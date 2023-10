Khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) lần 4-2023

Lễ khai mạc ASIAN Para Games lần thứ 4 -2023 được tổ chức tối 22-10 trên sân vận động trung tâm tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là địa điểm mới cách đây không lâu, ASIAD 19 đã được tổ chức với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn của thể thao châu Á.

Mang thông điệp “Hearts Meet, Dreams Shine” (tạm dịch: những trái tim hội tụ, những giấc mơ tỏa sáng), lễ khai mạc của ASIAN Para Games 2023 mang tới những khán giả truyền hình và thành viên của các đoàn thể thao người khuyết tật tham trực tiếp dự Đại hội buổi lễ thật đậm sắc hình ảnh kết hợp trong đó là công nghệ ánh sáng, hình ảnh ba chiều hiện đại cùng tiết mục âm nhạc giàu tính nhân văn. Trên hết, tất cả cùng thấy được sự cổ vũ dành cho VĐV thể thao người khuyết tật hướng tới tinh thần nghị lực vươn lên trong thể thao để không đầu hàng số phận. Tại lễ khai mạc, hình ảnh bông hoa quế vàng được nhà tổ chức ghi đậm xuyên suốt trong đó từ một bông hoa quế vàng tỏa ra 22 nhóm hoa quế vàng khác là biểu trưng cho 22 môn thể thao chính thức của ASIAN Para Games 2023.

Theo đúng nghi thức của lễ khai mạc, quốc kì của chủ nhà Trung Quốc đã được kéo lên và sau đó là màn diễu hành qua khán đài chính của các đoàn thể thao người khuyết tật dự ASIAN Para Games 2023. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có hai đại diện là nam VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng và nữ VĐV điền kinh Trịnh Thị Bích Như là những người cầm cờ dẫn đầu đoàn diễu hành. Theo sau là Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội – ông Nguyễn Hồng Minh cùng các thành viên của đoàn.

Kì ASIAN Para Games 2023, ban tổ chức thu hút gần 3.100 VĐV thể thao người khuyết tật từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục đăng kí tranh tài. Trong số này, gần 1.100 VĐV sử dụng xe lăn và có gần 600 VĐV là người khiếm thị.

Năm nay tại ASIAN Para Games 2023, bài hát chính thức dành cho Đại hội là ca khúc “My Affection for You is Always There” (tạm dịch: Tình cảm của tôi luôn dành cho bạn).

Tại lễ khai mạc, sau các nghi thức đúng quy định, đại diện của ban tổ chức chủ nhà đọc tuyên bố khai mạc và Đại hội chính thức khai cuộc. Chương trình thi đấu của ASIAN Para Games 2023 sẽ kéo dài tới hết ngày 28-10.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đăng kí dự Đại hội với 48 VĐV (có 1 VĐV chạy dẫn đường), thi đấu 7 môn thể thao, gồm điền kinh (10 VĐV), bơi có 9 VĐV, cử tạ có 4 VĐV, cờ vua có 12 VĐV, bóng bàn có 6 VĐV, cầu lông gồm 5 VĐV và taekwondo có 1 VĐV và phấn đấu đạt từ 3 tới 4 HCV.