Bán kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Malaysia: Xuân Son mở tỷ số cho Việt Nam!

Hết giờ: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận để có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết ASEAN Cup gặp Thái Lan.
Xuân Son cuối cùng cũng nâng tỷ số lên 2-0. Từ tình huống phất bóng của đồng đội, Xuân Son giành chiến thắng trong pha bật cao tranh chấp với Aysar Hadi. Tiền đạo Việt Nam sau đó bứt tốc thoát xuống rồi đánh bại thủ môn Malaysia bằng cú dứt điểm qua hai chân, nâng tỷ số lên 2-0.
Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Xuân Son tại ASEAN Cup 2026, để cùng Đình Bắc chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới tại giải.
Xuân Son tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn. Sau tình huống phối hợp với Tài Lộc ở phút 86, Xuân Son thoát xuống, vượt qua sự truy cản của thủ môn Malaysia. Tuy nhiên, tiền đạo đội tuyển Việt Nam lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số.
HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi người thứ 5. Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Kim Sang-sik đưa trung vệ cao 1 mét 95 Đinh Quang Kiệt vào sân thay thế.
Xuân Son suýt nâng tỷ số lên 2-0. Phút 75, Văn Vĩ xử lý kỹ thuật trước vòng cấm Malaysia rồi chuyền cho Xuân Son đang ở tư thế trống trải. Tiền đạo Việt Nam xoay người dứt điểm nhanh, nhưng thủ môn Azri Ghani đã đổ người kịp thời để cản phá.
HLV Kim Sang-sik tiếp tục có 2 sự thay đổi. Phan Tuấn Tài thi đấu lăn xả nhưng không may dính chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng. HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Văn Vĩ vào sân thay thế.
Ngoài ra, ông Kim cũng đưa Lê Phạm Thành Long vào sân thay Hoàng Đức. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với cặp tiền vệ trung tâm Thành Long - Quang Hải trong thời gian còn lại của trận đấu.
Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng mở điểm. Sau liên tiếp những cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 63, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng có bàn thắng mở điểm. Hoàng Đức phối hợp với Đình Bắc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong để Tiến Anh dứt điểm, nhưng Faris Danish kịp thời cứu bóng ngay trước vạch vôi.
Tuy nhiên, bóng sau đó tìm đến Xuân Son. Dù hàng thủ Malaysia lập tức ập vào, họ vẫn không thể ngăn cản tiền đạo Việt Nam dứt điểm đưa bóng vào lưới mở tỷ số trận lượt về. Tuyển Việt Nam tạm dẫn 3-0 cả 2 lượt trận!
Đội tuyển Việt Nam có 2 sự thay đổi đầu tiên. HLV Kim Sang-sik tung tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc vào sân thay cho Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tăng cường sức mạnh trên hàng công sau khi đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt cơ hội từ đầu trận. Trên khán đài sân Mỹ Đình, những tràng pháo tay liên tiếp vang lên khi Xuân Son xuất hiện.
Thủ môn Lê Giang Patrik cứu thua. Phút 53, Malaysia tổ chức tấn công bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong. Bóng tìm đến chân Mohamadou Sumareh, người dứt điểm ở góc gần, buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải đổ người cứu thua.
Bóng bật ra đến vị trí của Paulo Josue, đội trưởng Malaysia tung cú sút xa nhưng các hậu vệ Việt Nam đã lăn xả cản phá, đưa bóng đi hết đường biên ngang. Đây là những cơ hội đầu tiên mà đội khách tạo ra trong trận đấu.
Ở quả phạt góc sau đó, Patrik Lê Giang tiếp tục tập trung cao độ, chủ động băng ra đấm bóng giải vây cho đội tuyển Việt Nam.
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, từ quả treo bóng ở tình huống đá phạt góc của Tiến Anh, Văn Hậu chọn vị trí tốt rồi đánh đầu về góc xa, nhưng thủ môn Azri Ghani đã bay người hết cỡ để cứu thua.
Trước đó một phút, Aysar Hadi cũng kịp thời phá bóng khi Đình Bắc băng cắt trong vòng 5 mét 50, giúp Malaysia tránh được một tình huống nguy hiểm và chỉ phải chịu phạt góc.
Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!
Trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 48%, tung ra 14 pha dứt điểm và được hưởng tới 7 quả phạt góc. Tuy nhiên, lần lượt Đình Bắc, Văn Hậu, Phan Tuấn Tài hay Hoàng Hên đều bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm.
Trong khi đó, Malaysia vẫn chưa tung ra được pha dứt điểm nào về phía khung thành của Patrik Lê Giang. Dù vậy, thủ môn Azri Ghani đã có 3 tình huống cứu thua xuất thần, giúp đội khách giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, sau khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn đáng tiếc!
