Các ngôi sao Tottenham hết lời ca ngợi ông thầy mới

Brennan Johnson khai mở chiến thắng ấn tượng 2-0 ngay trên sân Man.City.

Thomas Frank gia nhập Tottenham từ đội bóng cùng thành phố Brentford mùa hè này và đã có khởi đầu ấn tượng tại Bắc London, với hai chiến thắng liên tiếp và giữ sạch lưới. Sau khi đánh bại tân binh Burnley 3-0 ngay trong ngày khai mạc mùa giải, Tottenham gây chấn động hơn khi dẫn 2-0 tại Etihad trước giờ nghỉ - với pha đệm bóng của Johnson từ đường chuyền ngang vòng cấm của Richarlison, trước khi Palhinha tận dụng sai lầm của thủ môn James Trafford để nhân đôi cách biệt.

Tottenham đã từng trải qua thời khắc này dưới thời Frank, khi dẫn trước nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain 2-0 tại trận tranh Siêu cúp châu Âu, nhưng rồi bị gỡ hòa 2-2 và thua chung cuộc trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, lần này không có bất kỳ sai lầm tương tự nào xảy ra, khi Man.City hoàn toàn bất lực trong nỗ lực xuyên thủng một hàng phòng ngự được huấn luyện bài bản và kỷ luật.

Johnson - người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Europa League hồi tháng 5, và tiếp tục đã khởi đầu mùa giải rất tốt với mỗi bàn thắng trong hai trận đấu tại Ngoại hạng Anh - chia sẻ về sự khác biệt giữa cựu HLV Ange Postecoglou và Frank trên TNT Sports: “Không có gì quá lớn lao, họ là hai HLV khác nhau. Tôi thực sự thích Frank với rất nhiều chi tiết được đưa vào các tình huống cố định, nhưng đồng thời ông ấy cũng mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự do trong tấn công. Trong hai trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã giữ sạch lưới, và trước Man.City, điều đó không hề dễ dàng. Tôi đã chơi ở đây rất nhiều lần và để thủng lưới rất nhiều”.

Palhinha khẳng định HLV Thomas Frank là lý do anh quyết định gia nhập Tottenham.

Trong khi Palhinha, người đã gia nhập theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải từ Bayern Munich, giải thích một trong những lý do chính khiến anh trở lại Ngoại hạng Anh là Frank. “Trước hết, HLV đã thúc đẩy tôi đến đây và cho tôi thấy dự án mà ông ấy đang theo đuổi tại Tottenham”, cầu thủ người Bồ Đào Nha chia sẻ. “Đây là một CLB tuyệt vời, và tôi thực sự rất vui khi được trở lại Ngoại hạng Anh. Tôi rất hạnh phúc, tôi và gia đình tôi - giờ tôi muốn được tận hưởng lại CLB hàng đầu này và bầu không khí đỉnh cao”.

Tottenham sẽ trở về sân nhà để đối đầu với Bournemouth trong trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh trước kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên của mùa giải. Họ cũng sẽ biết đối thủ của mình tại Champions League sau lễ bốc thăm vào thứ Năm.

PHI SƠN