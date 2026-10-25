Bên trong những khó khăn của Alexander-Arnold tại Real Madrid

Bất chấp có khoảnh khắc tỏa sáng và sự ủng hộ của Kylian Mbappe, sự nghiệp của Trent Alexander-Arnold tại Real Madrid có lẽ phải rẽ sang hướng khác vì chấn thương và sự thờ ơ từ HLV Jose Mourinho.

Trent Alexander-Arnold đang gặp rất nhiều khó khăn tại Real Madrid. Ảnh: THX

Trong khi người Anh đang tìm kiếm câu trả lời về những khó khăn của Trent Alexander-Arnold, những người ở Tây Ban Nha lại chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Đó là thực tế phũ phàng mà cầu thủ 28 tuổi người Anh phải đối mặt trước trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona tại La Liga diễn ra vào 3 giờ sáng mai (26-10), một trận đấu chiếm trọn mọi trang báo và cuộc trò chuyện trên truyền thông Tây Ban Nha.

Tuần này, sự chú ý dành cho Alexander-Arnold lại không nhiều. Anh là lựa chọn thứ ba tại Real Madrid ở vị trí hậu vệ phải. Anh không phải là một Galactico.

Điều gì đã xảy ra với Alexander-Arnold?

Câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra và điều gì sẽ xảy ra với ngôi sao này. Sáu năm trước, hậu vệ cánh phải huyền thoại Cafu đã nói chuyện về tuyển Brazil và các kỳ World Cup. Ông cũng chia sẻ về Alexander-Arnold.

"Alexander-Arnold có thể nâng tầm vị trí hậu vệ phải lên một đẳng cấp khác", hậu vệ phải vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Cafu nhận định, "Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận (nhờ Alexander-Arnold) về vị trí của các hậu vệ cánh, không chỉ người ghi bàn mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật sai lầm khi một số cầu thủ xuất sắc lại không bao giờ giành được Quả bóng vàng chỉ vì vị trí thi đấu của họ. Ngày nay, các hậu vệ cánh nên được xem là những nhân vật chính trong trận đấu”.

Và, trong một thời gian sau đó, Alexander-Arnold đã thực sự trở thành như vậy. Anh được nhắc đến như một ứng cử viên cho Quả bóng vàng. Năm 2022, Alexander-Arnold được bầu chọn vào top 25 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngay cả vào mùa hè năm 2025, khi anh gia nhập Real Madrid từ Liverpool, nhiều người cho rằng sự nghiệp của Alexander-Arnold đã lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, Alexander-Arnold chưa bao giờ nhận được sự thừa nhận xứng đáng tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự thờ ơ của HLV Jose Mourinho đối với cựu cầu thủ của Liverpool gợi nhớ đến HLV Thomas Tuchel ở đội tuyển Anh. Dường như các HLV của Alexander-Arnold lại nhìn thấy nhiều khuyết điểm hơn ở anh, trái ngược với lời ca ngợi của Cafu. Mourinho là HLV thứ ba của Alexander-Arnold tại Real Madrid.

Alexander-Arnold chưa bao giờ được coi là một bản hợp đồng lớn, một siêu sao tại Real Madrid. Khi Dani Carvajal khỏe mạnh, anh sẽ thi đấu thay Alexander-Arnold. Khi Carvajal rời đi vào mùa hè này, Real Madrid đã ký hợp đồng với Denzel Dumfries. Nhưng vấn đề lớn hơn hiện nay là Mourinho đã chuyển Federico Valverde từ một tiền vệ sang vị trí hậu vệ phải.

Hôm chủ nhật tuần trước, Valverde đá chính ở vị trí hậu vệ phải, rồi Mourinho lại đưa Eder Militao vào chơi đúng vị trí đó ở những phút cuối. Máy quay lia đến Dumfries và Alexander-Arnold trên băng ghế dự bị. Họ vẫn đang cạnh tranh với nhau, nhưng chỉ là vị trí dự bị cho Valverde.

