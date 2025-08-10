Ba năm qua, Chelsea thu về 250 triệu bảng từ việc bán cầu thủ học viện

Khi Armando Broja chuyển đến Burnley đồng nghĩa với việc Chelsea đã kiếm được hơn 250 triệu bảng từ việc bán các cầu thủ từ học viện của mình chỉ trong vòng ba năm. Ông chủ Todd Boehly và tập đoàn Clearlake Capital, dưới áp lực từ các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR) của Premier League, đã đẩy nhanh chiến lược mà người tiền nhiệm Roman Abramovich đã khởi xướng.

Trong trường hợp này, việc Broja rời đi đến Burnley có giá trị lên đến 20 triệu bảng nếu tất cả các khoản phụ thêm được đáp ứng, đưa tổng số tiền tiềm năng từ việc bán cầu thủ học viện mùa hè này lên 41,2 triệu bảng. Trước đó, hậu vệ Bashir Humphreys cũng chuyển đến sân Turf Moor của Burnley với giá 14,7 triệu bảng, trong khi Ishe Samuels-Smith chuyển đến Strasbourg với giá 6,5 triệu bảng mùa hè này. Các thương vụ bán tiếp theo vẫn có thể xảy ra, với tiền đạo Tyrique George và tuyển thủ Anh Trevoh Chalobah chưa bị loại trừ. Josh Acheampong cũng thu hút sự quan tâm từ Bournemouth nhưng được coi là không bán trừ khi có lời đề nghị lớn.

Khoản thu 41,2 triệu bảng là một phần của 225,5 triệu bảng từ việc bán cầu thủ mùa hè này.

Nhưng vì các cầu thủ học viện được tính là "lợi nhuận thuần túy" trong sổ sách của câu lạc bộ, việc họ ra đi đã mang lại cho Chelsea sự linh hoạt tài chính lớn hơn - giúp tài trợ cho 250 triệu bảng chi tiêu cho các bản hợp đồng mới, với phí chuyển nhượng được khấu hao trong vòng năm năm của hợp đồng dài hạn.

Điều thú vị là Burnley đã đóng góp hơn 55 triệu bảng cho Chelsea qua việc mua cầu thủ mùa hè này, bao gồm việc ký hợp đồng với tiền vệ Lesley Ugochukwu với mức phí được cho là hơn 20 triệu bảng, dù chính thức chưa được tiết lộ. Việc bán Noni Madueke, Djordje Petrovic và những người khác đã thúc đẩy lợi nhuận của Chelsea, với câu lạc bộ dự kiến vượt qua 300 triệu bảng thu nhập mùa hè này. Câu lạc bộ đang đàm phán để ký hợp đồng với Alejandro Garnacho của Manchester United, trong khi Xavi Simons của RB Leipzig vẫn là mục tiêu trước hạn chót chuyển nhượng ngày 1 - 9.

Còn số tiền từ Mount và Gallagher thì sao?

Giống như tất cả các câu lạc bộ, Chelsea phải tuân thủ giai đoạn giám sát ba năm theo quy định tài chính của Premier League và UEFA. May mắn cho ban lãnh đạo hiện tại, giai đoạn đó giờ đây hoàn toàn nằm trong kỷ nguyên của tập đoàn Mỹ giúp chúng ta có cái nhìn dễ dàng hơn.

Các thương vụ bán cầu thủ tốt nghiệp học viện quan trọng: bao gồm Mason Mount (55 triệu bảng đến Manchester United), Ian Maatsen (37,5 triệu bảng đến Aston Villa), Conor Gallagher (34 triệu bảng đến Atletico Madrid), và Lewis Hall (28 triệu bảng đến Newcastle) đã đóng góp vào việc tuân thủ quy định tài chính của Chelsea. Tổng cộng, câu lạc bộ đã thu về 251,2 triệu bảng từ việc bán cầu thủ học viện trong ba mùa giải qua - một khoản tiền mà theo cách tính PSR, bù đắp cho khoản chi tiêu lên đến 1,25 tỷ bảng cho các bản hợp đồng mới.

Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng chưa đủ để giữ cho Chelsea tuân thủ quy định mà không cần bán hai khách sạn và đội bóng nữ cho công ty mẹ với tổng giá trị 276,6 triệu bảng. Những động thái này đã được Premier League chấp thuận nhưng bị UEFA từ chối do quy định tài chính nghiêm ngặt hơn. Kết quả là, Chelsea bị phạt 26,7 triệu bảng bởi UEFA, mức phạt có thể tăng lên 51,2 triệu bảng nếu câu lạc bộ không tuân thủ các quy định trong các mùa giải sắp tới.

