một thương hiệu bia Mỹ. Tên gọi “Man of the Match” đã được đổi thành “Player of the Match” tại World Cup 2022.

Sau trận hòa 0-0 của Inter Miami với Al Ahly trong trận mở màn giải đấu, thủ môn Oscar Ustari của Inter Miami là cầu thủ đầu tiên được vinh danh là Superior Player of the Match.

LONG KHANG