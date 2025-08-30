Bị đánh bại, bối rối, và mất phương hướng: Man United và Ruben Amorim sẽ đi đâu từ đây?

Manchester United vừa trải qua lần đầu tiên trong lịch sử bị một đội bóng hạng Tư đánh bại vào thứ Tư, và những bình luận sau trận của Ruben Amorim khó có thể xoa dịu tình hình. Liệu họ đã rơi vào khủng hoảng một lần nữa?

Ruben Amorim cuống cuồng di chuyển các quân cờ trên bảng chiến thuật, có lẽ đang cố gắng tìm ra một khoảnh khắc bừng sáng để dẫn dắt anh và Manchester United vượt qua vùng nước đục ngầu mà họ đang mắc kẹt. Không, đây không phải là trận đấu với Arsenal, Liverpool hay Manchester City. Cũng không phải Fulham hay Burnley. Đây là Grimsby Town, một đội bóng ở League Two, xếp hạng 1.304 theo Opta Power trước giờ bóng lăn.

Nếu Amorim cuối cùng thất bại tại Man United, như điều đang ngày càng có vẻ rõ ràng, hình ảnh anh cúi đầu trước bảng chiến thuật trong khi tỷ số hiển thị “GRI 2-0 MUN” ở góc trái có lẽ sẽ là biểu tượng của thời đại này, bất kể việc đội khách đã gỡ hòa 2-2 trước khi thua trên chấm phạt đền.

Grimsby vs Man Utd xG

Nói về “hệ thống”, đội hình và chiến thuật đã gắn liền với thời gian của Amorim tại Old Trafford, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ được thể hiện một cách rõ ràng với sự bất lực khi Man United thất bại trên con đường bị loại khỏi cúp bởi một đối thủ hạng Tư lần đầu tiên trong lịch sử. Những thất bại đã liên tục đánh dấu quãng thời gian ngắn ngủi của Amorim tại vị, nhưng vào thứ Tư, cảm giác như Man United đã chạm đến một đáy mới.

Thất bại này có nghĩa là Man United chỉ có thể thi đấu tối đa 45 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải này. Trong thời đại lịch thi đấu dày đặc, một số người có thể coi đây là điều tích cực, nhưng với một câu lạc bộ như Man United, đây là một lời buộc tội cho sự thất bại; chỉ một lần (44 trận mùa 2014-15) kể từ mùa giải 1958-59 (43 trận), Man United mới chơi ít hơn 45 trận trong 1 mùa. Và cách duy nhất để họ đạt được con số 45 trận trong mùa 2025-26 là phải vào chung kết FA Cup. Nếu bị loại ở vòng ba, tổng số trận sẽ chỉ là 40, ít nhất trong một mùa giải đầy đủ trong 111 năm đã qua (39 trận mùa 1914-15).

“Không phải về đội hình”

Trong suốt chín tháng tại Man United, Amorim liên tục nhấn mạnh rằng vấn đề “không phải về đội hình” mặc dù kiên định với hệ thống 3-4-3 của mình.

Quan điểm của ông có lẽ xuất phát từ ý tưởng rằng “đội hình” theo nghĩa cơ bản có thể là tùy tiện và phần nào là di sản của một thời đại phân tích mơ hồ. Ví dụ, một đội có thể xuất phát với đội hình 3-4-3, nhưng hình dạng của họ khi có và không có bóng có thể hoàn toàn khác biệt – vậy họ thực sự chơi 3-4-3 hay là một thứ gì đó luôn thay đổi và không thể phân loại?

Một số người sẽ nói rằng Amorim đang nói điều đúng đắn khi cho rằng không phải về đội hình, và ai dám nói ông ấy sai? Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Amorim đã kiên trì sử dụng hàng hậu vệ ba người trong phần lớn thời gian đội bóng thi đấu, các hậu vệ cánh gần như là đặc điểm cố định, và ông ấy đã công khai về những gì muốn từ các số 10 – ví dụ, ông thường xuyên nói muốn Alejandro Garnacho chơi “bên trong” nhiều hơn mùa trước.

