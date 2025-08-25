Bóng đá quốc tế

Premier League

Bruno Fernandes hỏng phạt đền, Man United bị Fulham cầm hòa

SGGPO

Manchester United vẫn chưa có chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh mùa này sau khi bị Fulham cầm hòa 1-1 vào Chủ nhật. Đội bóng của Ruben Amorim đã phải hối tiếc vì quả phạt đền bất cẩn của Bruno Fernandes trong hiệp 1 khiến họ đánh rơi chiến thắng tại Craven Cottage.

Bruno Fernandes sút hỏng quả 11m
Bruno Fernandes sút hỏng quả 11m

Bàn phản lưới nhà của Rodrigo Muniz đã giúp Manchester United vươn lên dẫn trước ở phút thứ 60, nhưng Emile Smith Rowe đã vào sân từ ghế dự bị để cứu vãn một điểm cho Fulham.

Amorim đang tìm kiếm sự thay đổi sau thành tích thảm hại ở vị trí thứ 15 mùa trước, nhưng cho đến nay, hàng công mới tậu về trị giá 200 triệu bảng (270 triệu đô la Mỹ) của ông gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, những người một lần nữa được ra sân từ ghế dự bị, vẫn chưa thể tỏa sáng.

Mặc dù có màn trình diễn đáng khích lệ, Manchester United đã để thua Arsenal 0-1 trong trận mở màn mùa giải vào cuối tuần trước và sẽ cảm thấy mất thêm hai điểm nữa ở phía tây London.

Tuy nhiên, Fulham cảm thấy đội khách đã chơi tốt hơn sau hai quyết định gây tranh cãi. Quả phạt đền của Manchester United được trao sau khi VAR xem xét lại tình huống Calvin Bassey vật ngã Mason Mount. Fernandes thường đá phạt đền rất đáng tin cậy, nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà ngang.

Khi Manchester United cuối cùng cũng có được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải, bàn thắng đến từ một pha ghi bàn của Fulham khi Leny Yoro bật cao đánh đầu trúng Muniz văng vào lưới nhà. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã rất tức giận khi lần này VAR không can thiệp vào tình huống Yoro đẩy Bassey.

Fulham vẫn cứu vãn được một điểm khi pha chạy chỗ vào vòng cấm của cựu tiền vệ Arsenal, Smith Rowe không bị ai kèm đã dễ dàng tâng bóng qua thủ môn từ khoảng cách 3m.

HOÀNG HÀ

Từ khóa

Bruno Fernandes sút hỏng quả 11m Bruno Fernandes hỏng phạt đền Man United bị Fulham cầm hòa

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn