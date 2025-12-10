Ban huấn luyện đội taekwondo Việt Nam khiếu nại trọng tài sau khi võ sĩ thua trận chung kết

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam phản ứng trước việc bị chấm điểm thua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cặp tuyển thủ Nguyễn Trọng Phúc và Trịnh Thị Kim Hà đã vào chung kết và thể hiện tốt bài biểu diễn quyền đôi nam nữ trong buổi trưa ngày 10-12 tại SEA Games 33-2025 trước đối Singapore. Tuy nhiên, trọng tài đã chấm điểm chung cuộc 8.670 – 8.444 nghiêng về đội Singapore. 2 đội phải thực hiện 2 bài biểu diễn theo các quy định chuyên môn và được tính tổng điểm để xác định thứ han chung cuộc.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo đưa ra khiếu nại với tổ trọng tài chấm điểm với lý do rằng 2 VĐV của Singapore đã mắc 3 lỗi kỹ thuật khi thực hiện bài quyền nhưng vẫn được chấm điểm cao hơn. Ban tổ chức buộc phải thực hiện kiểm tra chuyên môn để giải quyết khiếu nại của đội Việt Nam. Trước đó, đội Singapore đã gặp đội Philippines tại bán kết và giành chiến thắng. Sau kết quả này, đại diện đội taekwondo Philippines cũng đưa khiếu nại tới ban tổ chức tuy nhiên ban trọng tài vẫn bảo lưu kết quả để đội Singapore vào chung kết.

2 tuyển thủ của Việt Nam có tâm trạng buồn khi thua trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tính tới trước khi ban trọng tài công bố chính thức kết quả của trận chung kết biểu diễn quyền đôi nam nữ, đội taekwondo Việt Nam chỉ có tấm HCB.

Trong ngày 10-12, các võ sĩ taekwondo Việt Nam rất chờ đợi sẽ có tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam trong nội dung biểu diễn quyền.

Hình ảnh thi đấu chung kết của 2 tuyển thủ Việt Nam:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)