Hình dạng khi có bóng của Man Utd

Hình dạng khi không có bóng của Man Utd

Khi mọi thứ không suôn sẻ, Amorim cho thấy rất ít mong muốn điều chỉnh và thay đổi hệ thống. Nguyên tắc và trung thành, hay cố chấp và bảo thủ? Một lần nữa, ai dám phán xét? Có thể Man United cuối cùng sẽ trở nên xuất sắc dưới sự dẫn dắt của anh, và tất cả có thể nhờ vào sự kiên định của anh.

Nhưng việc Amorim từ chối linh hoạt thường dường như gây bất lợi cho đội bóng. Ví dụ: liệu có thực sự cần thiết để sử dụng ba trung vệ khi làm khách trước Grimsby ở League Two vào thứ Tư? Nói chung, những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới trong 20 năm qua thực sự có nguyên tắc và tin tưởng vào một cách chơi nhất định, nhưng họ cũng điều chỉnh và tinh chỉnh, thích nghi với cầu thủ họ có hoặc để đối phó với các đối thủ cụ thể.

Đội hình Man Utd vs Grimsby

Man United được cho là đã xếp đội hình 3-4-2-1 trong 93,1% các trận đấu tại giải dưới thời Amorim; kể từ đầu mùa trước, chỉ có ba huấn luyện viên (cầm quân trên 10 trận) bắt đầu với một đội hình duy nhất nhiều hơn. Điểm khác biệt là ba người đứng trên anh đều thắng ít nhất 40% số trận tại Premier League kể từ đầu mùa 2024-25, trong khi tỷ lệ thắng của anh chỉ là 24,1%.

Amorim không có kế hoạch B, chính ông cũng đã nói như vậy. Vậy đó là niềm tin đáng ngưỡng mộ hay ảo tưởng?

Ưu tiên sai lầm?

Man United nhanh chóng xác định hai mục tiêu ưu tiên trong mùa hè, đưa Matheus Cunha về khá nhanh và sau đó chuyển sang Bryan Mbeumo. Mặc dù việc theo đuổi Mbeumo kéo dài hơn, Man United biết họ muốn anh ấy từ sớm và đã làm mọi thứ để hoàn tất thương vụ. Cuối cùng, Benjamin Sesko gia nhập để gần như mở đường cho Rasmus Højlund rời Old Trafford.

Nhưng liệu những vị trí đó có nên được ưu tiên?

Chỉ vài phút sau khi mùa giải 2025-26 bắt đầu, câu hỏi này đã được đặt ra, không phải vì những gì các bản hợp đồng mới làm hoặc không làm trên sân, mà vì hành động của một người khác ở một vị trí khác. Trong những phút đầu trước Arsenal, Altay Bayindir có một nỗ lực yếu ớt để đẩy quả phạt góc dưới áp lực nhẹ từ William Saliba, gần như đặt bóng lên đĩa bạc cho Riccardo Calafiori. Điều đó mang tính quyết định và là lời nhắc nhở về một Man United mà Amorim hy vọng đã là quá khứ.

Dù không để thủng lưới theo cách tương tự trước Fulham vào Chủ nhật, họ lại nhắm vào Bayindir và anh may mắn không bị trừng phạt vì thiếu sự chỉ huy. Sự bất an anh thể hiện khá đáng báo động.

André Onana sau đó trở lại khung gỗ tại Grimsby vào thứ Tư. Dù chỉ bị xem là mắc lỗi cho một trong hai bàn thua theo dữ liệu chính thức của Opta, có lập luận rằng anh đáng trách cho cả hai. Đầu tiên, anh bị đánh bại ở cột gần, sau đó anh xử lý lộn xộn khi cố gắng bắt quả tạt dẫn đến bàn thứ hai.