Ngay cả trước khi Boehly-Clearlake tiếp quản năm 2022, Chelsea đã có học viện sinh lời nhất bóng đá Anh, với việc bán các cầu thủ như Tammy Abraham, Marc Guehi, Fikayo Tomori và Tino Livramento mang về 163,5 triệu bảng từ năm 2017 đến 2022. Khoản thu nhập đó đã giúp đặt nền móng cho một số kỳ chuyển nhượng kỷ lục dưới ban lãnh đạo mới.

Chelsea làm học viện chỉ để bán cầu thủ?

Học viện của Chelsea đã trải qua những thay đổi lãnh đạo trong năm qua, với Joe Shields và Glenn van der Kraan nắm quyền, trong khi Jack Francis vẫn là nhân vật chủ chốt từ triều đại cũ.

Mặc dù việc ra đi của các lãnh đạo phổ biến trước đây Neil Bath và Jim Fraser có nguy cơ làm xáo trộn học viện, nhưng các nguồn tin nội bộ cho biết đội ngũ mới đã hòa nhập suôn sẻ vào cấu trúc vốn đã phát triển mạnh ở cấp độ đó.

Trong khi đó, HLV Enzo Maresca đã trao cơ hội ra mắt cho tám cầu thủ học viện mùa trước, nhưng chắc chắn điều này đến từ vie765c Chelsea chỉ tham gia Conference League, một giải đấu mà họ đối mặt với đối thủ ở mức độ thấp hơn nhiều. Một thước đo chính xác hơn về thành công của học viện là số phút thi đấu ở Premier League, nơi Levi Colwill, Reece James và Chalobah vẫn là những lá cờ đầu cho đội ngũ huấn luyện tại Cobham. Họ được bổ sung bởi Tyrique George và Josh Acheampong, cả hai đều được thăng hạng lên đội một toàn thời gian.

Như vậy, Chelsea đã trao phút thi đấu cho Colwill (3.149), James (1.063), Chalobah (911), George (178), Acheampong (169), Shim Mheuka (1), tổng cộng 5.471 phút thi đấu bởi các cầu thủ học viện ở giải đấu mùa trước. So với các đối thủ 'Big 6', con số đó nhiều hơn Manchester City, Tottenham và Arsenal, mặc dù Arsenal bị ảnh hưởng bởi chấn thương nghiêm trọng của Bukayo Saka.

Tuy nhiên, Manchester United và Liverpool đã trao nhiều phút hơn cho các cầu thủ tự đào tạo hoặc những người gia nhập trước 21 tuổi, theo định nghĩa của UEFA, bao gồm Amad Diallo và Garnacho của United.

Josh Acheampong trong trận đấu cho Chelsea mùa 2024-25

Vào đầu kỷ nguyên ban lãnh đạo hiện tại, Chelsea dẫn đầu Big six về số lần ra sân của học viện nhưng kể từ đó đã chứng kiến con số giảm dần hàng năm xuống mức gần với các đối thủ. Đó là lý do mà Chelsea đã đối mặt với chỉ trích, bao gồm từ chính người hâm mộ của mình, vì bán các tài năng học viện - đặc biệt sau việc bán Gallagher cho Atletico mùa hè năm ngoái. Khi được hỏi về việc Gallagher ra đi vào tháng 8-2024, HLV Maresca có giải thích: "Đây không phải vấn đề của Chelsea, đây là quy định. Tất cả các câu lạc bộ lúc này đều buộc phải bán cầu thủ từ học viện vì quy định. Đây là vấn đề của tất cả các câu lạc bộ Premier League."

So sánh với các câu lạc bộ khác như thế nào?

Chelsea dẫn đầu về doanh thu từ việc bán cầu thủ, kiếm được hơn 100 triệu bảng so với bất kỳ câu lạc bộ nào trong 'big six' truyền thống kể từ tháng 7 năm 2022.

Tổng số của Tottenham được tăng cường nhờ bán Harry Kane cho Bayern Munich với giá ban đầu 86,4 triệu bảng năm 2023.

Chelsea - 251,2 triệu bảng từ bán học viện

Manchester City - 148,5 triệu bảng

Tottenham - 123 triệu bảng

Liverpool - 106 triệu bảng

Arsenal - 97 triệu bảng

Manchester United - 85,5 triệu bảng

Trước năm 2022, Manchester City đã thu lợi từ việc bán các cầu thủ như Kelechi Iheanacho (25 triệu bảng), Brahim Diaz (15 triệu bảng), Douglas Luiz, Angus Gunn (13,5 triệu bảng) và Jadon Sancho (10 triệu bảng).

LONG KHANG