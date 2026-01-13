Bán kết Cúp Liên đoàn: Man City và khởi đầu của một chu kỳ mới

Khi Guardiola nhìn vào đội trưởng Bernardo Silva, ông thấy người đồng hành đã đi cùng mình qua 18 danh hiệu – và đồng thời, thấy một điều trớ trêu: đa số các cầu thủ trong đội hình hiện tại của Man City chưa từng nâng cúp nào cho CLB. Những năm gần đây, dàn công thần – từ De Bruyne, Gündogan, Ederson đến Mahrez hay Laporte – lần lượt ra đi. Man City, sau một thập niên thống trị, đang ở điểm giao giữa hai thế hệ.

Trong trận bán kết Cúp liên đoàn với Newcastle, Guardiola có thể tung ra đội hình mà 7 cầu thủ chưa từng vô địch cùng Man City, từ thủ môn James Trafford đến tiền vệ Rayan Cherki. Những cái tên như Max Alleyne hay Antoine Semenyo – vốn đến từ các CLB nhỏ hơn – giờ đứng trước cơ hội đầu tiên để cảm nhận điều Pep gọi là “ý thức chiến thắng”. “Không phải vì chiếc cúp, mà vì cảm giác ‘chúng ta có thể làm được’,” Guardiola nói. “Khi một nhóm trẻ trải nghiệm điều đó, nó tạo ra nền móng cho tương lai.”

Khi Guardiola chuẩn bị cho ngày không còn Guardiola

Thật vậy, sau mùa Hè 2025, Man City đã biến đổi gần một nửa đội hình. Ngoại trừ Donnarumma, hầu hết các tân binh đều không mang theo kinh nghiệm vinh quang nào. Họ đến từ Bournemouth, Burnley, Lyon, Lens – những nơi mà chiến thắng chỉ là mục tiêu, không phải nghĩa vụ. Pep đang làm ngược lại truyền thống của chính mình: thay vì dựa vào các nhà vô địch, ông xây dựng lại “tinh thần vô địch” từ đầu. “85% cầu thủ hiện nay sẽ là trụ cột của những năm tới,” ông khẳng định. Một tuyên bố vừa là tầm nhìn chiến lược, vừa là lời nhắn gửi ban lãnh đạo: kỷ nguyên kế tiếp của Man xanh phải bắt đầu ngay trong lúc Guardiola còn tại vị.

Với Pep, Cúp liên đoàn giờ giống như phòng thí nghiệm. Ở đó, ông thử nghiệm khả năng thích ứng chiến thuật, đo độ sẵn sàng của lớp kế thừa và kiểm tra xem City có thể vận hành mà không cần “đội hình 5 cúp” 2023 nữa hay không.

Những ví dụ tiêu biểu đã xuất hiện: Khusanov (ảnh), trung vệ người Uzbekistan, từng có trận ra mắt thảm họa trước Chelsea nhưng giờ trở thành điểm tựa nhờ tốc độ và khả năng phòng ngự cao trên. Nico Gonzalez, từng mờ nhạt mùa trước, nay chơi như một phiên bản trẻ của Rodri. Rayan Cherki và Tijjani Reijnders đem lại sáng tạo cho tuyến giữa – thứ năng lượng mà Man City từng đánh mất sau khi Gündogan rời đi.

Người ta thường nói mỗi nhiệm kỳ vĩ đại của ông chỉ kéo dài chừng một thập kỷ – và tại Manchester, thời hạn ấy sắp tròn. “Khi bạn chơi nhiều trận bán kết, chung kết, bạn sẽ tốt hơn,” Pep nói. “Đó là quá trình cần cho tương lai của CLB.” Có lẽ, với người ngoài, một chiếc Cúp liên đoàn chẳng đáng kể với Manchester City – đội từng giành Champions League, Premier League và Club World Cup trong hai năm qua. Nhưng với Guardiola, mọi đế chế chỉ thực sự vĩ đại nếu nó có thể tái sinh chính mình.

"Thiên tài" đối đầu với "kẻ lì lợm"

Eddie Howe của Newcastle đã nói rằng Pep sẽ chuẩn bị một kế hoạch chiến thuật đặc biệt. Và như thường lệ, Pep phản hồi bằng sự hóm hỉnh đầy kiêu ngạo: "Tôi đã thức cả đêm để nghĩ xem 'cái đầu thiên tài' của mình có thể tạo ra điều gì cho Eddie Howe đây." Đằng sau câu đùa đó là một sự tôn trọng tuyệt đối.

St James' Park dưới thời Howe là một pháo đài của sự kiêu hãnh và những bàn thắng muộn. Newcastle đang là đương kim vô địch của giải đấu, và họ không có ý định nhường lại ngai vàng. City sẽ phải hành quân đến vùng Tyneside mà không có Ruben Dias, John Stones hay Savinho. Thậm chí, Rayan Ait-Nouri còn vừa khiến Pep bực mình vì lỡ chuyến bay nối chuyến từ AFCON.

Newcastle, nhà đương kim vô địch, bước vào trận này với phong độ đầy kịch tính – thứ đã trở thành thương hiệu của họ. Trong 9 trận gần nhất tại Cúp liên đoàn, thầy trò Eddie Howe toàn thắng, đánh bại hàng loạt ông lớn như Arsenal, Chelsea và Liverpool để đăng quang mùa trước.

Bàn thắng phút 92 của Lewis Miley trước Fulham ở tứ kết nối tiếp chuỗi “kỳ tích phút cuối” tại St James’ Park: Bruno Guimarães và Harvey Barnes từng ghi bàn trong thời gian bù giờ giúp Newcastle thắng Leeds 4-3, còn Anthony Gordon gỡ hòa ở phút 95 trong trận FA Cup gặp Bournemouth. Sự lì lợm ấy khiến họ trở thành đối thủ nguy hiểm bậc nhất ở các giải đấu cúp.

Tuy nhiên, Howe đang đối mặt bài toán nhân sự. Fabian Schär dính chấn thương dây chằng, Dan Burn vẫn nghỉ dài hạn, trong khi hàng công thiếu Elanga và Osula. Cái tên được kỳ vọng là Yoane Wissa, tân binh đến từ Brentford, người đã ghi 5 bàn trong 6 trận gần nhất tại EFL Cup. Newcastle có thể không hào nhoáng, nhưng họ sở hữu thứ bản lĩnh mà Guardiola phải dè chừng – đặc biệt khi “Chích chòe” từng thắng City 1-0 ở chính giải đấu này hồi tháng 9 và 2-1 ở Premier League.

Bên kia, Guardiola đã đưa đội bóng tới 6 lần liên tiếp lọt vào bán kết, và cả 6 lần họ đều lên ngôi vô địch. Trên hành trình năm nay, Man City ghi 7 bàn, chỉ thủng lưới một, vượt qua Huddersfield, Swansea và Brentford với phong độ gần như hoàn hảo. Mấy ngày trước, họ hủy diệt Exeter City 10-1 tại FA Cup – chiến thắng đậm nhất của một đội bóng Anh kể từ năm 1987.

Lịch sử đang ủng hộ Man City – họ từng hạ hai nhà vô địch gần nhất của giải trong các mùa 2011 và 2022 – nhưng Newcastle lại có thói quen biến những trận đấu này thành cuộc chiến ý chí. Theo dữ liệu của Opta, xác suất chiến thắng của City chỉ nhỉnh hơn đôi chút (41,6%) so với Newcastle (32,9%), trong khi khả năng hòa là 25,5%.

HỒ VIỆT