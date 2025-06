Bài học từ giấc mơ “siêu cường bóng đá” của Trung Quốc tan tành

Vậy tại sao quốc gia đông dân nhất thế giới không thể tìm ra 11 cầu thủ xuất sắc? Xếp hạng FIFA của Trung Quốc ở vị trí tệ hại 94, sau Syria, chỉ nhỉnh hơn Benin. Họ chỉ dự một kỳ World Cup, năm 2002, và thua cả ba trận mà không ghi nổi bàn nào. Tháng 9 năm ngoái, Nhật Bản đè bẹp Trung Quốc 7-0, nhưng ít ai bất ngờ. Ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất của họ, Wu Lei, cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi ở Tây Ban Nha trước khi trở về nước. Đội tuyển nữ quốc gia từng mang hy vọng, giành vị trí thứ hai tại World Cup nữ 1999. Nhưng họ cũng đã phai nhạt, bị Anh đè bẹp 6-1 tại World Cup 2023. Tham nhũng làm trầm trọng thêm khủng hoảng. Cựu HLV đội nam Li Tie đang thụ án 20 năm vì hối lộ và dàn xếp tỷ số. Super League, từng bùng nổ với tài năng nhập ngoại và tiền từ nhà nước, đã sụp đổ. Guangzhou Evergrande, viên ngọc quý của giải đấu, giải thể năm nay giữa khoản nợ 300 tỷ USD của công ty mẹ.

Giờ đây, phụ huynh đang rút con khỏi bóng đá. “Họ thấy thất bại, tham nhũng, và họ bỏ đi,” Simons, người điều hành một câu lạc bộ trẻ ở Bắc Kinh, nói. “Thật buồn và thất vọng.”

"Tại sao sự thất vọng luôn bám theo bóng đá Trung Quốc?"

Trung Quốc đã kết thúc vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2026 khi giành được 3 chiến thắng, 7 trận thua, tránh vị trí chót bảng C, nhưng vẫn bị loại. Trung Quốc cũng gặp khó khăn ở vòng loại thứ hai. Họ cùng điểm Thái Lan với hai thắng, hai hòa và hai thua, ghi 9 bàn và để lọt lưới 9 bàn, nhưng vượt qua vòng thứ ba nhờ nguyên tắc đối đầu. Tuy nhiên, Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ ở vòng loại thứ ba. Họ không may rơi vào bảng C, được gọi là "bảng tử thần."

Thất bại nhục nhã 0-7 trước Nhật Bản trong trận đấu sân khách đầu tiên là khởi đầu cho bi kịch. Sau đó, họ tụt xuống đáy bảng với các trận thua bất ngờ trước Saudi Arabia và Australia. Trung Quốc cũng từng đánh bại Indonesia và Bahrain một lần, làm dấy lên hy vọng cho vòng loại thứ tư. Tuy nhiên, họ lại sụp đổ, thua thêm một lần nữa trước Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia. Cuối cùng, thất bại trên sân khách trước Indonesia là dấu chấm hết.

Không thể vào vòng chung kết World Cup lần thứ sáu liên tiếp rõ ràng là một kết quả tồi tệ.

Có nhiều ý kiến cho rằng cần lập kế hoạch dài hạn, từ bỏ khát khao thành công ngắn hạn. Tờ Beijing News của Trung Quốc viết: “Tại sao niềm đam mê của người hâm mộ luôn biến thành nỗi buồn bất lực trong dòng chảy lặp lại của kỳ vọng lớn lao và thất vọng. Tại sao sự thất vọng luôn bám theo bóng đá Trung Quốc?”

Cuối cùng, Trung Quốc không thể đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới sau World Cup Hàn Quốc-Nhật Bản 2002 vì họ thiếu sức mạnh cần thiết. "Về cơ bản, chúng ta không có đủ kỹ năng và bóng đá Trung Quốc không đủ mạnh để nổi bật trong cạnh tranh khốc liệt", Beijing News viết. "Đội tuyển quốc gia luôn là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, thất bại sáu lần thử sức tại World Cup là do nền tảng không ổn định. Thay vì thay đổi một vài yếu tố cục bộ hoặc 'đánh cược' để cải thiện thành tích đội tuyển, cần thiết lập một hệ thống phát triển toàn diện và khoa học, cùng một con đường tự nhiên dẫn đến World Cup",

Uzbekistan là một hình mẫu bóng đá lý tưởng cho Trung Quốc. Uzbekistan thể hiện tính cạnh tranh vượt trội từ các đội tuyển theo độ tuổi, số lượng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài tăng dần, và cuối cùng đã lần đầu tiên vào vòng chung kết World Cup. Thành công của họ không phải bất ngờ. Nền tảng vững chắc từ việc tăng cường bóng đá trẻ cuối cùng đã dẫn đến thành công ổn định. Beijing News viết: “Bóng đá Trung Quốc nên từ bỏ tư duy thực dụng ngắn hạn và theo đuổi thành công một cách tự nhiên bằng cách xây dựng nền tảng vững chắc từ góc độ dài hạn.”

