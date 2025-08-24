Bruno Fernandes đã từ chối một lời đề nghị hấp dẫn đến Al-Hilal vào đầu mùa hè này để tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, nhưng Al-Ittihad đã tiếp cận để thử thách quyết tâm của Man.United.

Bruno Fernandes gây chấn động thị trường sau 'cuộc họp kín' về việc rời Man.United

Bruno Fernandes đã được Al-Hilal theo đuổi vào đầu hè này và tiền vệ người Bồ Đào Nha tưởng chừng sẽ gia nhập đội bóng này cho đến khi anh quay ngoắt 180 độ và quyết định ở lại Old Trafford. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, một CLB khác của Saudi Pro là Al-Ittihad hiện đang thử vận ​​may của cầu thủ 30 tuổi này trong nỗ lực cuối cùng, theo tờ The Sun.

Cuộc gặp gỡ giữa Al-Itthiad và Bruno Fernandes được cho là "tích cực", tờ báo cho biết, và đội bóng Trung Đông "rất muốn" có được chữ ký của ngôi sao Bồ Đào Nha. Fernandes đã giữ kín nội dung cuộc họp với Al-Itthiad (CLB của Karim Benzema và Ngolo Kante), nhưng báo chí Anh quả quyết là Fernandes đã yêu cầu Al-Ittihad ký một hợp đồng trị giá khoảng 33 triệu bảng mỗi năm.

Tuy nhiên, con số đó chỉ bằng phân nửa lời đề nghị của Al-Hilal hồi đầu hè. Con số Al-Hilal đề nghị cho Fernandes là khoảng 66 triệu bảng/năm, tương đương 1,3 triệu bảng mỗi tuần, nâng tổng giá trị hợp đồng của anh lên khoảng 200 triệu bảng.

Fernandes là nhân tố then chốt trong dự án tái thiết của Man.United, nhưng CLB đang rất cần cân bằng ngân sách sau khi chi 72 triệu bảng cho Benjamin Sesko, 71 triệu bảng cho Bryan Mbeumo và khoảng 62 triệu bảng cho Matheus Cunha. Hậu vệ trái trẻ tuổi Diego Leon cũng đã đến với giá 7 triệu bảng.

Cho đến nay, Man.United vẫn chưa chính thức bán đi cầu thủ nào. Họ đã cho Barcelona mượn Marcus Rashford khi CLB xứ Catalan trả toàn bộ lương cầu thủ tại Camp Nou, trong khi Christian Eriksen, Victor Lindelof và Jonny Evans đều ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nhưng Man.United có thể bị cám dỗ với việc xóa khỏi quỹ lương của họ một cầu thủ đang hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần. Bản thân Fernandes đã nói vào đầu mùa hè này rằng anh có thể rời CLB nếu họ muốn bán anh – bằng không, anh sẽ ở lại cho đến khi có quyết định khác.

"Tôi luôn trung thực. Tôi luôn nói rằng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi CLB nói với tôi rằng đã đến lúc phải ra đi. Tôi khao khát được làm nhiều hơn nữa, để có thể mang lại cho CLB những ngày tháng tuyệt vời. Vào ngày CLB nghĩ rằng tôi quá sức hoặc đã đến lúc phải chia tay, bóng đá là như vậy, bạn không bao giờ biết trước được điều gì".

Fernandes cũng nhấn mạnh mong muốn tiếp tục chơi ở đẳng cấp cao nhất, anh nói thêm: "Tôi muốn chơi ở các giải đấu lớn. Tôi biết mình vẫn có thể và tôi muốn được hạnh phúc khi làm điều mình yêu thích nhất.

"Dù tốt hay xấu, đây là cách tôi nhìn nhận bóng đá và tôi đam mê bóng đá, và đây là quyết định tôi đã đưa ra".

HOÀNG HÀ