Brajan Gruda giúp Brighton nhấn chìm Man City

Lịch sử đã lặp lại ở Amex, Erling Haaland mở tỷ số cho Manchester City nhưng 2 bàn thắng cuối trận của James Milner và Brajan Gruda đã giúp Brighton hạ gục đội quân của Pep Guardiola với kịch bản y hệt mùa trước.

Brajan Gruda (Brighton) ghi bàn thắng quyết định ở phút 89, nhấn chìm Man City 2-1

Haaland đã đưa Man City vươn lên dẫn trước với một bàn thắng được dàn dựng công phu ở phút 34 khi Omar Marmoush nhận bóng trong vòng cấm đã khôn khéo ‘thảy’ bóng qua 2 hậu vệ chắn mặt và Haaland đã nhanh như chớp lao qua hàng thủ Brighton để xỉa bóng qua thủ thành Bart Verbruggen, mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 3 của anh mùa này. Cũng là bàn thắng thứ 88 của anh trong trận đấu thứ 100 ở Premier League.

Brighton gỡ hòa sau khi bóng chạm tay Matheus Nunes khi anh cố gắng che mặt khỏi một quả tạt và James Milner đã sút thành công quả phạt đền ở phút 67, qua đó trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn từ chấm phạt đền tại Ngoại hạng Anh ở tuổi 39, 239 ngày.

Lúc này, Brighton đã chiếm ưu thế trận đấu và chính đội chủ nhà đã giành được điểm số khi tiền vệ người Đức Gruda phá bẫy việt vị, lao vào khu cấm, vượt qua James Trafford trong khung thành của Man City để ghi bàn vào lưới trống.

Man City hiện đang đứng thứ 12 với 3 điểm sau 3 trận mở màn, trong khi đó, đây là chiến thắng đầu tiên của Brighton trong mùa giải, giúp đội vươn lên vị trí thứ 10 với 4 điểm.

"Chúng tôi đã không đạt được đẳng cấp trong một thời gian dài," tiền vệ Rodri của Man City chia sẻ với Sky Sports. "Cách duy nhất để trở lại là nhìn vào chính mình. Chúng tôi đã khởi đầu tốt nhưng hiệp 2 có phần sa sút. Sau đó, đội chủ nhà đã gây áp lực và chúng tôi mắc hai sai lầm, dẫn đến tỷ số 2-1. Chúng tôi đang thiếu đẳng cấp. Vấn đề là ở đội bóng và những thay đổi, các cầu thủ mới phải thích nghi, và tất nhiên khi bạn thay đổi đội hình quá nhiều thì sẽ rất khó khăn. Đây là thực tế của chúng tôi".

James Milner ghi bàn trên chấm 11m ở tuổi 39, 239 ngày﻿

Người hâm mộ Brighton đã hát "Chúng tôi có thể cho các bạn thi đấu hàng tuần không?" sau khi tái hiện chiến thắng 2-1 y hệt mùa qua trước đội bóng của Pep Guardiola.

"Thật không may, chúng tôi phải nghỉ vì loạt trận quốc tế. Chúng tôi muốn tiếp tục đà hưng phấn này", cựu tiền vệ Man City, James Milner chia sẻ. "Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh (với quả phạt đền). Đây không phải là điều dễ dàng nhưng tôi hy vọng kinh nghiệm nhiều năm của mình sẽ giúp ích."

Sau khi ghi bàn, Milner đã bắt chước màn ăn mừng bàn thắng trong trò chơi điện tử của đồng đội cũ ở Liverpool, Diogo Jota, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 7. Milner đang mặc áo số 20 của Jota người Bồ Đào Nha tại Brighton mùa này. "Rõ ràng Jots có ý nghĩa rất lớn với tất cả mọi người. Thật vinh dự khi được mặc áo số của anh ấy trong mùa giải này. Tôi đã thấy anh ấy ăn mừng kiểu này và có lẽ đó là một ấn tượng không tốt đối với tôi".

Milner trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi thứ hai tại Premier League sau Teddy Sheringham, người đã ghi bàn cho West Ham trong trận đấu với Portsmouth ở tuổi 40, 268 ngày vào năm 2006.

HOÀNG HÀ