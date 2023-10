ASIAD 19: He Jie giành HCV marathon lịch sử cho điền kinh Trung Quốc, chủ nhà khép lại sự kiện với 19 HCV

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại ASIAD 19, chủ nhà Trung Quốc đã “chốt sổ” môn đấu với tấm HCV lịch sử ở cự ly chạy marathon. He Jie, chàng trai sinh năm 1998 có quê ở huyện Pingluo (phía Bắc đồng bằng Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc) xuất sắc vượt qua đích đến với thành tích 2 giờ 13 phút 02 giây, đánh bại cả Han Ilryong (CHDCND Triều Tiên) và đồng đội Yang Shaohui, thắng HCV đầu tiên cho điền kinh Trung Quốc trong lịch sử cự ly chạy marathon này...

He Jie thuộc kiểu VĐV “nở muộn”. Mãi cho đến năm 16 tuổi, thì anh mới bắt đầu chơi chạy bộ chuyên nghiệp, và ở thời điểm hiện tại, tên tuổi của anh hầu như rất mờ nhạt trong làng chạy marathon thế giới: Anh chỉ xếp hạng 133 trên Bảng điểm xếp hạng dành cho các chân chạy cự ly 42,195 km; và nếu tính chung các thành tích, anh chỉ xếp hạng 816 thế giới.

Tuy vậy, He Jie đã gây chấn động khi thắng HCV ở cự ly chạy marathon diễn ra trưa hôm nay, thứ Năm 5-10. Anh đã giành chiến thắng với thành tích 2:13:02, nhanh hơn 25 giây so với Ilryong (giành HCB) - và nhanh hơn 37 giây so với người đồng đội đồng hương Shaohui. Đây là chiến thắng đầu tiên của điền kinh Trung Quốc trong lịch sử thi đấu cự ly marathon ở đấu trường Á vận hội.

Trước đó, thành tích tốt nhất của điền kinh Trung Quốc ở cự ly chạy marathon chính là tấm HCĐ của Duo Bujie, giành được tại kỳ ASIAD 18 diễn ra ở Jakarta-Palembang (Indonesia) hồi 5 năm về trước, với thành tích 2:18:48. Với thể thao chủ nhà, đây chắc chắn là một kỳ giải khó quên trong môn điền kinh, khi họ kết thúc sự kiện với 19 tấm HCV.

He Jie cười rạng rỡ: “Rất nhiều fan hâm mộ tại quê nhà tôi đang dõi theo cuộc đua này, và tôi cảm thấy bản thân buộc phải thể hiện tinh thần bất khuất của người dân Trung Quốc. Khát vọng của marathon Trung Quốc là vượt qua những thành tích trước đó, thiết lập một kỷ lục mới. Tôi muốn chứng minh rằng, VĐV chạy marathon Trung Quốc không hề thua sút so với những người khác”.

Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Pingluo, ngay từ nhỏ, He Jie cho thấy, anh sở hữu tài năng thể thao phi thường. Nhưng phải đến năm 2014, anh mới có điều kiện tập tành chạy bộ chuyên nghiệp. Trước đó, He Jie được chú ý đến khi tham dự một giải đấu trẻ, năm anh mới 15 tuổi.

Khi tham gia cự ly thi đấu chạy 5.000 mét, He Jie đã vô tình bị tuột giày ở vòng chạy thứ 2. Dù còn đến 10 vòng chạy còn lại và không muốn bị mất thời gian vô lý, He Jie đã dũng cảm chạy tiếp bằng đôi... chân đất. Anh chịu đựng những cơn đau ở 2 bàn chân, vẫn quyết tâm thi đấu đến cùng, giành HCB chung cuộc.

Sau khi cuộc thi kết thúc, vì quá mệt mỏi và đau đớn, He Jie không thể tự di chuyển ra ngoài, thay vào đó, HLV của anh phải bế anh ra khỏi đường chạy. Nhưng đáng kinh ngạc thay, chỉ 1 ngày sau, dù vẫn còn đau, He Jie vẫn xỏ giày thi đấu và giành thêm 1 tấm HCB khác ở cự ly chạy 10.000 mét.

Dù tập chạy bộ sau rất nhiều người và không có lợi thế riêng biệt về tốc độ thô, nhưng cảm quan thay đổi chất hiếu khí xuất sắc và lòng quyết tâm kiên định đã khiến He Jie trở nên rất khác biệt. Từ năm 2017, anh chính thức chuyển sang thi đấu ở cự ly chạy marathon, anh đã tìm được nội dung thi đấu phù hợp với bản thân.

Từ 2018-2021, người ta chứng kiến sự vươn lên mãnh liệt của He Jie ở các giải đấu cấp quốc gia: Anh chạy 2 giờ 28 phút tại Trường Xuân khi lần đầu tiên ra mắt ở cự ly thi đấu dài nhất này; ở giải đấu tại Từ Châu, anh chạy nhanh hơn 3 phút và sau đó lập Kỷ lục giải đấu tại quê nhà Ninh Hạ; tháng 3 năm nay, ở giải chạy tại Vô Tích, anh lập Kỷ lục quốc gia với thành tích 2:07:30, phá Kỷ lục cũ tồn tại suốt 16 năm trời.

Dưới góc nhìn của HLV Xiao Li, bước đột phá ngoạn mục của He Jie tại Hàng Châu nhờ vào tính tự giác và sự kiên trì của anh: “Cậu ấy là hiện thân của một VĐV xuất sắc, sở hữu tinh thần thi đấu kiên cường, quyết tâm không lay chuyển. Trong số các học trò tôi từng làm việc cùng, cậu ấy là người chủ động nhất trong việc lập kế hoạch và thể hiện khả năng chịu đựng đáng kinh ngạc ở những buổi tập có cường độ lớn”.

“Cậu ấy, với khat khao tiến bộ mãi mãi, không hài lòng với vinh quanh mà mình đã đạt được cho đến ngày hôm nay. Asian Games năm nay chỉ là một bước đệm của cậu ấy. Tôi tin chắc rằng, trong tương lai, cậu ấy còn có những triển vọng to lớn hơn!”, HLV Xiao Li chia sẻ về cậu học trò tài năng của mình.