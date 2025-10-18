Bước đột phá cho siêu trung tâm thể thao quốc gia

TPHCM không chỉ mở rộng về mặt địa giới hành chính mà còn mở ra một chương mới với những cơ hội phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực, trong đó sẵn sàng cho lộ trình hình thành siêu trung tâm thể thao quốc gia.

Hoạt động giao lưu thể thao tại tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Động lực từ những đổi thay

Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo ra một "sân chơi" lớn hơn, quy tụ nhiều tài năng thể thao về TPHCM. Sự giao thoa về kinh nghiệm, kỹ năng giữa các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) hàng đầu trở thành yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện và thi đấu. Các VĐV có cơ hội cọ xát, tập luyện cùng những người giỏi nhất, từ đó học hỏi, hoàn thiện bản thân và đạt được những thành tích cao hơn. Và những thay đổi này đã mang đến các kết quả tích cực.

Trong tháng 9 vừa qua, giới mộ điệu thể thao nước nhà đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi kỳ thủ Lại Lý Huynh bước lên bục vinh quang tại Giải Vô địch Cờ tướng thế giới lần thứ 19-2025 (Trung Quốc). Lại Lý Huynh trước thuộc biên chế thể thao Bình Dương, sau là gương mặt sáng chói của thể thao TPHCM, đã tạo nên cơn địa chấn ở làng cờ tướng thế giới. Anh chính là kỳ thủ đầu tiên đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải Vô địch Cờ tướng thế giới mà không mang quốc tịch Trung Quốc, phá vỡ mạch thống trị đấu trường thế giới 18 mùa giải liên tiếp của cờ tướng Trung Quốc.

Sau đó không lâu, hình ảnh Nguyễn Khả Nhi “rẽ sóng” trên đường đua xanh Giải Vô địch châu Á 2025 để giành tấm HCB lịch sử cho làng bơi TPHCM đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Ở chung kết nội dung 1.500m tự do nữ tại Giải Vô địch Thể thao dưới nước châu Á 2025 (Ấn Độ), kình ngư Nguyễn Khả Nhi đã mang về tấm HCB cho tuyển bơi Việt Nam với thành tích 17 phút 23 giây 60. Thành tích này không chỉ là dấu mốc cá nhân đáng nhớ cho nữ VĐV trong lần đầu tham dự đấu trường châu lục mà còn là cột mốc lịch sử cho thể thao TPHCM (đơn vị chủ quản của Khả Nhi), đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau năm 1975, bộ môn bơi của thể thao thành phố mới lại có huy chương cá nhân ở cấp độ vô địch châu Á.

Đây là những minh chứng rõ ràng cho thấy tiềm năng to lớn của thể thao TPHCM sau sáp nhập, nhất là khía cạnh thể thao thành tích cao. Sự giao thoa, bổ trợ giữa các HLV, VĐV đẳng cấp, cùng nhau cọ xát tập luyện, trở thành liều "doping" mạnh mẽ cho thể thao TPHCM. Tuy nhiên, để phát huy tối đa những lợi thế này, việc thống nhất các chính sách đặc thù cho HLV, VĐV trên toàn địa bàn TPHCM là vô cùng quan trọng. Ngày 29-9 vừa qua, kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X đã thông qua nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao TPHCM, chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, việc thống nhất chính sách sẽ tạo ra sự công bằng, đoàn kết, ổn định và tạo động lực phấn đấu cho toàn thể lực lượng thể thao. "Nghị quyết này mang tính cần thiết và kịp thời, không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với lực lượng nòng cốt của ngành thể thao mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược trong việc nâng cao vị thế thể thao TPHCM sau giai đoạn sáp nhập", Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nói thêm.

Trong số các thay đổi ở quy định, đáng chú ý là bổ sung đối tượng VĐV đoạt HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc vào chế độ trợ cấp ưu đãi VĐV tài năng. Theo đó, VĐV giành HCV sẽ nhận 5 triệu đồng/tháng trong suốt 4 năm, tương đương 240 triệu đồng. Đây là bước đột phá trong chính sách của thể thao TPHCM, khích lệ các VĐV hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Chế độ khuyến khích đối với HLV, VĐV tại các giải thể thao cấp quốc gia cũng được quy định rõ hơn. Ngoài ra, chế độ hỗ trợ cũng được tăng 10% cho HLV và VĐV nữ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của TPHCM với đời sống của nữ VĐV. Một chính sách đãi ngộ hấp dẫn sẽ giúp TPHCM thu hút những tài năng thể thao xuất sắc từ khắp nơi, đồng thời giữ chân những VĐV, HLV giỏi đang thi đấu và làm việc tại thành phố, góp phần xây dựng đội ngũ nòng cốt chất lượng cao, ổn định cho các bộ môn thể thao.