Ba điều ước của Chủ tịch Tập Cận Bình

Cách đây không lâu, Trung Quốc từng mơ trở thành siêu cường bóng đá.

Với dân số lớn nhất thế giới, nền kinh tế phát triển và một được dẫn dắt bởi một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều gì có thể sai? Hóa ra, rất nhiều thứ.

Khi lên nắm quyền vào năm 2012, tình yêu bóng đá của ông Tập đã thúc đẩy nỗ lực cải cách và nâng cao bóng đá Trung Quốc. Ông từng nói giấc mơ của mình là Trung Quốc đủ điều kiện dự World Cup, đăng cai giải đấu này và cuối cùng, vô địch. Đó là "ba điều ước" của ông. Nhưng một thập kỷ sau, ngay cả ông Tập dường như cũng mất niềm tin. Trong một cuộc trò chuyện bên lề với Thủ tướng Thái Lan tại một hội nghị quốc tế năm 2023, ông được nghe nói rằng Trung Quốc đã "may mắn" khi thắng Thái Lan gần đây.

"Khi chính phủ Trung Quốc quyết tâm làm điều gì, hiếm khi thất bại," Mark Dreyer, một nhà báo thể thao tại Bắc Kinh, nói. "Hãy nhìn vào xe điện, Thế vận hội. Gần như mọi lĩnh vực bạn có thể nghĩ tới, Trung Quốc đều đứng đầu". Nhưng bóng đá, dường như, không thể phát triển chỉ bằng quyết tâm chính trị. "Thất bại của bóng đá Trung Quốc đã trở thành nỗi xấu hổ quốc gia, và việc tìm hiểu nguyên nhân đã trở thành nỗi ám ảnh quốc gia"m Rowan Simons, tác giả cuốn Bamboo Goalposts, nói.

Ông Dreyer nhận định: "Bóng đá phải được dẫn dắt từ cơ sở. Bạn bắt đầu từ đáy kim tự tháp, và tài năng sẽ dần được lọc lên đỉnh". Tất cả các quốc gia bóng đá lớn đều có "kim tự tháp" các giải đấu. Các câu lạc bộ chuyên nghiệp đỉnh cao nằm ở trên cùng, được hỗ trợ bởi một lượng lớn đội bán chuyên và nghiệp dư, với các cầu thủ cạnh tranh để vươn lên. Kim tự tháp như vậy phát triển dựa trên văn hóa chơi bóng đá hàng loạt vì niềm vui. Đáy càng lớn, cầu thủ đỉnh cao càng giỏi. Ông Simons đánh giá: “Bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc liên tục thất bại vì nó không được hỗ trợ bởi bất cứ thứ gì – kim tự tháp của họ bị lật ngược”.

Số liệu thống kê chứng minh điều này: 1,3 triệu cầu thủ đăng ký ở Anh vượt xa con số dưới 100.000 cầu thủ ở Trung Quốc, dù dân số Trung Quốc gấp 20 lần Anh. "Trẻ em ở đây không lớn lên với trái bóng dưới chân. Không có điều đó, bạn sẽ không tạo ra tài năng đỉnh cao", ông Dreyer nói. Bóng đá cấp cao ở châu Âu và Nam Mỹ bắt nguồn từ đường phố và công viên ở mọi thị trấn, làng mạc. Mãi đến thập niên 1990, Trung Quốc mới thành lập giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Họ tạo ra một vài câu lạc bộ hàng đầu ở các thành phố lớn – nhưng bỏ qua cơ sở.

Giấc mơ tan vỡ

Điều này không có nghĩa là Trung Quốc thiếu tình yêu bóng đá.

Dù đội nam, hiện xếp hạng 94 thế giới, bị coi là nỗi thất vọng liên tục, đội nữ, xếp hạng 17, từ lâu đã là niềm tự hào. Nhiều người ở Trung Quốc gọi đội nữ là guozu – đội tuyển quốc gia "thực sự" – và năm 2023, kỷ lục 53 triệu người xem họ thi đấu – và thua 1-6 – trước Anh tại World Cup.

Giải China Super League có lượng khán giả trung bình cao nhất châu Á. Vào đỉnh cao thập niên 2010, giải đấu thu hút các cầu thủ ngoại nổi tiếng nhờ làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước, được hỗ trợ bởi nền kinh tế phát triển. Nhưng điều đó không kéo dài lâu.