Ngay cả người hâm mộ Real Madrid dường như cũng thờ ơ với Alexander-Arnold. Họ không quan tâm liệu anh ở lại, ra đi, thi đấu hay bất cứ điều gì khác. Điều đó thật đáng buồn. Thật đáng tiếc khi trong số tất cả các HLV hàng đầu mà Alexander-Arnold từng làm việc cùng, không ai có thể giúp anh cải thiện khả năng phòng ngự. Anh đã 28 tuổi rồi, nên điều đó sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, Alexander-Arnold thỉnh thoảng vẫn cho thấy đẳng cấp của mình mỗi khi được trao cơ hội. Trận đấu gần nhất Alexander-Arnold được ra sân (Real Madrid gặp Villarreal vào ngày 10-10) là một trong những màn trình diễn hay nhất của anh tại Tây Ban Nha. Những pha đá phạt của Alexander-Arnold rất xuất sắc, những đường chuyền dài vượt tuyến mang thương hiệu của anh cũng vậy. Rồi, ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, Mourinho đột nhiên thay Alexander-Arnold ra nghỉ và chúng ta chưa thấy anh thi đấu trở lại kể từ đó. Có thể Alexander-Arnold sẽ ra sân trong những trận đấu với các đội yếu hơn trên sân nhà, nhưng chúng ta không nên kỳ vọng sẽ thấy anh thi đấu nhiều trong những trận đấu lớn.

Đáng chú ý, các nguồn tin ở Tây Ban Nha cho biết Kylian Mbappe rất thích chơi cùng Alexander-Arnold. Alexander-Arnold từng thực hiện một đường chuyền sắc bén tạo cơ hội cho Mbappe ghi bàn trong trận thắng 4-0 trên sân nhà của Real Madrid trước Malaga. Họ cũng phối hợp chuyền bóng trong quá trình triển khai tấn công. Nhưng chừng đó là chưa đủ để Alexander-Arnold thuyết phục Mourinho đưa anh vào đội hình chính.

Mbappe rất muốn chơi cùng Alexander-Arnold nhưng có lẽ ngôi sao người Anh sẽ không đá trận El Clasico gặp Barcelona vào ngày mai. Ảnh: THX

Khó lấy lại sự ủng hộ của Mourinho

Tháng này, đúng vào ngày sinh nhật của Alexander-Arnold, ở Tây Ban Nha có một tiêu đề viết: "Trent Alexander-Arnold bước sang tuổi 28 mà không có sự tin tưởng của Mourinho". Lịch sử cho thấy, việc một cầu thủ lấy lại sự ủng hộ của Mourinho không hề dễ dàng.

Một tuần trước đó, sau khi Alexander-Arnold bất ngờ được Tuchel triệu tập trở lại tuyển Anh, tờ báo AS (Tây Ban Nha) nhận xét: "Việc trở lại đội tuyển Anh đã cho thấy Trent Alexander-Arnold đang ở phong độ tốt nhất". Tuy nhiên, Alexander-Arnold chỉ được thi đấu trong "trận cầu nhỏ" mà tuyển Anh dễ dàng đánh bại Czech 3-0, anh không ra sân trong "trận cầu lớn" với Tây Ban Nha.

Thực tế, việc Tuchel triệu tập Alexander-Arnold trở lại đội tuyển Anh là để chuyển hướng sự chú ý sau thất bại của đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Có thể dự đoán thời gian thi đấu của Alexander-Arnold cho đội tuyển Anh cũng sẽ hạn chế như ở Madrid.

Chấn thương cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của Alexander-Arnold ở Tây Ban Nha. Số liệu thống kê cho thấy anh bỏ lỡ 23 trận đấu của Real Madrid mùa trước.

Alexander-Arnold đã bỏ lỡ một cơ hội thực sự, bởi vì nếu anh giữ được thể trạng tốt, vị trí đá chính đã nằm trong tầm tay. Vì vậy, Alexander-Arnold thực sự không có lỗi gì cả. Anh chưa bao giờ nhận quá nhiều lời chỉ trích, anh cũng chưa bao giờ nhận quá nhiều lời khen ngợi tại đội chủ sân Bernabeu.

Cuộc trò chuyện của Cafu đã diễn ra từ rất lâu rồi. Bây giờ, trong thời gian tới, Alexander-Arnold cần phải đưa ra quyết định về tương lai, bởi vì những người giữ vai trò lãnh đạo ở Real Madrid có lẽ đã quyết định Alexander-Arnold không còn phù hợp với họ.

PHẠM QUANG