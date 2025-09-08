Bát nháo thể thao thiện nguyện

Thể dục thể thao không chỉ mang lại sức khỏe mà còn góp phần làm xã hội văn minh, lành mạnh hơn. Ý nghĩa hơn khi nhiều hoạt động thể thao còn gắn liền với mục đích thiện nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện một cách tự phát, không có bất cứ giấy phép đăng ký nào của nhiều sự kiện đã dấy lên nhiều nghi vấn về tính xác thực của mục đích cao đẹp này.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao về thông tin giải Golf “Vì trẻ em đến trường” được tổ chức vào ngày 6-9 tại sân West Lakes Golf & Villas ở xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh). Phía dưới thư mời (được đăng tải trên mạng xã hội) kèm theo số tài khoản ngân hàng và lời kêu gọi chuyển khoản với nội dung “Ủng hộ giải golf thiện nguyện vì trẻ em đến trường”.

Đáng chú ý, thư mời còn đính kèm hình ảnh bảng in logo của 12 cơ quan báo chí uy tín, gắn nhãn “Đơn vị bảo trợ truyền thông”. Theo thông tin đăng tải, giải đấu đã quyên góp được hơn 600 triệu đồng trao tặng học sinh nghèo hiếu học, giúp các em khó khăn có thêm cơ hội tiếp tục đến trường.

Tưởng chừng là một hoạt động mang ý nghĩa cao đẹp nhưng giới mộ điệu hoang mang khi biết đây là một giải đấu “chui”, tổ chức mà chưa có sự cấp phép của cơ quan quản lý.

Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Sở không cấp phép cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tổ chức giải golf có tên gọi “Vì trẻ em đến trường”. Việc tự ý tổ chức giải golf để vận động quyên góp tiền khi chưa được cấp phép là hành vi sai quy định pháp luật”. Thậm chí, nhiều cơ quan báo chí bất ngờ khi logo của mình bỗng dưng xuất hiện liên quan giải golf này, đồng thời cũng lên tiếng khẳng định không tham gia bảo trợ, không hợp tác với giải đấu nêu trên.

Tổ chức giải thể thao thiện nguyện là hoạt động ý nghĩa nhưng cần được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Khi đó, sự kiện mới mang đến sự minh bạch và hợp pháp, nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ cộng đồng và quan trọng hơn là đảm bảo quyền lợi, an toàn cho tất cả những người tham gia.

Tuy nhiên, thực tế đáng buồn khi không ít giải đấu thiện nguyện hiện nay tổ chức mà không đăng ký giấy phép hoạt động, gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc, nghiêm trọng hơn là mang dấu hiệu lừa đảo.

NGUYỄN ANH