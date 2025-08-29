Manchester United trở lại Old Trafford vào thứ Bảy, đối mặt với viễn cảnh san bằng khởi đầu tệ nhất trong một mùa giải nếu không đánh bại được Burnley.

Burnley đe dọa khiến Man United chịu khởi đầu tệ nhất thế kỷ

Manchester United chỉ giành được một điểm sau hai trận mở màn tại giải đấu, khiến đây trở thành khởi đầu tệ thứ ba của họ trong một chiến dịch ở thế kỷ 21.

Và giữa tuần không mang lại sự nhẹ nhõm nào. Đoàn quân của Ruben Amorim lại một lần nữa vấp ngã ở Cúp Liên đoàn. Manchester United vốn phải tham dự Cúp Liên đoàn sớm nhất trong một thập kỷ sau chiến dịch trắng tay thảm hại mùa trước. Họ hy vọng tận dụng trận đấu với một đội bóng khiêm tốn như Grimsby Town để xây dựng sự tự tin. Nhưng rốt cuộc mọi thứ đã sụp đổ sau một thất bại lịch sử khác, khiến đội bóng thành Manchester vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong mùa giải 2025/26.

Trong thế kỷ 21, chỉ hai lần Manchester United không thắng trong 4 trận đấu chính thức đầu tiên của một mùa giải - vào mùa giải 2007/08 và một lần nữa vào mùa giải 2014/15.

Trở lại mùa giải 2007/08, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã hòa với Chelsea trong giờ thi đấu chính thức trận khai mùa Community Shield trước khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Nhưng sau đó họ sa sút trong ba trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không giành được chiến thắng nào: hòa Reading 0-0, thua Portsmouth 0-1 và thua Manchester City 0-1.

Tuy nhiên, khởi đầu chậm chạp đó đã nhanh chóng bị lãng quên khi Man United tiếp tục nâng cao chức vô địch Champions League tại Moscow 9 tháng sau đó.

Khởi đầu mùa giải 2014/15 còn khó khăn hơn nhiều. Trận đấu chính thức đầu tiên của Louis van Gaal đã mang về thất bại 1-2 trước Swansea tại Old Trafford, tiếp theo là trận hòa 1-1 trước Sunderland và trận thua nhục nhã 0-4 trước Milton Keynes Dons tại Cúp Liên đoàn. Trận hòa Burnley 0-0 đã khép lại chuỗi bốn trận đấu không thắng.

Giờ đây, 11 năm đã trôi qua, Burnley một lần nữa lại chắn giữa Man United và một mảnh lịch sử không mấy dễ chịu. Chỉ cần giành được ít hơn ba điểm vào thứ Bảy, đội bóng của Ruben Amorim sẽ lặp lại thành tích mùa giải 2014/15 và chính thức xác nhận khởi đầu tệ nhất thế kỷ.

Old Trafford đang chờ đợi một lời đáp trả – và Quỷ Đỏ khó có thể chấp nhận một khởi đầu sai lầm nữa.

HOÀNG HÀ