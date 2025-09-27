Bóng đá trong nước

Bóng đá Việt Nam được đề cử tại Lễ trao Giải thưởng AFC 2025

SGGPO

Lễ trao Giải thưởng thường niên AFC lần thứ 29 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 16-10-2025 tại Riyadh, Saudi Arabia. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của bóng đá châu Á trong năm vừa qua.

Bóng đá trẻ Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm 2025
Trong đêm vinh danh, những thành tựu ấn tượng của các cầu thủ hàng đầu, các huấn luyện viên tài năng, cùng sự nỗ lực của các Liên đoàn thành viên và Liên đoàn khu vực AFC sẽ được công nhận và tôn vinh.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã được đề cử tại hai hạng mục quan trọng là Giải thưởng Liên đoàn AFC của năm 2025 – Hạng Kim cương và Giải thưởng Ghi nhận của Chủ tịch AFC cho Bóng đá phong trào 2025 – Hạng Đồng.

IMG_1343.jpeg

Đây là những đề cử có ý nghĩa lớn, thể hiện sự ghi nhận từ AFC đối với những nỗ lực toàn diện của VFF trong việc vừa nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp, vừa thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng trên khắp cả nước. Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích quan trọng ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và trẻ, đồng thời VFF cũng triển khai nhiều chương trình phát triển bền vững nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho đông đảo người hâm mộ và thế hệ cầu thủ tương lai.

Việc được vinh danh trong danh sách đề cử không chỉ khẳng định uy tín và vị thế ngày càng tăng của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á, mà còn là nguồn động viên to lớn để LĐBĐ Việt Nam tiếp tục nỗ lực trên con đường phát triển, hội nhập và chuyên nghiệp hóa.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Liên đoàn Bóng đá châu Á Thúc đẩy phong trào Đề cử Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Vinh danh Liên đoàn Kim cương Lịch sử bóng đá Việt Nam Năm 2025 Nâng tầm