Kể từ đại dịch và suy thoái kinh tế sau đó, hơn 40 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã giải thể khi các công ty quốc doanh rút vốn. Các công ty tư nhân cũng tỏ ra thất thường trong cam kết. Năm 2015, Suning Appliance Group, từng sở hữu Inter Milan, mua Jiangsu FC. Câu lạc bộ này vô địch Super League năm 2020. Nhưng vài tháng sau, Suning tuyên bố đóng cửa để tập trung vào kinh doanh bán lẻ.

Sự sụp đổ của Guangzhou Evergrande, đội bóng thành công nhất Trung Quốc, là một ví dụ khác.

Được tài trợ bởi tập đoàn bất động sản Evergrande, họ giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác dưới sự dẫn dắt của các huyền thoại Italy như Marcello Lippi. Nhưng khi đạt vinh quang, công ty mẹ lại vung tay quá trán trong thị trường bất động sản. Evergrande giờ là công ty bất động sản nợ nhiều nhất thế giới, với khoản nợ hơn 300 tỷ USD. Câu lạc bộ cũ của họ – nay thuộc sở hữu mới – bị loại khỏi giải đấu vào tháng Một. Sau nhiều năm chi tiêu hoang phí, nhà vô địch tám lần vẫn đang vật lộn với nợ.

Nhưng đó không phải là khủng hoảng duy nhất nhấn chìm bóng đá Trung Quốc. Sự phát triển nhanh chóng của nó tạo ra một vấn đề khác: tham nhũng. "Tôi nên đi con đường đúng. Tôi chỉ làm theo thói quen thời đó", Li Tie, cựu HLV đội nam tuyển quốc gia, nói trong một phim tài liệu phát sóng năm 2024. Trong phim, Li thừa nhận sốc: nhiều năm qua, anh ta dàn xếp tỷ số và hối lộ để có được một số công việc, bao gồm 3 triệu nhân dân tệ để trở thành HLV đội tuyển quốc gia năm 2019.

Đội tuyển quốc gia bị buộc xem phim tài liệu này trên CCTV trong khi chuẩn bị cho Asian Cup 2023 ở Qatar. Bộ phim do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đồng sản xuất, là tập đầu trong series về tham nhũng ở Trung Quốc. Trong đó, hàng chục quan chức Trung Quốc thú nhận – luôn trước máy quay – về mức độ tham nhũng đáng kinh ngạc trong nhiều ngành. Bằng cách phát sóng tập về bóng đá trước, nhà chức trách thể hiện mối quan ngại nghiêm trọng về tham nhũng trong môn thể thao này.

Li Tie, từng chơi ở Premier League cho Everton, là nhân vật nổi bật nhất bị bắt trong làn sóng chống tham nhũng chưa từng có trong bóng đá Trung Quốc năm ngoái. Tháng Mười Hai, ông bị kết án 20 năm tù. Cũng bị công khai trong phim tài liệu là cựu chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan và cựu phó tổng cục TDTT Trung Quốc Du Zhaocai. "Sự tha hóa của các quan chức này làm tan nát trái tim chúng tôi," một người hâm mộ nói với CCTV. "Tôi không ngạc nhiên", một người khác nói.

Những khó khăn của đội bóng đá nam Trung Quốc càng rõ rệt khi các môn thể thao khác đang phát triển mạnh ở nước này. Hàng thập kỷ đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đào tạo đã biến Trung Quốc từ một vùng trũng thể thao thành cỗ máy giành huy chương, gần đây cân bằng với Mỹ với 40 HCV tại Olympic Paris 2024. Nhưng nhiều môn này là cá nhân – cử tạ, bơi lội, lặn – cần ít nguồn lực hơn và, quan trọng, ít nỗ lực từ cộng đồng so với bóng đá. Chúng cũng ít lợi nhuận hơn, do đó ít bị tổn thương bởi tham nhũng và quản lý yếu kém.

Sau khi đội tuyển Trung Quốc thua Indonesia, một CĐV viết trên mạng xã hội: “Dường như màn trình diễn của đội tuyển quốc gia vẫn ổn định như mọi khi”. Một người khác đùa rằng nếu Trung Quốc muốn tiếp tục phát triển kinh tế, đội bóng đá phải chịu đau để “cân bằng” vận may quốc gia. Có lẽ họ đã cam chịu với điều một nhà báo Trung Quốc nổi tiếng viết trên blog sau khi Nhật Bản đánh bại Trung Quốc. “Bóng đá không thể thúc đẩy bằng cách hát ngợi ca hoặc kể chuyện. Nó cần kỹ năng, thể lực và đào tạo chiến thuật”.

HỒ VIỆT