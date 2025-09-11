Bóng đá trẻ Đông Nam Á: Việt Nam và Thái Lan xứng danh “ngọn cờ đầu”

Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Theo đó, U23 Việt Nam vượt qua vòng loại với tư cách đội nhất bảng C, giành trọn 9 điểm sau 3 trận thắng trước U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen. Trong khi đó, U23 Thái Lan đi tiếp với ngôi nhất bảng F (7 điểm: thắng U23 Mông Cổ, hòa U23 Lebanon và thắng U23 Malaysia.

U23 Việt Nam là một trong 7 đội toàn thắng ở vòng loại, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn giữ thành tích sạch lưới. Đây là lần thứ 6 liên tiếp bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có U23 Thái Lan chia sẻ vinh dự này. U23 Malaysia mới 3 lần dự giải, Indonesia và Myanmar có 1 lần, còn U23 Singapore thậm chí chưa từng góp mặt.

Nhà vô địch SEA Games 2023 và á quân Giải U23 Đông Nam Á là U23 Indonesia đã không thể vượt qua vòng loại dù được chơi trên sân nhà. Việc nằm cùng bảng với U23 Hàn Quốc không phải nguyên nhân chính, cú sốc đến từ trận hòa 0-0 trước U23 Lào. Kết quả này buộc Indonesia phải thắng Hàn Quốc ở lượt cuối, nhưng thất bại 0-1 khiến họ chỉ có 4 điểm.

Đây là đội bóng đầu tiên từng vào bán kết giải trước nhưng lại không thể dự vòng chung kết kỳ tiếp theo. Chính sách nhập tịch của Indonesia dường như đang thất bại ở cấp độ trẻ.

Nếu U23 Lào đóng vai “kẻ ngáng đường”, thì U23 Campuchia mới là đội Đông Nam Á gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng loại. Rơi vào bảng đấu nặng với Iraq, Pakistan và Oman, nhưng các cầu thủ trẻ Campuchia bất bại và không để thủng lưới. Rất tiếc, với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa), họ không nằm trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Dẫu vậy, kết quả này đánh dấu bước tiến đáng kể của bóng đá trẻ Campuchia, trong đó có sự đóng góp của chính sách nhập tịch cầu thủ.

Thất bại của Indonesia hay sự tiến bộ của Campuchia cho thấy bóng đá trẻ Đông Nam Á vẫn chưa có thay đổi lớn: Việt Nam và Thái Lan tiếp tục duy trì ưu thế nhờ đầu tư bài bản vào đào tạo trẻ, thay vì quá chú trọng nhập tịch. Sau kỳ U23 châu Á 2023 có tới 4 đại diện, bóng đá Đông Nam Á nay chỉ còn 2.

Tuyển thủ Phi Hoàng (bìa phải) chơi ấn tượng trong trận gặp U23 Yemen. Ảnh: P.MINH

Với U23 Việt Nam, tấm vé dự vòng chung kết không bất ngờ khi rơi vào bảng đấu không quá nặng, với những đối thủ như Yemen hay Singapore đều kém xa trên bảng xếp hạng FIFA. Tương tự, U23 Thái Lan chỉ phải cạnh tranh chủ yếu với Malaysia.

Việc liên tục giành vé dự vòng chung kết từ năm 2016 đến nay đã chứng tỏ sự ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam ở cấp châu lục. Đã có ít nhất 3 lứa cầu thủ khác nhau góp mặt tại các kỳ giải, trong đó nổi bật là lứa 2018 với ngôi á quân và lứa 2022 với nhiều gương mặt còn đang khoác áo U23 hiện nay như Văn Khang, Văn Trường…

Sau chức vô địch Đông Nam Á, thành tích này sẽ tạo thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 33 (dành cho lứa U22) vào cuối năm, trước khi bước vào vòng chung kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 7-1-2026.

ĐĂNG LINH