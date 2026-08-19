Bán kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Malaysia: Xuân Son mở tỷ số cho Việt Nam!

Xuân Son cuối cùng cũng nâng tỷ số lên 2-0. Từ tình huống phất bóng của đồng đội, Xuân Son giành chiến thắng trong pha bật cao tranh chấp với Aysar Hadi. Tiền đạo Việt Nam sau đó bứt tốc thoát xuống rồi đánh bại thủ môn Malaysia bằng cú dứt điểm qua hai chân, nâng tỷ số lên 2-0.

Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Xuân Son tại ASEAN Cup 2026, để cùng Đình Bắc chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới tại giải.