HLV Kim Sang-sik gục xuống khi Hoàng Hên bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn. Phút 44, đội tuyển Việt Nam tổ chức phản công với 5 cầu thủ đối đầu 3 hậu vệ Malaysia. Hoàng Đức xử lý với tốc độ cao rồi chuyền cho Hai Long.
Tiền vệ này chọc khe để Hoàng Hên thoát xuống đối mặt thủ môn Malaysia. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt, Hoàng Hên lại dứt điểm đưa bóng ra ngoài. HLV Kim Sang-sik gục xuống đầy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội "ngon ăn".
Đội tuyển Việt Nam liên tiếp sút xa. Phút 40, đội tuyển Việt Nam phối hợp ở trung lộ. Nguyễn Quang Hải nhận thấy khoảng trống lớn trước vòng cấm nên tung cú sút xa, buộc thủ môn Azri Ghani phải bay người hết cỡ để cứu thua.
Một phút sau, đến lượt Hoàng Đức vung chân dứt điểm từ khoảng cách tương tự, nhưng bóng bị các cầu thủ Malaysia kịp thời cản phá.
Cơn bão chấn thương tiếp tục càn quét Malaysia. Ezequiel Aguero trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự khi Hai Long tăng tốc đã gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Tan Cheng Hoe buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi tung Syafiq Ahmad vào sân thay cho “nhạc trưởng” của Malaysia. Đây cũng là sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu.
Thủ môn Malaysia từ chối siêu phẩm của Đình Bắc Phút 23, Hai Long xử lý kỹ thuật trong vòng cấm Malaysia rồi nhả ngược bóng cho Đình Bắc. Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 ngoặt bóng rồi tung cú dứt điểm về góc xa, nhưng thủ môn Azri Ghani đã bay người hết cỡ để cứu thua cho đội khách
Sau 15 phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam kiểm soát 56% thời lượng bóng, theo thống kê của Ban tổ chức. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tạo ra hai cơ hội nguy hiểm từ Tuấn Tài và Văn Hậu, nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Lê Giang Patrik.
Liên tiếp cơ hội được đội tuyển Việt Nam tạo ra Phút 10, từ quả phạt góc có điểm rơi khó chịu của Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu nguy hiểm, buộc thủ môn Azri Ghani phải cứu thua ngay trên vạch vôi.
Trước đó 2 phút, Đình Bắc cũng thử vận may với cú sút xa từ khoảng cách gần 20 mét, nhưng bóng không đi vào khung thành. Đội tuyển Việt Nam đang hoàn toàn kiểm soát thế trận trong những phút đầu.
Phan Tuấn Tài suýt ghi bàn mở điểm Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội tuyển Việt Nam tổ chức lên bóng bên cánh phải. Nguyễn Đình Bắc bứt tốc rồi thực hiện đường tạt bóng vào trong, tạo điều kiện để Phan Tuấn Tài dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Trong trận đá chính đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, Tuấn Tài là cầu thủ sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.
20 giờ: Trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia bắt đầu!
HLV Kim Sang-sik chia sẻ nhanh tại sân Mỹ Đình trước giờ bóng lăn: “Biết rằng trận đấu hôm nay có thể diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng chúng tôi không lấy đó làm khó khăn và không để điều kiện thời tiết ngăn cản ý chí của mình"
"Sau trận lượt đi, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng, nhưng toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tiếp tục đạt được kết quả tốt ở trận lượt về. Chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rằng trận lượt đi đã qua. Hôm nay, hãy nghĩ đây là một trận đấu mới, bắt đầu với tỉ số 0-0. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng chung cuộc, qua đó đoạt vé vào chung kết”.
Bán kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Malaysia: HLV Kim Sang-sik bất ngờ thay gần nửa đội hình
>>Trước khi cả hai đội bước vào màn so tài, tất cả các cầu thủ và người hâm mộ đã dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ cố HLV Phan Thanh Hùng - một trong những người thầy đáng mến của bóng đá Việt Nam.
>>Trước giờ bóng lăn, tại sân Mỹ Đình, màn trình diễn cổ động của Aussie Beef trước giờ bóng lăn đã khuấy động không khí trên khán đài, kết nối hàng nghìn cổ động viên và tạo nguồn động viên tinh thần cho Đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng:
>>Theo danh sách vừa được công bố, HLV Kim Sang-sik có đến 5 điều chỉnh so với chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Năm gương mặt mới được ông tin dùng ở trận đấu vào tối 19-8 là Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Hên, Tuấn Tài và Hai Long.
Hai Long sẽ đá cặp cùng Đình Bắc tương tự như trận đấu với Indonesia, để Xuân Son xuất phát ở đội hình dự bị. Ngoài ra, Quang Hải đá chính thay cho Thành Long không khác gì thông điệp ông Kim gởi đến Malaysia là đội tuyển Việt Nam sẽ chọn lối đá tấn công ngay từ đầu.