Việc nâng tầm thể thao TPHCM không chỉ là nhiệm vụ chuyên ngành mà còn là sứ mệnh phát triển con người, cộng đồng và xã hội hiện đại, phù hợp với kỳ vọng của Đảng và Nhà nước về một siêu đô thị. TPHCM đang đứng trước một cơ hội lịch sử để "tái kiến thiết" thể thao thành phố một cách toàn diện, đổi mới và đầy khát vọng Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân

Cơ sở vật chất "thay da, đổi thịt"

Khi mở rộng địa giới hành chính cũng là thời điểm thuận lợi để TPHCM tổng rà soát cơ sở vật chất thể thao, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch phát triển thể thao bài bản, dài hạn, phù hợp với vai trò là trung tâm thể thao lớn của cả nước, có khả năng kết nối vùng và vươn ra khu vực. 2 năm trước, TPHCM được trao trọng trách đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 vào năm 2026 với quy mô khoảng 12.000 VĐV. Lần trở lại tổ chức đại hội thể thao toàn quốc sau 20 năm mang ý nghĩa đặc biệt đối với TPHCM - diễn ra trong thời điểm lịch sử sau khi thành phố hoàn tất quá trình sáp nhập đơn vị hành chính. Đây không chỉ là sự kiện thể thao lớn mà còn là biểu tượng cho sức sống, sự năng động và vị thế đầu tàu của TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Cuộc chạy đua chuẩn bị cho đại hội bắt đầu, từ thủ tục đầu tư đến công tác thi công cơ sở vật chất đều được thúc đẩy mạnh mẽ. Tính đến nay, 4 công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đã động thổ gồm: Trung tâm TDTT Hoa Lư, Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ. Cuối tháng 9 vừa qua, công trình xây dựng mới Trung tâm Đào tạo VĐV năng khiếu thể thao đặt tại Trung tâm TDTT Hoa Lư cũng đã được động thổ. Trung tâm này có tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 1.886,5m2, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: "Trung tâm đào tạo VĐV năng khiếu thể thao khi hoàn thành sẽ trở thành một công trình trọng điểm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các VĐV năng khiếu của TPHCM. Đây không chỉ là nơi phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao mà còn là trung tâm hỗ trợ chuyên môn, phục hồi và phát triển thể lực cho các VĐV. Trung tâm sẽ tạo động lực thúc đẩy phong trào TDTT trong cộng đồng, góp phần xây dựng nền thể thao thành phố ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững".

Hơn thế nữa, thể thao TPHCM đã được tiếp thêm sức mạnh từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Khu vực Bình Dương khi trước dự kiến tổ chức 5 môn thi đấu chính thức tại đại hội: quyền Anh, Jujitsu, bi sắt, khiêu vũ thể thao và xe đạp. Đáng chú ý ở nội dung thi đấu xe đạp đường trường, với những cung đường đẹp, bảo đảm chất lượng và an toàn, trải dài qua nhiều khu vực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe nhất cho các tay đua tranh tài. Ngoài ra, nhà thi đấu môn bi sắt sẽ sớm được hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cao nhất của một giải tầm cỡ quốc gia. Thiên nhiên ưu ái đã ban tặng cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu bờ biển dài hơn 100km, trong đó có 72km bãi cát trắng thoai thoải, sóng yên gió lặng quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức hàng loạt giải đấu quốc gia và khu vực. Tiêu biểu là Giải Đua thuyền buồm mở rộng 2025 tại Bãi Sau, quy tụ 80 VĐV từ 8 CLB trong và ngoài nước. Hay Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia và Giải Canoeing trẻ, U21, U23 năm 2025 thu hút gần 800 HLV, VĐV từ 19 tỉnh thành ở hồ Đá Bàng.

"Những giải đấu vừa qua là nền tảng để xây dựng thương hiệu thể thao biển cho TPHCM. Mục tiêu trong thời gian tới là đưa các môn thể thao biển vào hệ thống thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có đủ điều kiện để trở thành trung tâm thể thao biển xứng tầm quốc tế", Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thị Thu Hiền chia sẻ.

Hòa chung không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TPHCM đã tổ chức hàng loạt sự kiện thể thao sôi nổi như: Giải các Câu lạc bộ Vovinam TPHCM 2025; đăng cai trận đấu Vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Nepal; đăng cai Vòng loại bảng D Giải Bóng đá nữ U17 Châu Á 2026... Đáng chú ý, tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” diễn ra từ ngày 9 đến 12-10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) thu hút sự tham gia đông đảo của người dân và du khách.

NGUYỄN ANH