Bóng chuyền nam Công an TPHCM: Ứng cử viên sáng giá vô địch quốc gia 2026

Trận đấu được chờ đợi nhất ở nội dung nam của vòng 1 giữa đội Công an TPHCM và Biên Phòng vào ngày 14-4 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) đã thực sự khiến những khán giả xem bóng chuyền khó tính nhất cũng phải hài lòng. Đấy là màn so tài đỉnh cao về chuyên môn, vì cả hai đội bóng đều sở hữu những tay đập xuất sắc, cả nội binh lẫn ngoại binh. Chỉ tiếc là khi chạm gần đến chiến thắng, các chàng trai Công an TPHCM lại để vuột mất với thất bại sít sao 2-3 chung cuộc trước nhà đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng.

Đội nam Công an TPHCM ăn mừng sau khi giành điểm trong trận đấu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 ẢNH: BÓNG CHUYỀN CÔNG AN TPHCM

Hụt một chiến thắng ở vòng 1, nhưng cơ hội để trở thành đội bóng mạnh nhất năm 2026 của Công an TPHCM vẫn còn rất lớn ở phía trước, bởi lẽ vòng 2 (diễn ra vào tháng 10) mới là thời điểm xác định kết quả chung cuộc. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh hiểu rất rõ điều này, và chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chạy đua về đích.

Kể từ khi trở lại sân chơi vô địch quốc gia vào năm 2025, đội nam Công an TPHCM đã được quan tâm đầu tư rất nhiều. Họ nổi lên như một trong các ứng viên tranh chấp ngôi vị số 1 của làng bóng chuyền nam Việt Nam. Thậm chí, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Công an TPHCM là đội thể hiện rõ nét khát vọng cùng quyết tâm cao ở sân chơi quốc gia.

Chiều sâu lực lượng của đội hình Công an TPHCM đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ khi hội tụ nhiều tên tuổi đang và từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Quốc Dư, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Hải, Dương Văn Tiên, Giang Văn Đức… Kết hợp với họ là dàn ngoại binh giỏi như Michal Kubiak (Ba Lan, mùa giải 2025), Julio Cardenas (Cuba, năm 2025), Martin Licek (CH Czech, năm 2026) và Ali Haghparast (Iran, năm 2026).

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, đội bóng vẫn thiếu một chút may mắn vào những thời điểm quyết định để giành thắng lợi cuối cùng. Điển hình là ở mùa giải năm ngoái, đội Công an TPHCM đã đứng trước thời cơ giành danh hiệu vô địch Cúp Hùng Vương 2025 nhưng bất ngờ chủ công Kubiak (cùng đội tuyển Ba Lan vô địch thế giới các năm 2012 và 2018) phải trở về nước trước trận chung kết gặp đội Biên Phòng, khiến đội mất đi mũi tấn công sắc bén nhất.

Bước vào mùa giải 2026, quan điểm của lãnh đạo đội bóng chuyền nam Công an TPHCM thể hiện rõ là tập thể được xây dựng bằng tinh thần gắn kết, quyết tâm cao và thể hiện được sự nhiệt huyết từ các thành viên trong ban huấn luyện cho đến mỗi cầu thủ trên sân. Tinh thần này đang được thể hiện rõ nét tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026, khi đội giành được nhiều chiến thắng quan trọng, ngoại trừ thất bại 2-3 trước đội Biên Phòng hôm 14-4.

MINH CHIẾN