Bukayo Saka sẽ vắng mặt trong trận đấu Premier League của Arsenal với Liverpool vào Chủ nhật tuần này do chấn thương, cũng như các trận vòng loại World Cup của đội tuyển Anh với Andorra và Serbia.

Bukayo Saka bỏ lỡ trận đấu với Liverpool và vòng loại World Cup

Cầu thủ chạy cánh này đã gặp vấn đề về gân kheo trong chiến thắng 5-0 của Pháo thủ trước Leeds hôm thứ Bảy. Sky Sports News cho biết chấn thương này không phải là vấn đề dài hạn, nhưng truyền thông quả quyết Saka có thể phải ngồi ngoài tới 4 tuần.

Sau khi trải qua các bài kiểm tra, theo BBC, Saka được chẩn đoán bị chấn thương gân kheo và có thể phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Đây là một đòn giáng mạnh vào Mikel Arteta khi ông mất Saka trong chuyến làm khách đến Anfield, trận sân nhà với Nottingham Forest và Manchester City, và khả năng ra sân trong chuyến làm khách đến Newcastle United cũng còn bỏ ngỏ.

Đội trưởng Martin Odegaard cũng đang gặp khó khăn trong chuyến làm khách tới Anfield vào Chủ nhật sau khi bị va chạm mạnh vai phải trong chiến thắng thuyết phục tại sân Emirates. Arsenal vẫn lạc quan rằng chấn thương của Odegaard không phải là vấn đề dài hạn.

Đội bóng của Mikel Arteta sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Premier League trước loạt trận quốc tế đầu tiên của mùa giải mới. Đội tuyển Anh sẽ tiếp đón Andorra tại Villa Park vào thứ Bảy, ngày 6-9, trước khi thi đấu tại Belgrade 3 ngày sau đó.

Mùa trước, Saka vắng mặt ba tháng rưỡi sau ca phẫu thuật gân kheo phải, mặc dù vấn đề lần này nằm ở chân trái. Việc anh ​vắng mặt ở Merseyside có thể mở ra cơ hội cho Eberechi Eze ra mắt Arsenal sau khi chuyển đến từ Crystal Palace.

HLV Mikel Arteta đã rút kinh nghiệm mùa trước ​​(mất cả Saka, Kai Havertz lẫn Gabriel Jesus) nên ráo riết mua sắm, tăng cường hàng tấn công trong mùa hè. Eberechi Eze, Viktor Gyokeres và Noni Madueke đã gia nhập đội, cùng với Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và các cầu thủ tốt nghiệp học viện Ethan Nwaneri và Max Dowman tạo nên sự cạnh tranh, bên cạnh Gabriel Jesus đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước.