Kể từ đầu mùa 2023-24, các thủ môn của Manchester United đã mắc 12 lỗi dẫn đến bàn thua trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đội Premier League nào trong khoảng thời gian đó. Onana chiếm phần lớn với chín lỗi, bằng với số lỗi nhiều nhất trong số các thủ môn Premier League.

Lỗi dẫn đến bàn thua

Nhưng cả anh và Bayindir đều không truyền được sự tự tin, đặc biệt trong những khoảnh khắc mà điểm yếu của họ bị khai thác. Thủ môn trẻ người Bỉ, Senne Lammens, được cho là mục tiêu Man United muốn đưa về trước hạn chót chuyển nhượng thứ Hai, nhưng thời gian rõ ràng đang cạn dần.

Khu vực khác mà nhiều cổ động viên tin rằng nên được ưu tiên là tuyến giữa. Bruno Fernandes giờ phải chơi trong hàng tiền vệ hai người, kéo cầu thủ xuất sắc nhất của Man United ra khỏi vai trò mà anh đã tỏa sáng, đá cặp cùng Casemiro bất động hoặc Manuel Ugarte thiếu thuyết phục, trong khi tài năng nội địa Kobbie Mainoo bị để mốc meo trên băng ghế dự bị, tương lai của anh giờ đang bị đặt dấu hỏi.

Hệ thống của Amorim dường như đòi hỏi các tiền vệ trung tâm năng động, có thể làm mọi thứ: tiến bóng, hiệu quả khi không có bóng, phân phối tốt. Không ai trong số các tiền vệ hiện tại của họ thực sự đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó, và điều này đã rõ ràng trước Fulham. Tại Grimsby cũng vậy, như đã thấy trong suốt mùa 2024-25.

Trừ khi có điều gì đó thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng, những câu hỏi về ưu tiên của Amorim sẽ chỉ ngày càng lớn hơn.

Giọt nước tràn ly?

Chỉ hơn một tuần sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước Arsenal, mọi cảm giác tích cực đã hoàn toàn tan biến. Sau trận đấu đó, có cảm giác rằng Amorim có thể đang đưa Man United đi đúng hướng.

Họ kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội hơn, vượt trội về thể lực và chơi thứ bóng đá khá bắt mắt trước một trong những đội mạnh nhất. Thậm chí còn có vài khoảnh khắc hứa hẹn trong hiệp một của trận hòa cuối tuần tại Fulham trước khi mọi sự gắn kết tan biến.

Man Utd vs Arsenal xG

Nhưng thất bại trên loạt sút luân lưu vào thứ Tư là một thảm họa cực độ và có lẽ đã khiến tương lai của Amorim bị đặt dấu hỏi ở mức chưa từng thấy. Chắc chắn, đã có những khoảnh khắc bất định trước đây. Anh được cho là đã muốn rời đi chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, và sau khi thua Tottenham ở chung kết Europa League, ông nói sẽ “rời đi ngay ngày hôm sau mà không cần bàn về đền bù” nếu ban lãnh đạo và người hâm mộ cảm thấy anh không phải người phù hợp.

Nhưng đó cảm giác như lời nói của một người biết mình khá an toàn, đặc biệt khi ông tiếp tục: “Tôi tự tin vào công việc của mình.” Tuy nhiên, đánh giá của anh về tình hình vào thứ Tư mang một tông giọng khác. Ông nói với ITV: “Nếu chúng tôi không xuất hiện, bạn có thể cảm thấy rằng điều gì đó phải thay đổi, và bạn sẽ không thay đổi 22 cầu thủ một lần nữa.”

Tất nhiên, đó có thể chỉ là lời nói trong lúc nóng giận – Amorim đã chứng minh mình khá bốc đồng. Nhưng đó cũng có thể là sự thừa nhận công khai rằng công việc này vượt quá khả năng của ông ta. Dù thế nào, cảm giác rằng kỳ nghỉ quốc tế sắp tới sẽ tiết lộ nhiều điều.

HỒ VIỆT